Le colonel Thomas Mayinda Bakala, un tortionnaire s’en est allé auprès de Satan ! Par Olivier MOUEBARA

La disparition du Colonel Thomas Mayinda Bakala n’est pas anecdotique. Elle aurait pu être simplement naturelle ou même accidentelle, mais cela ne fut pas vraiment le cas. Ce natif de Mouyondzi, qui s’est éteint le 1er juillet 2017, était le Directeur des Renseignements Généraux de la police politique de Denis Sassou Nguesso.

Formé par le Général Emmanuel Ngouélendélé, lorsqu’il était à la tête de la Sécurité d’Etat, Thomas Bakala est vite devenu le fidèle et indéfectible second de Pierre Oba dans toutes les fonctions policières qu’il avait occupées. La proximité entre les deux hommes était étroite et permanente. Thomas Bakala était resté dans la Police lorsque Pierre Oba rejoignit les Mines. L’officier babembé au service de Sassou Nguesso acquit rapidement la réputation de ne reculer devant rien. Très proche, malgré tout, de Jean-François Ndenguet, il était craint et reconnu comme un grand tortionnaire par ses collègues policiers.

Son entourage déplore qu’il n’ait bénéficié d’une évacuation sanitaire d’urgence en France, normalement due aux cadres de son rang et plus encore au regard des services rendus. Il était un des piliers du système inique qui tyrannise le Congo ; ironie du sort, il fut condamné à subir au CHU de Brazzaville le manque d’équipements et les mauvais traitements dont souffrent depuis toujours tous les Congolais.

En se levant de la table où il avait pris son dernier repas Thomas Bakala regretta aussitôt d’y être « venu manger ». Empoisonnement, AVC diagnostiqué au CHU sans aucun matériel valable ou conséquence d’une longue maladie ? Finalement peu importent les circonstances et la cause réelle de son décès. Il faut simplement remarquer que sa mort arrange beaucoup de monde et qu’ils sont nombreux à espérer qu’il aura emporté dans sa tombe tous ses secrets.

Dans les heures incertaines que le Congo vit actuellement, il est difficile de ne pas croire que la disparition du Directeur des Renseignements Généraux de la police politique corresponde à un nettoyage de précaution dans l’hypothèse, très probable et prochaine, de la chute de l’empire Nguesso. Du début des années 80 à nos jours, il est peu de secret dont Thomas Bakala n’ait eu connaissance. Ses services pourvoyaient aussi de très jeunes filles à des diplomates en poste à Brazzaville ou de très jeunes garçons à des pédophiles occidentaux et amis du tyran , dont un, encore très actif auprès de l’ogre de Mpila. C’est un acteur et témoin gênant qui vient de tirer sa révérence.

Thomas Bakala, faisait partie du premier cercle autour de la famille, un étranger par rapport à cette dernière. Les prochaines victimes seront bientôt au cœur de la cible. Au cœur du clan.

Olivier Mouébara

Diffusé le 3 juillet 2017, par www.congo-liberty.com