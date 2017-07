FAIRE FACE AVEC RÉALISME AUX DICTATURES. Par David Londi

Ces régimes sont installés et ils se maintiennent par la force, qu’il s’agisse de celle de l’armée régulière (d’où le grand nombre de dictateurs militaires), de celle de milices privées, de celle d’organisations politico-policières, etc. ; ils sont autoritaires et arbitraires, c’est-à-dire qu’ils suppriment en fait les garanties de la liberté des citoyens, même s’ils continuent à les proclamer en droit ; ils ne correspondent pas à la structure politique estimée normale par la majorité des citoyens, c’est-à-dire qu’ils sont privés de légitimité, ou que leur légitimité n’est reconnue qu’à titre transitoire (on accepte cette structure politique exceptionnelle parce qu’elle est nécessaire dans l’immédiat, mais on ne la reconnaît pas comme une structure permanente). Le Congo Brazzaville est sans aucun doute une dictature. Nous devons traiter ce pays comme tel dans toutes nos analyses et recherches de solutions. Des Démocrates, avant nous, ayant subi des dictatures ont identifié un certain nombre de pistes de réflexions.

Ces dernières années, différentes dictatures – Tunisie, Burkina Faso, etc. – se sont effondrées face à une population défiante et mobilisée. Souvent considérées comme solidement ancrées et invincibles, ces dictatures se sont révélées incapables de résister à une défiance sociale, politique et économique concertée par le peuple. La résistance non-violente a fait progresser la démocratie dans plusieurs pays. Bien sûr, l’effondrement des dictatures n’a pas éradiqué tous les problèmes. Néanmoins, leur chute a réduit au-moins la souffrance des victimes de l’oppression et a ouvert le chemin vers la reconstruction de ces sociétés avec plus de démocratie politique, de liberté personnelle et de justice sociale. De nombreux pays, jadis sous des dictatures, sont aujourd’hui sujets à des changements politiques, économiques et sociaux rapides, notamment ceux de l’Afrique occidentale pour ne citer que ceux-là. Malheureusement nous en sommes loin dans la partie de l’Afrique centrale et plus spécifiquement au Congo où le passé nous accompagne toujours. Le problème de la dictature dans ce pays est profond. Nous avons vécu des décennies, depuis 1969, d’oppression qui se sont traduites par l’instauration d’une idéologie pseudo-marxiste avec pour impact direct : confiscation de tous les outils démocratiques hérités de l’indépendance : suffrage universel direct, deux (2) chambres animant la vie démocratique, des élections municipales libres, l’existence d’un système d’éducation libre (public et privé), etc. Il s’en est suivi une période de glaciation démocratique symbolisée par une soumission inconditionnelle aux symboles et aux détenteurs du pouvoir, imposée par les institutions et organisations issues de cette forme d’idéologie. Les institutions sociales, politiques, économiques et même religieuses – hors du contrôle de l’État – ont été délibérément affaiblies, subordonnées et même remplacées par de nouvelles institutions inféodées à l’État ou au parti unique. La population a souvent été atomisée, c’est-à-dire transformée en une masse d’individus isolés ou embrigadés, incapables de travailler ensemble pour développer des libertés, une confiance mutuelle ou même de faire quoi que ce soit de leur propre initiative. Seul le parti devait diriger l’État. Tout se structurait et s’organisait donc autour de celui-ci, un alibi pour mettre en place « l’obumitrisation » de la société dans le seul et unique but de conserver le pouvoir dans la partie septentrionale du pays et ainsi ouvrir la porte à des revanchards comme Sassou, qualificatif dont l’affublait Ngouabi. Le résultat était prévisible, nous le constatons actuellement. La population s’affaiblit, n’a plus confiance en elle-même et se trouve incapable de résister. Les gens ont souvent trop peur de partager leur haine de la dictature et leur soif de liberté, même en famille et entre amis. Ils sont terrifiés à l’idée même de résistance publique. À quoi cela servirait-il ? Au lieu de cela ils vivent une souffrance sans but et envisagent l’avenir sans espoir.

