Désormais, au Congo-Brazzaville, tout est pour la famille Nguesso, Rien que pour la famille Nguesso. Par Jean-sylvestre ITOUA

Vous qui avez toujours douté;

vous qui n’avez pas voulu écouter;

nous-y voilà avec un héritier, avec une dynastie !

Au sortir de cette grande comédie électorale de Juillet 2017

sans véritablement de 2ème tour annoncé (!) faute d’argent dans les caisses,

Sassou Nguesso, a désormais ici en image,

un héritier, un intérimaire tout désigné.

Ainsi désormais, Sassou nguesso peut et pourra tranquillement voyager vers des Nouvelles Frontières, s’absenter pour longtemps, six mois, un an, loin du Congo et loin des problèmes du Congo sans rendre compte et surtout sans le moindre souci puisque la maison Congo est transformée en une propriété familiale. Aussi, avec l’agitation de la CPI, s’il venait à fuir précipitamment, Qui sait s’il n ‘est déjà pas devenu au prix de l’argent du pétrole, un Citoyen protégé et intouchable dans ces grandes Cités du monde. …

Après avoir mis au silence par la corruption un certain nombre de Renégats Acteurs politiques Faux Opposants qui ont trahi le Dialogue et l’Esprit de DIATA, après avoir endormi et écarté des camarades membres du PCT aujourd’hui sans voix, il ne reste enfin, à la dynastie Nguesso qu’à réduire et à balayer ce qui s’apparente à l’armée. C’est pourquoi, tous ceux-là de l’armée qui profitent de leur Rang social pour semer la désolation ici et là contre des frères et sœurs fils d’un même pays, devraient commencer sérieusement à réfléchir car la Roue tourne et vite.

la dynastie a tout calculé et nous voilà bien servis !

L’expansionnisme des Nguesso va couvrir ainsi tous les pans de pouvoir politique et administratif au Congo. Avec son héritier intérimaire à la tête du Congo, on va voir ensuite et sans surprise aucune, d’autres Enfants Nguesso arriver aux responsabilités par exemple à la mairie de Brazzaville. Dans les prochains jours, pour asseoir la dynastie, il sera procédé à la modification de certains articles de la constitution par l’Assemblée familiale.

En 2020 Sassou Nguesso va annoncer qu’il n’est pas candidat à la présidentielle

– cela signifierait pour lui que l’affaire est dans le sac, royalement bouclée ;

– qu’il a déjà et formellement passé le témoin à son héritier, aujourd’hui intérimaire ;

– Qu’il est rassuré de jouir, de dormir tranquille et surtout de mourir aimé.

Voilà le Congo de demain, celui de la dynastie des Nguesso

que la complicité de tous ces inconscients donneurs de leçons et éternels nguirisés a aidé à mettre en place et à installer.

Quant à Moi, depuis quelques années déjà,

je vous aurai prévenus, sensibilisés à retrouver l’Axe, et tout dit.

Certes, je ne suis pas parvenu à vous convaincre malgré toute ma volonté

Mais comme le disait ma chère Mère,

« quand on ne peut pas arrêter la pluie, on ne peut pas aller au ciel »

Cependant, tout n’est peut être pas perdu. Qui connait les secrets des DIEUX ?

car, c’est surtout au moment où l’on n’y croit plus, qu’il y a solution à un problème, rayon de Lumière qui éveille …

Cependant, je vous le rappelle :

Quand on n’écoute pas,

on va droit dans le mur et aujourd’hui, c’est aussi face à l’histoire.

Enfin, une fois de plus

Personne ne peut et ne pourra dire qu’il ne savait rien.

Jean-sylvestre ITOUA

Diffusé le 21 juillet 2017, par www.congo-liberty.com

