Aux Etats-Unis, Hojeij-Commissimpex mettent K.O. le Congo de Sassou Nguesso . Par Rigobert OSSEBI

Au Congo, les contentieux, dans le Pool ou ailleurs, se règlent maintenant au gros calibre. Il n’est de jour où l’on ne trucide, n’élimine ou l’on n’abatte. La méthode est certes brutale mais elle a le mérite d’être radicale. C’est la seule que les Nguesso admettent dans le pays conquis où leurs désirs sont des ordres et leurs ordres font encore loi !

Aux Etats-Unis, devant le tribunal du district de Columbia, numéro de dossier 1 :13-cv-00713, ou devant celui du district de l’Utah, numéro de dossier : 2 :16-CV-00404-BSJ, la République du Congo n’en mène pas large et, dans ce qui fut le lointain far-west, elle n’avait d’autre choix que de se trouver de bons avocats. Tâche loin d’être aisée, le Congo des Nguesso, maintenant sur la paille, est réputé mauvais payeur… !

La République congolaise a donc été assignée par Commissions Import Export SA, plus connus sous le célèbre acronyme Commissimpex, de Mohsen Hojeij. L’enjeu en était le Boeing 787 Dreamliner, version VIP, stocké dans le désert du Nevada dès sa livraison par le constructeur américain ; commandé par PRIVATAIR, la compagnie suisse d’aviation d’affaires, pour le compte d’ECair la défunte compagnie des Nguesso, il ne manquait qu’une petite dizaine de millions de dollars pour que l’avion soit libéré afin de servir d’avion présidentiel au tyran de l’Alima…

Le redoutable créancier du Congo, fort d’un arbitrage de la Chambre Internationale de Paris, réclame 770 millions de dollars. Il est maintenant représenté par le grand cabinet d’avocats White & Case, associé, par l’un de ses membres, au recouvrement.

Déjà l’année dernière, Comminsimpex avait tenté d’obtenir une déposition d’Antoinette Sassou Nguesso, l’épouse du dictatueur, lors de sa visite à Washington DC. Chadbourne & Parke, les avocats du Congo, avaient déclaré qu’ils « ne s’étaient pas opposés à cette requête parce que leur client ne leur avait pas demandé de le faire ». La première dame s’est alors rendue coupable de non-présentation. D’autres membres de la famille Nguesso et des hauts fonctionnaires avaient également refusé de coopérer.

Dans ce premier temps, le 8 juin 2016 devant le Tribunal du District de l’Utah, à la demande de Commissimpex, la Bank of Utah fut citée à comparaître et à produire tous les documents (Subponea Duces Tecum) liés à l’acquisition du 787 Dreamliner ; d’une valeur largement supérieure à 100 millions de dollars. Malgré la résistance de la banque, le juge du District Bruce S. Jenkins rendit, le 20 juillet 2016, une décision favorable au créancier.

En mars 2017, devant le Tribunal du District de Columbia, Chadbourne & Parke étaient encore les avocats du Congo. Ils avaient pris la suite de Robert A. Schwinger. Devant Richard J. Leon, le Juge du District, et toujours face à White & Case pour Commissimpex, Chadbourne & Parke avaient demandé à se retirer. Dans sa décision rendue le jeudi 30 mars 2017, le Juge Richard J. Leon a permis le retrait des avocats du Congo et, en traitant la république bananière des Nguesso avec le plus grand mépris, a condamné cette dernière à se soumettre aux décisions antérieures, notamment du District de l’Utah, en mettant en place des pénalités très lourdes en cas de retard dans l’exécution.

Ainsi, démarrant dès le 15 mai 2017 – 45 jours après la décision – les amendes commencèrent à 5000 $ pour la première semaine, puis ont doublé chaque semaine pour atteindre 80 000$ par semaine, cinq semaines plus tard. Rapide calcul, ce sont 320.000 dollars mensuels (près de 200 millions de FCFA) qui viendront s’ajouter à l’immense facture du créancier, ex-ami de Sassou NGuesso et de Justin Leckoundzou, pour les « innombrables infrastructures » qu’il a construites dans leur République Populaire du Congo…

« À la lumière du refus continu du Congo de se conformer à l’ordonnance claire de cette juridiction, je considère que les sanctions sont justifiées et nous accorderons la demande de sanctions de Commisimpex », a déclaré le juge américain de district Richard J.Leon. « Le Congo est dans le mépris civil … pour le refus de se conformer à l’ordonnance de ce tribunal »

Réaction du Juge Richard Leon à saluer ! Le Congo, Etat voyou, avec à sa tête un autocrate irresponsable, n’est qu’une tyrannie qui est bien dans le mépris TOTAL des règles, règlements et lois nationales et internationales. Denis Sassou Nguesso, puisqu’il faut bien le nommer, bénéficie toujours du silence diplomatique complice de quelques grandes puissances, de l’Union européenne et du Vatican.

Cependant, d’après des informations très récentes, les justices de quelques-uns de ces Etats (France, Italie, Suisse, Royaume Uni) se seraient mises d’accord pour lancer une action commune à l’encontre des crimes économiques commis par le dictatueur congolais.

Sassou Nguesso et son clan ne vont tarder à apparaître comme les plus grands pilleurs de toute l’histoire africaine. L’affaire Hojeij-Commissimpex, toute aussi gênante qu’elle soit actuellement, sera symptomatique de la très mauvaise gestion des affaires juridiques et financières du non-Etat du Congo. Elle en est sûrement le pire exemple. Le défunt Moungounga-Nguila, ancien ministre des finances de Pascal Lissouba, accusait Sassou Nguesso de leur avoir préparé une pilule empoisonnée, une dette énorme impossible à rembourser. Il est vrai que l’inventaire « infrastructures » pour les successeurs de Sassou 1 en Septembre 1992 était un grand mystère qui suscitait, déjà, beaucoup d’interrogations…

L’après Sassou sera placé, inévitablement, sous le signe de la remise en ordre des affaires et des intérêts de notre pays qui nécessitera des bataillons d’avocats. Et des meilleurs… !

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 08 juillet 2017, par www.congo-liberty.com