Que faire dans de telles circonstances ? Les solutions évidentes paraissent n’aboutir à rien. Les barrières légales et constitutionnelles, les décisions judiciaires et l’opinion publique sont généralement ignorées des dictateurs. En réaction aux brutalités, à la torture, aux disparitions et aux meurtres, beaucoup de nos compatriotes ont souvent conclu, de manière compréhensible, que seule la violence pouvait abattre cette dictature. Quelle que soit la valeur de l’option violente, une chose est certaine : en plaçant sa confiance dans les moyens violents, on choisit le type même de lutte dans lequel les oppresseurs ont presque toujours la supériorité. Les dictateurs sont équipés pour appliquer une violence insurmontable. Lorsque la rébellion militaire conventionnelle est reconnue comme irréaliste, certains dissidents choisissent la guérilla. Pourtant, la guérilla ne bénéficie que rarement, voire jamais, à la population opprimée et c s’impose étant donné le nombre énorme de victimes. Les populations civiles sont souvent assassinées, déplacées par le gouvernement au prix d’immenses souffrances et d’une dislocation du tissu social. La situation du Pool qui est un véritable crève-cœur nous rappelle le drame lié à cette forme de résistance. Même réussies, les luttes de guérilla ont souvent, à la longue, des conséquences structurelles néfastes. Et si la guérilla devait finalement l’emporter, le nouveau régime qui en est issu est souvent encore plus dictatorial que le précédent, cela par l’effet centralisateur d’un nouveau pouvoir encore plus militarisé, et aussi par l’affaiblissement ou la destruction pendant la lutte des groupes qui structuraient la société civile et qui sont essentiels à l’établissement et au maintien d’une société démocratique. Nous devons donc nous tourner vers d’autres méthodes. Pour autant devrions-nous tourner vers les coups d’État, les élections ou des sauveurs étrangers ?

Un coup d’État militaire contre une dictature peut paraître un des moyens les plus faciles et rapides d’éliminer un régime corrompu. Néanmoins, cette option pose de graves problèmes. Après avoir consolidé sa position, la nouvelle clique peut se révéler plus impitoyable et plus ambitieuse que la précédente. Quant aux élections, il n’en est pas question sous une dictature : elles ne sont pas un instrument efficace de changement politique. Les régimes dictatoriaux font des parodies d’élections pour paraître démocratiques. Elles ne font que des plébiscites rigoureusement contrôlés pour faire entériner par le public des choix de candidats déjà tranchés par les despotes. Les dictateurs ne vont pas se permettre d’organiser des élections qui pourraient menacer leurs positions établies. Suite à ces situations difficiles, beaucoup de nos compatriotes placent leur confiance en des forces extérieures. Une telle vision est confortable, mais elle pose de sérieux problèmes car de dures réalités sont à considérer avant de s’en remettre à une intervention étrangère :

Fréquemment, les puissances étrangères tolèrent et même soutiennent une dictature afin de faire avancer leur propre intérêt économique et politique.

Certains iront jusqu’à trahir le peuple opprimé plutôt que de tenir leur promesse d’aider à sa libération, cela afin de poursuivre un autre objectif.

D’autres agiront contre la dictature pour mieux maîtriser le pays aux plans économiques, politiques ou militaires.

Les puissances étrangères s’investissent parfois de manière positive pour le peuple opprimé, mais seulement si le mouvement intérieur de résistance a déjà ébranlé la dictature au point d’attirer l’attention internationale sur la nature brutale du régime.

Les dictatures existent principalement à cause de l’insuffisante répartition du pouvoir dans le pays lui-même. La survie des dictatures dépend principalement de facteurs internes, même si elles peuvent être renforcées ou affaiblies par des actions internationales. Elles tirent leur pouvoir de la faiblesse de notre résistance. Ces pressions internationales peuvent être utiles lorsqu’elles soutiennent un puissant mouvement intérieur de résistance.

