Le Mouvement Républicain pour la Libération du Congo (MRLC) appelle au boycott des législatives du 16 juillet 2017

Le Mouvement Républicain pour la Libération du Congo ne reconnaît pas le régime illégitime et illégal de Brazzaville.

Dès lors, Le Mouvement Républicain pour la Libération du Congo s’oppose à la tenue des élections législatives et locales organisées par le dictateur Général Denis Sassou-Nguesso. Nous savons d’emblée que les futurs candidats seront nommés et non élus par le peuple. Pourquoi alors accompagner le général Denis Sassou-Nguesso dans toutes ses forfaitures ?

Le Mouvement Républicain pour la Libération du Congo met en garde tous les partis politiques se réclamant de l’opposition de s’abstenir à valider une mascarade électorale par leur participation au risque de violer la volonté du peuple souverain et être considérés comme des partis satellites faisant le lit de la dictature.

Quoiqu’il en soit, Le Mouvement Républicain pour la Libération du Congo ne reconnaîtra pas les résultats issus de cette consultation électorale, de même que le parlement qui en découlera.

Le Mouvement Républicain pour la Libération du Congo réitère avec fermeté la condamnation des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales aussi bien au Pool que sur le territoire national.

Toutefois, nous demandons au peuple congolais de boycotter cette mascarade en ne se déplaçant pas au bureau de vote.

Par ailleurs, le Mouvement Républicain pour la Libération du Congo demande sans condition au pouvoir illégal :

la libération de tous les prisonniers politiques et des civils embastillés arbitrairement

l’arrêt des bombardements et des atrocités au Pool

l’ouverture d’un corridor humanitaire pour assister et apporter des soins aux populations déplacées et d’une enquête internationale sur les massacres du Pool

la tenue d’une conférence internationale de raison en France sous l’égide des institutions internationales

Fait à Paris le 03 juillet 2017

Pour le Mouvement Républicain

Le Président, Henri PEMOT