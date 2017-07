Congo-Brazzaville: législatives vérolées pour députés véreux. Par Mavoungou-Pambou

Au Congo-Brazzaville, en cette veille des élections législatives et locales dont le corps électoral est convoqué le 16 juillet 2017, une certaine effervescence sinon une fébrilité s’est emparée du gotha politique. Mais se serait enfoncer des portes ouvertes que d’affirmer que sous l’ère Sassou Nguesso le putschiste multirécidiviste, les élections se succèdent et se ressemblent tant elles sont toutes vérolées. Il ne saurait en être autrement pour ce pouvoir illégal, illégitime et liberticide qui n’a de cesse de mépriser la loi. De ce fait, entre le peuple et le satrape de l’Alima c’est “je t’aime moi non plus.” Bien évidemment, les Congolais ne lui ont jamais accordé leurs suffrages, c’est pourquoi à chaque scrutin Sassou Nguesso se comporte toujours en hors la loi, allant à l’encontre de la volonté du peuple. Pour ce faire, il n’est cependant pas rare que la victoire d’un opposant soit confisquée au profit d’un membre de la mouvance présidentielle. De ce fait, on peut se permettre d’affirmer sans coup férir que les prochaines législatives sont truquées, donc jouées d’avance, et ce, dans la mesure où elles sont préparées en amont de manière unilatérale par le pouvoir. Cette déficience du jeu démocratique se vérifie également en aval, car la gestion des résultats de l’élection incombe uniquement au pouvoir. Dans ces conditions la transparence, crédibilité et la fiabilité du scrutin ne peuvent être garanties. Il est cependant navrant de constater la confiscation du processus électoral d’autant plus que la loi électorale n’existe que de nom, car elle n’a jamais été respectée, loin s’en faut.

Il convient de signaler que la Commission nationale électorale indépendante, qui a remplacé la Commission nationale d’organisation des élections, n’a rien d’indépendant. De ce fait, on use de la sémantique pour juste rouler dans la farine sinon enfumer le monde. En réalité, rien n’est concédé à l’opposition, malgré ses constantes réclamations concernant la révision ou la refonte du fichier électoral par une commission paritaire ou tripartite. Il faut aussi noter un découpage électoral non consistant et loin d’être fiable, car fondé sur des critères démographiques arbitraires. Ainsi se retrouve-t-on avec une grille de circonscriptions non équitable. En outre, le pouvoir fait tout pour empêcher l’opposition d’exercer le véritable rôle qui lui est dévolu dans un système démocratique. Dans ces conditions participer à une mascarade d’élection reviendrait pour l’opposition de jouer le rôle de faire-valoir et donner l’illusion d’une démocratie en lieu et place d’une dictature. C’est ici qu’il convient de saluer la judicieuse décision de la Fédération de l’opposition Congolaise (Frocad-IDC-CJ3M) de ne pas participer à cette mascarade d’élection. En effet, il convient d’avoir présent à l’esprit que dans une dictature la voix du peuple n’est jamais prise en compte et le verdict des urnes est souvent l’objet de falsification éhontée. C’est pourquoi, il est judicieux de tirer les leçons du passé.

A l’évidence, ces élections de façade ont pour but de donner une apparence démocratique au pays. En effet, on ne voit donc pas l’intérêt de la tenue de ce scrutin dont les dés sont pipés d’avance et les résultats sont également connus d’avance. Pour former son parlement croupion, une véritable caisse de résonnance, Sassou Nguesso ferait mieux de nommer ses députés en faisant l’économie d’une élection, plutôt que de gaspiller l’argent public inutilement. Au regard des urgences dans le pays cet argent aurait pu servir à autre chose de plus important, l’achat du matériel médical pour sauver des vies au CHU, par exemple.

La question qu’on est en droit de se poser est celle de savoir à quoi sert un parlement dans un système totalitaire? Il convient de rappeler que les parlementaires godillots actuels n’ont jamais œuvré dans le sens des intérêts du peuple. Il ne saurait en être autrement quand on sait qu’ils n’ont jamais adressé une motion de censure au gouvernement de Sassou Nguesso, l’effroyable tyran sanguinaire, pour terrorisme d’Etat et l’arrêt de l’épuration ethnique dans le Pool. On peut aussi se poser cette question lancinante sur le bilan d’exercice des députés sortant? Quelles lois ou quels projets de loi ont-t-ils proposé? Quel est donc l’intérêt d’aller siéger dans ce qui est convenu d’appeler une coquille vide, quand ce n’est qu’une véritable chambre d’enregistrement? La représentation nationale, sous le régime tyrannique de Sassou Nguesso ressemble davantage à une caisse de résonnance des décisions du gouvernement plutôt que toute autre chose.

Or cette représentation parlementaire nationale n’apparaît pas comme pleinement idéale, au regard de ce qu’elle devait être; c’est-à-dire la seule forme par excellence d’organisation permettant d’incarner la vitalité démocratique du pays. Pour ce faire, le Parlement demeure plus que tout autre le lieu de l’expression de la démocratie, de la négociation de la norme, et du contrôle de l’action du gouvernement. Mais hélas, on est réduit à constater que la représentation nationale a échoué dans sa mission tant son rôle fondamental est dévoyé. Les Congolais ne peuvent donc cautionner le fait que des gens véreux et cupides puissent être nommés pour simplement jouer la figuration et se remplir indûment les poches sur leur dos. En réalité au Congo-Brazzaville nous sommes en proie à un système totalitaire enrobé d’un vernis démocratique, véritable miroir aux alouettes pour la communauté internationale.

Dans ces conditions, se présenter aux législatives et se faire nommer député, surtout pour ceux qui se réclament de l’opposition, reviendrait à collaborer avec un pouvoir dictatorial et criminogène qui n’a de cesse de mépriser les lois de République et bafouer l’ordre démocratique. C’est pathétique que des félons puissent abuser de la confiance du peuple et trahir celui-ci pour des intérêts personnels bassement matériels et égoïstes!

René MAVOUNGOU PAMBOU

Unis Pour le Congo

Diffusé le 06 juillet 2017, par www.congo-liberty.com