La conclusion est difficile à accepter. Pour renverser une dictature efficacement et au moindre coût, il est impératif de travailler à quatre tâches :

Renforcer la détermination de la population opprimée et sa confiance en elle-même, et améliorer ses compétences pour résister par des mots d’ordre clairs et simples portés par des démocrates intègres ;

Fortifier les groupes sociaux indépendants et les institutions qui structurent la population opprimée (Associations, syndicats, etc.) pour développer des véhicules de transport de l’information efficaces ;

Créer une puissante force de résistance interne par la construction d’un réseau de résistants couvrant tout le pays dépassant l’opposition institutionnelle qui a perdu toute crédibilité ;

Développer un plan stratégique global de libération judicieux et le mettre en œuvre avec compétence (renforcer la collaboration entre les démocrates hors du pays et ceux du terrain).

Une lutte de libération est un temps d’affermissement de la confiance en soi et de renforcement de la cohérence interne des groupes combattants. Il est inutile de compter sur les partis politiques corrompus ou des pseudo-leaders de l’opposition nous ne devons compter que sur notre propre détermination. Quand la dictature doit faire face à une force solide, sûre d’elle-même, dotée d’une stratégie intelligente, avec des actions disciplinées, courageuses et vraiment puissantes, elle finira par s’écrouler. La libération des dictatures dépend finalement de la capacité des peuples à se libérer eux-mêmes. Mais cela ne va pas de soi. Confrontée aux graves problèmes d’une dictature, une partie du peuple s’installe dans une attitude de soumission passive. Une autre, ne voyant aucune possibilité d’aller vers la démocratie, conclue qu’elle doive composer avec cette dictature, en espérant que, grâce à la « conciliation », au « compromis » et aux « négociations », il sera possible de mettre fin aux brutalités. En apparence et faute d’alternatives réalistes, cette option en séduit beaucoup. C’est un leurre et une faute grave. Seule la lutte libère même si affronter une dictature brutale n’est pas une perspective agréable. Pourquoi faut-il l’envisager malgré tout ?

Dans certaines situations qui ne portent pas sur des questions fondamentales et donc sur lesquelles un compromis est acceptable, la négociation peut être un moyen appréciable pour régler des conflits (conflits en entreprise). Lorsque les enjeux sont fondamentaux, qu’ils affectent des principes religieux, des libertés humaines ou le développement futur de toute la société, les négociations ne peuvent pas trouver une solution acceptable. Sur des questions fondamentales, il n’y a pas de compromis possible. Seul un changement radical des relations de pouvoir en faveur des démocrates peut assurer la sauvegarde des enjeux fondamentaux. Un tel changement s’obtiendra par la lutte et non pas par des négociations.

Les individus ou les groupes qui s’opposent aux dictatures ont souvent de bonnes raisons de vouloir négocier. Une offre de « paix » négociée adressée par une dictature à son opposition démocratique n’est, bien sûr, pas dénuée d’arrières pensées. Les dictateurs peuvent mettre fin d’eux-mêmes à la violence en cessant de faire la guerre à leur propre peuple. Ils peuvent, de leur propre initiative, respecter sans marchander les droits et la dignité humaine, libérer les prisonniers politiques, faire cesser la torture, arrêter les opérations militaires, se retirer du gouvernement et présenter des excuses au peuple. Les démocrates doivent se méfier des pièges qui peuvent leur être tendus par les dictateurs au cours du processus de négociation. Dans ce type de conflit, la seule négociation envisageable est celle qui se tient à la fin d’une lutte décisive, lorsque le dictateur est aux abois et qu’il cherche un couloir de sécurité pour se rendre à un aéroport international.

Il importe de considérer plusieurs questions difficiles : quelle perspective s’offre à une partie pour atteindre ses objectifs si, à la table de négociations, l’autre ne prouve pas de volonté de progrès ? Et que peut faire une partie si, après être arrivée à un accord, l’autre ne le respecte pas et utilise ses forces sur le terrain pour agir unilatéralement de manière non conforme à l’accord ? Une entente négociée n’est pas obtenue par l’évaluation des droits et des torts des uns et des autres quant aux questions en jeu. Bien que ces sujets puissent être débattus, les vrais résultats des négociations viennent de l’évaluation du pouvoir absolu ou relatif des groupes qui s’opposent. Que peuvent faire les démocrates pour s’assurer que leurs revendications essentielles soient respectées ? Que peuvent faire les dictateurs pour rester au pouvoir et neutraliser les démocrates ? Autrement dit, si l’on arrive à une entente, elle sera vraisemblablement le résultat de l’estimation dans chaque camp du rapport des forces et des projections quant à l’issue probable d’un conflit éventuel. Dans le cas de dictatures extrêmes, que peuvent céder les forces démocratiques ? Quels objectifs des dictateurs doivent-elles accepter ? Doivent-elles donner aux dictateurs (qu’ils soient un parti politique ou une clique militaire) un rôle permanent et constitutionnel dans le futur gouvernement ? Où est alors la démocratie ?

