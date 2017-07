La France a-t-elle les capacités de jouer un rôle dans la situation politico-militaire de crise dans le Pool au Congo-Brazzaville ?

Dans un appel diffusé par l’AFP le 24 juillet 2017 et relayé par Africanews basé à Pointe Noire, la France se dit préoccupée par la situation politico-militaire dans le Pool. Cet appel contredit les déclarations de M. Sassou qui, sur TVmonde et France 24, a dit qu’il n’y avait pas de guerre civile dans le Pool. La présence de l’armée dans le Pool viserait à régler un problème de police et de lutte contre les terroristes de Monsieur Bintsamou, alias le pasteur Ntumi. Le stress alimentaire lié aux violences et aux combats, favorise la malnutrition des populations, surtout parmi les enfants, comme le rapporte le communiqué de l’AFP. Le gouvernement de Monsieur Clément Mouamba et les agences de l’ONU, ensemble, ont alerté la communauté internationale pour un plan humanitaire d’urgence. Il y a donc bel et bien une guerre dans le Pool. Le gouvernement accuse le pasteur Ntumi de commettre des exactions sur les populations civiles. Les élections législatives n’ont pu se tenir dans de nombreuses localités du Pool à cause de la violence.

Que peut faire la France au-delà du « simple appel » et de sa « préoccupation » pour les populations déplacées. Nous sommes ici et maintenant face à un problème politico-militaire pour lequel les deux parties, Ntumi et le gouvernement de Sassou, refusent de perdre la face. Chaque partie, forte de son bon droit, estime que l’autre doit céder. Le gouvernement de Sassou-NGuesso pense, qu’au nom du principe de souveraineté et du monopole de la violence légitime de l’Etat théorisé par Max Weber dans son ouvrage Le Savant et le Politique, le pasteur Ntumi doit déposer les armes et se rendre. Pour Ntumi la solution à la crise, au-delà de la bataille et confrontation militaire, est d’abord politique, comme ce fut le cas après la période 1998/2003. Au nom de la réconciliation nationale, le pasteur Ntumi a occupé une fonction politique et gouvernementale visant à asseoir la paix au Congo, fonction voulue et assumée par monsieur Sassou lui-même. La réforme constitutionnelle de 2015 et l’élection présidentielle du Président Sassou en 2016 ont été contestées par certains opposants comme Mokoko, Boukadia, Okombi Salissa et le pasteur Ntumi. Les trois premiers sont emprisonnés et le dernier s’oppose par les armes au Président Sassou.

Que peut faire la France pour sortir le Congo de cette situation de crise qui pour l’instant demeure insurmontable ? La France doit reprendre sur le continent africain une diplomatie plus active, différente de celle menée par François Hollande, adepte de la synthèse et de l’inaction. Au nom de la coopération internationale et de la prise en compte des nouvelles contraintes comme le terrorisme qui menace la plupart des pays africains, la France doit envoyer un message clair à la plupart de ses anciennes colonies qui sont sous cette menace terroriste : stabilité territoriale et règlement pacifique des conflits internes pour mieux être mobilisé contre le terrorisme. Dans le cadre de la résolution de la crise politico-militaire dans le Pool, la France peut mettre en action la théorie d’une diplomatie d’ingérence limitée. Celle-ci peut aider les acteurs Ntumi et le gouvernement de Sassou à trouver une solution politique qui permettra de sortir par le haut et limiter ainsi le déplacement des populations et leur exposition aux violences militaires et terroristes. Des contacts préliminaires avant les prises de décision de fond peuvent être menés à Paris entre partisans du pasteur Ntumi et ceux du gouvernement. Il ne s’agit nullement d’enlever la souveraineté au Congo et l’autorité de Sassou, mais de créer les conditions de sortie par le haut d’une crise qui dure depuis fort longtemps. La conférence de Paris serait une pré-conférence dont la phase terminale aurait pour cadre de travail soit Brazzaville, soit un autre pays de l’Afrique centrale afin de fixer un calendrier précis pour un désarmement réciproque des deux parties. En cas d’accord politique des deux parties, des brigades de désarmement formées par le Tchad, le Cameroun, l’Angola auraient pour rôle de participer au désarmement, à la démilitarisation et à la démobilisation des troupes des deux côtés. Il faudra discuter du sort politique qui sera réservé au pasteur Ntumi. La guerre terminée, les populations déplacées reviendraient chez elles et participeraient ainsi à leur vie économique et sociale d’antan.

Il reste à l’ancienne puissance coloniale, c’est-à-dire la France, de dépasser les simples appels pour un retour au calme en s’impliquant réellement à la recherche de celui-ci. La France doit être au sein du réseau Congo, une des clefs décisives de la réponse politique à une crise militaire. L’histoire politique violente du Congo depuis les indépendances, les meta et inter connaissances des acteurs entre eux peuvent contribuer à trouver une solution acceptable par les uns et les autres. Il faut que les différents impétrants de la crise politico-militaire dans le Pool passent d’une éthique de conviction à une éthique de responsabilité comme l’enseigne Max Weber à la fin de son texte sur le Savant et le Politique. Max Weber estime que l’homme politique ne serait s’en tenir aux valeurs et idéaux à l’état pur en fonction du monopole de la violence légitime de l’Etat (éthique de conviction dont pourrait se réclamer Sassou NGuesso). L’homme politique doit aussi tenir compte de la réalité des conditions réelles au sein desquelles s’exercent son action politique et ses conséquences. Après la conférence nationale de 1991/92, le Président Sassou a assumé les fautes politiques des uns et des autres, ce qui a permis d’éviter une guerre civile inutile. Que Ntumi fasse aussi un pas important pour être le politique qui met en avant l’éthique de responsabilité par rapport à celle de conviction. On espère ainsi commencer à espérer les prémisses d’un règlement pacifique du conflit. Les deux parties le veulent-elles ? Les Congolais le souhaitent. Voilà ce que peut apporter modestement l’analyse politique que je suis à la résolution d’un conflit entre Congolais.

Par Lucien PAMBOU

Diffusé le 25 juillet 2017, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter