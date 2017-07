LE FAUX OPPOSANT TSATY MABIALA ACCUSE CLAUDINE MUNARI, CHARLES BOWAO,ROMAIN KIMFOUSSIA DE FAIRE DE LA GUERRE DU POOL LEUR FONDS DE COMMERCE.

Je n’ai de leçons à recevoir de personne, et encore moins de Charles Bowao, Claudine Munari, anciens ministres de Sassou-NGuesso. Quelque soit le nombre de morts dans le département du Pool, je me présenterai aux élections législatives et locales, telle est la véritable interprétation de la déclaration du 1er Secrétaire de l’Union Panafricaine pour la Démocratie Sociale (UPADS) faite le mercredi 28 juin 2017 à Brazzaville. En parlant de ses camarades de l’opposition dans sa déclaration transcrite ci-dessous, le pseudo opposant et traître Tsaty-Mabiala parle des leaders de l’IDC-Frocad que sont Claudine Munari, Charles Bowao, Romain Kimfoussia, Clément Mierassa…

« L’UPADS a investi 43 candidats aux législatives et validée 47 listes aux locales dans 8 départements sur les 12 que compte notre pays. C’est donc un fait avéré que l’UPADS sera présente dans la course électorale. L’UPADS s’est éloignée de la logique du boycott que malheureusement ont choisi certains de nos amis de l’opposition., au motif entre autres de la crise qui sévit dans le Pool. Aussi respectable que soit leur position sur la question, de même la nôtre ne devait pas faire l’objet d’aucune polémique, autant on ne doit pas instrumentaliser la guerre du Pool, et dans faire un fonds de commerce politicien. L’UPADS rappelle que certains de nos amis de l’opposition, très en verve aujourd’hui sur le sujet , étaient au gouvernement de 1997 à 2015. Pendant que ce même département était à feux et à sang, aucun d’eux n’avaient démissionné ou boycotté les élections de 2002, 2007 et 2014. Non par comparaison, mais par conviction, l’UPADS ne peut assujettir sa participation aux présentes élections à la résolution de la guerre du PooL.. »

A l’issue des élections du 16 juillet 2017, Tsaty-Mabiala l’opposant consacré du pouvoir de Brazzaville deviendra en vertu de la nouvelle constitution illégale, le chef de l’opposition avec un statut similaire à un Ministre d’Etat. Il se disputait ce poste juteux avec un autre faux opposant Parfait Kolelas. En effet, malgré le massacre des électeurs de sa circonscription dans le Pool, le leader de l’UDH-YUKI a présenté des candidats à la mascarade électorale du 16 juillet 2017, mais, ces candidatures ont été invalidées par Sassou-NGuesso lui-même. Mais tout ceci n’est qu’enfumoir, diversion et comédie, car en dépit de ces invalidations, ceux-ci se présenteront en candidat indépendant.

Congolais réveillez-vous et ne suivez plus tous ces leaders politiques qui ne sont en réalité que des Businessmen !

LA REDACTION

Diffusé le 01 juillet 2017, par www.congo-liberty.com