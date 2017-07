Failli et exsangue , le Congo de Sassou Nguesso est en phase terminale ! Par Rigobert OSSEBI

Peu importe le qualificatif, l’Etat du Congo est mort ou pour le moins dans un coma profond, sûrement irréversible. Mort, il le sera bientôt pour de bon… ! Saigné à blanc, comme le titre la Lettre de l’Energie. Point besoin d’un médecin légiste pour déclarer sa mort prochaine et pour déterminer la cause réelle du décès.

Ce pays riche de pétrole, de forêts, de minerais pour beaucoup précieux, n’est sûrement pas à l’agonie à cause de la chute des prix des matières premières ; il en aurait pu aisément en atténuer le choc si son sort n’avait pas été confié à la seule intelligence des Nguesso. Quarante années d’incompétence d’un petit clan qui en a pris la tête et qui ne veut surtout pas la lâcher. Le Congo ne sera pas mort, d’erreurs ou d’excès ni des conséquences de la traite négrière, ou des séquelles de l’époque coloniale comme pourraient être tentés de le faire des bonimenteurs chèrement rétribués ; notre pays aura été assassiné par ceux qui viennent d’être cités et par quelques acolytes.

Aussi, beaucoup de malheurs inutiles et cette fin funeste, auraient pu être épargnés, si François Hollande n’avait pas en Octobre 2015 plus encouragé qu’autorisé, le faux référendum constitutionnel.

Pointe Noire, la ville pétrolière déjà devenue fantôme avec ses entreprises fermées et les 3/4 de ses villas vides, à louer ou à vendre, est quadrillée par la soldatesque du tyran pour en garder coûte que coûte le contrôle. A Brazzaville, où règne l’insécurité, quiconque à un billet de 1000 FCFA dans la poche, désormais, s’estime heureux. Il est loin le temps où de toute l’Afrique, les Chefs d’Etat aussi véreux que le nôtre se bousculaient sur le tarmac de Maya-Maya ou d’Ollombo, pour recevoir les dizaines de milliards que Denis Sassou Nguesso, ivre de notre pétrole, leur distribuait sans compter !

La fête est finie. Ces derniers jours, « moyibi »[i] résonne dans toutes les contrées et dans leurs quartiers les plus reculés, mais le mot d’ordre n’en a jamais été lancé par les pseudo leaders de l’opposition curieusement muets sur ce sujet. Ce pouvoir, qui n’a jamais eu la confiance de son peuple, ne saurait l’obtenir de ses financiers. Goinfrés de leurs participations pétrolières dans Likouala SA et dans les autres permis rendus, au travers d’AOGC, KONTINENT et PETRO CONGO, le kleptocrate de l’Alima et ses sbires sont à la recherche d’un couillon de service qui mettrait au bas mot 4 milliards de dollars sur la table : un peu plus de 2 milliards iraient rembourser WORLDWIDE – TRAFIGURA et GLENCORE les pré-financeurs habituels, le solde disparaitrait presqu’aussi rapidement que les 193 milliards FCFA obtenus auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale au début de cette année ; sans que l’on sache qui, du fils ou du père, en aurait le plus profité…

Après Iskandar Safa, après un syndicat de banques françaises qui jetteront l’éponge faute d’une notation décente de la part d’agences spécialisées — impossible à atteindre pour le pays de Denis Christel Sassou Nguesso, Rémy Ayayos, Jean Jacques Bouya, Edgar Nguesso etc…, — voilà le temps des Emirs et des rois du pétrole.

Un jet privé, selon la déjà citée Lettre de l’Energie, avait « déposé mardi matin à Brazzaville une délégation saoudienne composée de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et de la Banque islamique de développement (BID), établie à Riyad. Les diplomates, qui sont immédiatement allés rencontrer le président congolais Denis Sassou NGuesso dans son fief d’Oyo, devraient être rejoints demain par le ministre des affaires étrangères Adel ben Ahmed al-Joubeir ».

L’on savait que cette visite serait organisée par l’ex-président béninois Thomas Boni Yayi, que l’on disait très proche de Riyad. Depuis quelques temps, de concert avec l’une de ses filles, il conseille Denis-Christel Sassou NGuesso, le prédateur en chef de la Société nationale des pétroles du Congo. Ce dernier s’était arraché au lancement de sa campagne présidentielle de 2021 (oui vous avez bien lu !) que l’on peut suivre sur Twitter @DCSN_2021, pour accueillir personnellement dès leur arrivée à l’aéroport international-privé des Nguesso, les visiteurs saoudiens.

Denis Christel, sans grande imagination, a repris le slogan de son père : « Congo émergeant en 2025 ». Ceux qui ont entendu les promesses antérieures du paternel, savent très bien qu’il ne faut surtout pas y compter ! Denis Christel, s’il succède à son père, sera celui qui vendra le Congo, à la casse, à son premier créancier la Chine, ou aux Saoudiens s’ils se fendent de quelques milliards sur un des comptes du petit glouton….! La vente s’effectuera « prisons garnies » sans pour autant que nos prisonniers politiques soient libérés préalablement !

Ayant gagé plusieurs années de production pétrolière pour enrichir les quelques membres de la diabolique famille, le Congo-B fait face à une crise financière sans précédent. Il espère que l’Arabie Saoudite, maintenant ennemie du Qatar associé à TOTAL E&P CONGO, pourra lui fournir l’assistance tant espérée. Après avoir mis de côté les croyances mystiques fétichistes et sataniques, incapables de renverser l’épouvantable courant actuel ; après avoir comblé et couvert d’or la curie romaine, sans effet également, une haute délégation de fidèles conduite par des proches de Madame Antoinette Sassou Nguesso devrait se rendre, en Israël, pour recevoir des bénédictions chèrement payées à des rabbins Loubavitch. Tous les moyens sont bons pour espérer conserver le pouvoir et se préparer au voyage dans l’au-delà, tant l’avenir inquiète nos bourreaux.

La semaine politico-financière congolaise aura commencé avec les gardiens de la Mecque, elle se terminera sans doute chez les sionistes à Jérusalem. Tout cela est totalement irresponsable et ridicule que notre pays soit dirigé par de tels égarés ! Les élections législatives en cours ne pourront être menées à bien. La signature de Denis Sassou Nguesso ou de son fils Denis Christel en bas d’un contrat, depuis longtemps, ne vaut plus rien. Le Congo pour avoir un infime espoir de se relever a besoin urgemment d’un Gouvernement d’union nationale, à mettre en place aussitôt après un dialogue national inclusif ; à défaut d’une démission de l’usurpateur au profit du véritable vainqueur de la dernière élection présidentielle.

Le Congo exsangue n’a que trop été saigné. La mascarade n’a que trop duré. Il est temps que des signaux forts soient envoyés par tous ceux qui ont un mot à dire, les Congolais d’abord certes comme ils le font déjà dans tout le pays, mais aussi tous les partenaires qui ne voudront être assimilés à des complices silencieux et passifs. Comme certains l’ont été pour le Rwanda et déjà une première fois pour le Congo en 1997-1998.

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 21 juillet 2017, par www.congo-liberty.com

[i] Voleur

