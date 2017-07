INTERVIEW D’ANICET MAPA : Traquer les faux opposants Parfait Kolelas et Tsaty-Mabiala ; Lâcheté de Parfait Kolelas sur le Pool ; Organisation et financement de la lutte de libération avec l’ACSCB ; Libérer le Congo par le peuple…

Pionnier des combattants congolais en France et panafricaniste, Anicet MAPA est un membre actif de la société civile et de la diaspora du Congo-Brazzaville. Dans cet entretien exclusif, il condamne la lâcheté de Parfait KOLELAS qui accepte les massacres dans le Pool , et fustige l’asservissement et la compromission politique de Tsaty-Mabiala avec le sanguinaire Sassou-NGuesso.

Anicet MAPA exhorte les Congolais à contribuer au financement de la lutte de libération dans le cadre de l’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville (ACSCB) dont il est le coordinateur en France…

Diffusé le 22 juillet 2017, par www.congo-liberty.com