Si les dictateurs et les démocrates parlent ensemble de paix, il faut garder les idées claires, à cause des dangers que cela induit : tous ceux qui se servent du mot « paix » ne souhaitent pas nécessairement la liberté et la justice. La soumission passive à l’oppression cruelle de dictateurs, à un despote ayant fait subir des atrocités à des centaines de milliers de personnes ne correspond pas à la paix véritable. Hitler évoquait souvent la paix et cela signifiait soumission à sa volonté. La paix d’un dictateur n’est souvent rien de plus que la paix de la prison ou de la tombe. Raisons d’espérer ?

Les dictatures ne sont pas éternelles. Celles et ceux qui les subissent n’ont pas à rester toujours faibles, et il ne faut pas que les dictateurs restent toujours forts. Aristote remarquait déjà : « …Oligarchie et tyrannie ont une durée plus brève que n’importe quelle autre constitution, […] la plupart des tyrannies n’ont jamais eu qu’une durée extrêmement brève. » Les tyrannies modernes sont aussi vulnérables. Leurs faiblesses peuvent être accentuées et le pouvoir des dictateurs peut se désintégrer. L’histoire récente démontre la vulnérabilité des dictatures et révèle qu’elles peuvent s’effondrer en un temps très court (Tunisie, Burkina, etc.).

Comment cela est-il possible ? Quelle sorte de pouvoir l’opposition démocratique peut-elle mobiliser pour réussir à détruire une dictature et ses vastes réseaux militaires et policiers ? La réponse se trouve dans une lecture souvent ignorée de la nature du pouvoir. Le principe est simple. Les dictateurs ont besoin de l’aide de ceux qu’ils gouvernent. Sans eux, ils ne peuvent assurer et maintenir les sources de leur pouvoir politique. Ces sources du pouvoir politique comprennent :

L’autorité, la conviction, que le pouvoir essaie de repandre dans le peuple, que le régime est légitime et que lui obéir est un devoir moral ;

et que lui obéir est un devoir moral ; Les ressources humaines , le nombre et l’importance des personnes et groupes qui obéissent, coopèrent, ou apportent leur assistance au souverain. C’est ici que nos dictateurs instrumentalisent le tribalisme pour avoir une assise populaire ;

, le nombre et l’importance des personnes et groupes qui obéissent, coopèrent, ou apportent leur assistance au souverain. C’est ici que nos dictateurs instrumentalisent le tribalisme pour avoir une assise populaire ; Les compétences et connaissances , nécessaires au régime pour accomplir certaines tâches et fournies par des personnes ou des groupes coopérants ;

, nécessaires au régime pour accomplir certaines tâches et fournies par des personnes ou des groupes coopérants ; Des facteurs intangibles, facteurs psychologiques et idéologiques qui amènent les peuples à obéir et assister les dominants ;

qui amènent les peuples à obéir et assister les dominants ; Les ressources matérielles , c’est à dire la capacité des dirigeants à contrôler ou accéder à la propriété, aux ressources naturelles, aux moyens financiers, au système économique et aux moyens de communication et de transport ;

, c’est à dire la capacité des dirigeants à contrôler ou accéder à la propriété, aux ressources naturelles, aux moyens financiers, au système économique et aux moyens de communication et de transport ; Les sanctions, punitions, brandies ou appliquées, contre ceux qui désobéissent ou refusent de coopérer, afin d’assurer la soumission et la coopération nécessaires au régime pour exister et mener ses politiques. Les dictateurs construisent des prisons de la peur dans lesquelles sont enfermés les citoyens pour maintenir le statu quo.

