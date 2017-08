Le Congo au bord du défaut de paiement…SASSOU a tout volé !

Le délai, dont disposait le pays pour payer les intérêts sur son emprunt obligataire en dollars vient de prendre fin.

Chaque heure qui passe rapproche un peu plus le Congo du défaut de paiement. En fin de semaine, Moody’s a emboîté le pas à Standard & Poor’s et abaissé la note du pays, de B3 à Caa2, tout en maintenant sa perspective négative. L’agence estime que « la République du Congo fera défaut prochainement sur son Eurobond [emprunt obligataire placé auprès d’investisseurs internationaux] et pourrait rester en défaut pour une période prolongée ».