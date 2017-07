Le sinistre général Jean-François NDenguet menace d’assassiner le syndicaliste étudiant Mambéké

Vu la modification de notre constitution pour la réélection frauduleuse de Denis SASSOU NGUESSO lors de l’élection anticipée du 20 mars 2016 ; Vu les violations répétées et continues des droits de l’homme et de l’ensemble des lois et procédures confirmées par le rapport 2016 du département d’Etat américain et de l’Observatoire Congolais des Droits de l’Homme;

Vu l’emprisonnement de deux candidats à la présidentielle les nommés Jean Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa mais aussi la présence de plus d’une centaine de prisonniers d’opinion; Vu les nombreuses affaires en malversations de prédations des recettes de l’Etat congolais et abus de biens sociaux par des dirigeants congolais proches du pouvoir notamment Denis Christel SASSOU NGUESSO à la SNPC, Wilfrid NGUESSO à la SOCOTRAM, Edgard NGUESSO à la M Immo, Fatima BEYINA-MOUSSA à ECAIR, Jean-Jacques Bouya avec ASPERBRAS etc. ;

Vu la confiscation de l’élection du 20 mars 2016 et bombardements depuis le 04 avril 2016 des populations dans le département du Pool qui continuent;

Vu le rapport du PNUD « Afrique centrale : une sous-région en retard ?» qui confirme la décennie perdue en terme de développement humains malgré des recettes pétrolières records et une annulation de la dette dans le cas du Congo;

Vu la quasi faillite socio-économique annoncée par les agences de notation et la grogne sociale dans l’ensemble dans l’ensemble du pays ;

Vu la publication d’un dossier SPECIAL CONGO mensonger dans les colonnes du Le Nouvel Economiste de Mr Henri J. Nijdam proche de M. Jean Paul Delevoye qui démontre la persistance des liens mafieux et incestieux entre le régime de Brazzaville et la classe médiatico-politique française;

Vu les velléités répétées de Monsieur Denis SASSOU NGUESSO de conserver le pouvoir par des moyens anticonstitutionnels, antidémocratiques et non consensuels ;

Vu la volonté clairement exprimée par le peuple Congolais les 27 septembre 2015, 17 et 20 octobre 2015 et le 20 Mars 2016 à définitivement tourner la page de la dictature des Nguesso ; Nous, citoyens Congolais, membres de la société civile, de la classe politique et individualités affiliés, de l’intérieur et de la diaspora, appelons les Congolais et les étrangers résidants à manifester le 16 juillet 2017 à partir de 13h au rond point Koulounda Ouenzé Brazzaville pour la restauration de la démocratie et de la justice. Résistance Intérieure