Toutes ces sources, toutefois, dépendent de l’acceptation du régime, de la soumission et de l’obéissance de la population, de la coopération d’innombrables personnes et des multiples institutions de la société. Ces appuis ne sont pas garantis. La pleine coopération, l’obéissance et le soutien renforcent la disponibilité des sources nécessaires au pouvoir et, par conséquent, augmentent le pouvoir d’un gouvernement. À l’inverse, le retrait de la coopération populaire et institutionnelle aux agresseurs ou aux dictateurs réduit ou supprime la disponibilité des sources du pouvoir desquelles dépendent tous les dictateurs. Sans elles, le pouvoir des dominants s’affaiblit et finalement se dissout. Nous devons donc nous battre pour discréditer toutes celles et tous ceux qui entretiennent des chapelles sous de faux partis politiques éthnocentrés pour endiguer la colère légitime du peuple. Dans le même élan nous avons le devoir, en tant que démocrates, d’éventrer et de dénoncer toutes les duperies comme le tribalisme qui fournissent un bataillon non négligeable de supporters au dictateur.

Naturellement, les dictateurs sont sensibles au développement des situations de résistance. Ils sont donc susceptibles de menacer et de punir ceux qui désobéissent, font grève ou n’acceptent pas de coopérer. Mais cela ne résout pas leur problème. Le pays n’a pas de prison assez grande pour contenir tous les résistants. La répression et même les brutalités ne mènent pas toujours au rétablissement de la soumission et de la coopération nécessaires au fonctionnement du régime. Si, malgré la répression, les sources du pouvoir peuvent être restreintes ou supprimées pendant une période suffisante, cela peut conduire à l’incertitude et à la confusion à l’intérieur même de la dictature. Il s’ensuivra probablement un net affaiblissement du pouvoir de la dictature. À la longue, la captation des sources de pouvoir peut mener à la paralysie et à l’impuissance du régime et, dans des cas sérieux, à sa désintégration. Le pouvoir du dictateur s’éteindra, lentement ou rapidement, par « famine politique ». Il s’ensuit que, dans quelque gouvernement que ce soit, le degré de liberté ou de tyrannie reflète la détermination des sujets à être libres, ainsi que leur volonté et leur capacité à résister à l’asservissement. Contrairement à l’opinion générale, même les dictatures totalitaires sont dépendantes de la population et des sociétés qu’ils gouvernent. Comme le notait en 1953 le spécialiste allemand en sciences politiques Karl W. Deutsch : « Le pouvoir totalitaire n’est fort que s’il ne doit pas être utilisé trop souvent. S’il doit être constamment exercé sur l’ensemble de la population, il est vraisemblable qu’il ne durera pas longtemps. Étant donné que les régimes totalitaires exigent, pour traiter avec leurs sujets, plus d’énergie que les autres formes de gouvernement, ils ont un plus grand besoin de s’appuyer sur des habitudes de docilité répandues et fiables ; plus encore, ils doivent pouvoir compter en cas de besoin sur le soutien actif d’une part majeure de la population. »

Machiavel disait que le prince « …qui a l’ensemble de sa population pour ennemi ne sera jamais en sécurité ; plus grande est sa cruauté, plus faible devient son régime. »

Trois des facteurs les plus importants qui permettent de déterminer le degré de contrôle d’un pouvoir gouvernemental sont : (1) la volonté du peuple d’imposer des limites à la puissance du gouvernement ; (2) la capacité des organisations et institutions indépendantes à retirer collectivement les sources du pouvoir ; et (3) l’habileté de la population à refuser son consentement et son assistance.

L’une des caractéristiques des sociétés démocratiques est qu’il y existe, indépendamment de l’État, une multitude de groupes et d’institutions non gouvernementales. Ce sont, par exemple, les familles, les organisations religieuses, les associations culturelles, les clubs sportifs, les institutions économiques, les syndicats, les associations d’étudiants, les partis politiques, les communautés villageoises, les associations de quartier, les clubs de jardinage, les associations de défense des droits de l’Homme, les groupes de musique, les sociétés littéraires, etc. Ces entités sont importantes car en poursuivant leurs objectifs propres elles contribuent à satisfaire des besoins sociaux. De plus, elles ont une grande utilité politique. Elles structurent les groupes et les institutions à travers lesquelles les personnes peuvent exercer une influence sur la direction de leur société et résister aux autres groupes ou au pouvoir lorsque ceux-ci semblent nuire à leurs intérêts, à leurs activités, ou à leurs objectifs. Par conséquent, si l’autonomie et la liberté de ces entités peuvent être limitées par les dictateurs, la population sera relativement impuissante. Néanmoins, si l’autonomie et la liberté de ces institutions civiles indépendantes (hors du contrôle gouvernemental) peuvent être maintenues ou reconquises, elles sont très importantes pour la mise en œuvre de la défiance politique. Le trait commun de dictatures désintégrées ou affaiblies a été la courageuse application massive de la défiance politique par la population et ses institutions. Ces centres de pouvoir procurent les bases institutionnelles à partir desquelles la population peut exercer une pression ou résister aux contrôles dictatoriaux. Si la dictature a largement réussi à détruire ou à contrôler ces groupes sociaux indépendants, il sera important pour les résistants d’en créer de nouveaux ou de rétablir un contrôle démocratique sur les groupes qui survivent ou sont partiellement contrôlés. En Pologne, à la fin des années 1980, les ouvriers firent vivre le syndicat Solidarnosc et, parfois, prirent le contrôle de syndicats officiels dominés par le parti communiste. Ces perspectives sur le pouvoir montrent néanmoins que désintégrer délibérément des dictatures est possible. Elles ont des caractéristiques particulières qui les rendent hautement vulnérables à une campagne de défiance politique bien menée. Examinons-les plus en détail.

Les dictatures apparaissent souvent invulnérables. Les services de renseignements, la police, les forces militaires, les prisons et les escadrons de la mort sont sous le contrôle d’un petit nombre de personnes puissantes. Les finances d’un pays, ses ressources naturelles et ses capacités de production sont souvent arbitrairement pillées par les dictateurs qui s’en servent pour satisfaire leur volonté. En comparaison, les forces démocratiques d’opposition apparaissent souvent extrêmement faibles, inefficaces et impuissantes. Parmi les points faibles des dictatures, dans le cas du Congo, on trouve :

Les impacts de la crise économique (fermetures d’entreprises, salaires et pensions de retraite non versés, système de santé agonisant, etc.). Conséquences d’un PIB qui est passé de 16 milliards de dollars en 2013 à 8,5 en 2016) qui engendre des tensions sociales.

« Qui a l’ensemble de sa population pour ennemi ne sera jamais en sécurité ; plus grande est sa cruauté, plus faible devient son régime » (Machiavel).

Le personnel et les ressources qui sont affectés à des tâches existantes peuvent avoir du mal à se rendre disponibles pour de nouveaux besoins. La multiplication des fronts sur le social (grève, boycott, désobéissance civile, etc.) et le plan militaire (situation du Pool).

Par crainte de déplaire à leurs supérieurs, des subordonnés peuvent ne pas rapporter les informations précises ou complètes dont les dictateurs ont besoin pour prendre des décisions.

La détérioration de l’efficacité et de la compétence de la bureaucratie, ou des contrôles et règlements excessifs, peut rendre inefficaces les politiques et les opérations du système. A ce point il faut souligner la banqueroute des systèmes administratifs et économiques par la généralisation de l’incompétence au détriment de la méritocratie.

Des conflits institutionnels internes, des rivalités ou hostilités personnelles peuvent nuire au fonctionnement de la dictature ou même la déstructurer (les déchirements du clan commencent à se manifester au grand jour).

Les intellectuels et les étudiants peuvent perdre patience en raison des exigences de la dictature, des restrictions et de la répression.

L’exacerbation des conflits ethniques.

La hiérarchie d’une dictature est toujours quelque peu – et même parfois très fortement – instable. Les individus ne restent pas au même niveau, ils peuvent monter ou descendre des échelons ou même être complètement écartés et remplacés.

Des sections de la police ou des forces militaires peuvent profiter de situations pour atteindre leurs propres objectifs (rackettages), même contre la volonté du dictateur en place, y compris par un coup d’État.

Avec tant de décisions prises par si peu de personnes, les dictatures sont exposées aux erreurs de jugements, de politiques et d’actions.

Connaissant ces faiblesses fondamentales, l’opposition démocratique peut délibérément chercher à exacerber ces « talons d’Achille » afin de changer radicalement le système ou de le désintégrer. La conclusion est claire : malgré leur force apparente, toutes les dictatures ont des faiblesses, des inefficacités internes, des rivalités personnelles, des inefficacités institutionnelles et des conflits entre organisations et services. À la longue, ces faiblesses tendent à rendre le régime moins efficace et plus vulnérable aux changements et à une résistance délibérée. Ceci ne signifie pas que les dictatures peuvent être détruites sans risques et sans victimes humaines. Tous les types d’entreprises libératrices entraînent des risques, des souffrances, et nécessitent de la patience. Et, bien sûr, aucun moyen d’action ne peut assurer un succès rapide en toutes circonstances. Néanmoins, les types de luttes qui visent les faiblesses identifiables des dictatures ont plus de chances de réussir que celles qui les attaquent dans les domaines où elles sont les plus fortes. La question est de savoir comment entreprendre la lutte ?

Contrairement à la défiance politique, la résistance armée ne frappe pas le point faible des dictatures, mais, au contraire, leur point fort. En choisissant de concourir dans le domaine des forces armées, avec munitions, armes technologiques, etc., les mouvements de résistance se mettent clairement dans une position désavantageuse. Dans ces domaines, les dictatures pourront presque toujours rassembler des ressources supérieures. Quant à espérer être sauvé par une puissance étrangère, les dangers induits ont été exposés. Quelles sont donc les voies suffisamment sûres qui peuvent s’offrir à une résistance démocratique pour aggraver les faiblesses des dictatures que nous avons identifiées ? La réponse est la défiance politique. Elle a les caractéristiques suivantes :

Elle ne s’engage en aucun cas dans les domaines de lutte choisis par le pouvoir dictatorial.

Elle est difficile à combattre par le régime.

Elle seule peut aggraver les faiblesses de la dictature et peut couper les sources de son pouvoir.

Son action peut être soit largement dispersée, soit concentrée sur un objectif spécifique.

Elle conduit le dictateur à des erreurs de jugement et d’action.

Pour mettre fin à la domination brutale de quelques-uns, elle peut, dans le combat, mobiliser efficacement toute la population et les groupes et institutions de la société.

Elle contribue à décentraliser le pouvoir dans la société, préparant ainsi l’établissement durable d’une société plus démocratique.

Comme les moyens militaires, la défiance politique peut être utilisée dans différents buts : en vue de pousser l’adversaire à faire telle ou telle chose, pour créer les conditions favorables à la résolution du conflit, ou pour déclencher la désintégration du régime adverse. Cependant, la défiance politique s’opère par d’autres voies que celles de la violence. Bien que les deux techniques soient des manières de mener la lutte, elles remplissent leur fonction avec des moyens différents, et ont des conséquences différentes. Les modalités et implications des solutions violentes sont bien connues, des armes physiques sont utilisées pour intimider, blesser, tuer et détruire. La lutte non-violente est un moyen beaucoup plus complexe et multiforme. Son arsenal inclut des armes de nature psychologique, sociale, économique et politique qui sont maniées par la population et les institutions sociales. On parle de protestations, de grèves, de non-coopération, de boycotts, de désaffection ou de pouvoir du peuple. Elles s’appuient sur ce besoin vital des gouvernements de disposer de la coopération, de la soumission et de l’obéissance de la population et des institutions sociales. La défiance politique, contrairement à la violence, sert justement à tarir ces sources de leur pouvoir.

L’erreur commune des campagnes de défiance politique improvisées a été de miser uniquement sur une ou deux méthodes, telles que les grèves, les villes mortes et les manifestations de masse. En fait, il existe une multitude de méthodes qui permettent aux stratèges des organisations de résistance de concentrer ou de disperser le mouvement en fonction des besoins. Elles sont classées en trois larges catégories : la protestation et la persuasion, la non-coopération, et l’intervention. La première comprend des manifestations symboliques, ce qui inclut les parades, marches et veillées. La non-coopération est divisée en trois sous catégories : (a) non-coopération sociale, (b) non-coopération économique, ce qui inclut les boycotts et les grèves, (c) non-coopération politique. Le dernier groupe, l’intervention non-violente, inclut des moyens psychologiques, physiques, sociaux ou politiques tels que le jeûne, l’occupation non-violente et le gouvernement parallèle. L’utilisation d’un nombre considérable de ces méthodes – soigneusement sélectionnées, appliquées avec persévérance et à grande échelle, choisies dans le cadre d’une stratégie judicieuse, avec des tactiques appropriées, et mises en œuvre par des civils formés – risque fort de créer des problèmes graves à n’importe quel régime illégitime. Cela est valable pour toutes les dictatures. Contrairement aux moyens militaires, les méthodes de la lutte non-violente peuvent être dirigées directement sur l’enjeu d’un conflit. Par exemple, si la question de la dictature est essentiellement politique, il s’ensuit que les formes politiques de l’action non-violente seront primordiales. Celles-ci comprennent la négation de la légitimité du dictateur et la non-coopération avec son régime. La non-coopération s’appliquera parfois contre des politiques spécifiques. Il arrive que le sabotage du système par inaction et par report des tâches puisse être pratiqué discrètement et même en secret, alors qu’à d’autres moments, la désobéissance ouverte, les manifestations publiques de défiance ainsi que des grèves peuvent être organisées au grand jour. D’un autre côté, si la dictature se trouve vulnérable à la pression économique, ou si de nombreux griefs contre elle sont d’ordre économique, alors des actions comme les boycotts et les grèves peuvent être des méthodes de résistance appropriées. Le choix sélectif de différentes méthodes de grève peut s’orienter sur des secteurs-clés de l’industrie ou des transports, sur l’approvisionnement de matières premières ou sur la distribution de produits. Certaines méthodes de lutte non violente exigent des gens qu’ils n’agissent pas comme à leur habitude, par exemple qu’ils distribuent des brochures, fassent fonctionner une presse en sous-sol, fassent la grève de la faim ou aillent s’asseoir dans la rue. À moins de situations exceptionnelles, ces méthodes peuvent être difficiles à appliquer pour certaines personnes. D’autres méthodes de lutte non violente permettent au contraire de vivre quasiment comme d’habitude. Par exemple, aller au travail normalement au lieu de faire grève mais travailler plus lentement ou inefficacement. Il est possible de commettre délibérément des « erreurs », de « tomber malade » et d’être « incapable » de travailler à certaines périodes. On peut aussi simplement refuser de travailler. La similitude de ce type d’actions avec celles de la vie courante, et en tout cas leur faible différence avec des activités habituelles, facilite pour beaucoup de gens la participation à la lutte de libération. Etant donné que les luttes violentes et non violentes opèrent de façons complètement différentes, toute forme de violence, même limitée, durant une campagne de défiance politique sera contre-productive car elle déplacera le combat sur le terrain militaire où le dictateur a un avantage écrasant. La discipline non-violente est une clé du succès et doit être maintenue en dépit des provocations et brutalités des dictateurs et de leurs agents. Le maintien de la discipline non violente contre les adversaires violents facilite la mise en œuvre des mécanismes de changement dans la lutte non violente. Dans certains cas, cependant, une violence limitée contre la dictature ne peut être évitée. Dans ces situations, la défiance politique ne doit pas être abandonnée. Néanmoins, il sera nécessaire de séparer l’action non violente aussi clairement que possible de l’action violente, en termes de géographie, de groupes de population, de moments choisis ou de domaine de conflit. Sinon, la violence pourrait avoir un effet désastreux sur le potentiel beaucoup plus grand de la défiance politique et sur sa capacité de réussite.

Il y a un temps pour tout. Ce temps n’est-il pas venu de se mettre en ordre de bataille pour mettre fin à cette situation intolérable avec son cortège de morts, de prisonniers et de tortures ? Ce temps n’est-il pas venu de se détourner des faux-prophètes pour enfin engager des actions de résistance qui tariront toutes les sources de répression de cette dictature ? Tous, rendez-vous à la manifestation du 10 juillet.

