Comment organiser l’insurrection contre le pouvoir tyrannique de Sassou-NGuesso et associés au Congo. Par David LONDI

Je viens du monde opérationnel dans lequel la culture du résultat est la référence et où l’expérience consolide la théorie. De ce fait, l’article que je propose s’inspire des principes de gestion de projet dont le livrable final est la désintégration du système dictatorial qui sévit dans le pays depuis plus de quarante ans. Les aspects stratégiques et opérationnels, exposés ici, ne comportent pas les points à caractère confidentiel faisant partie d’un autre document diffusé vers les leaders de cette solution.

L’objet principal de cette proposition est de :

Créer les conditions d’une insurrection populaire pour désintégrer le système politique actuel au Congo et préparer l’avènement d’une démocratie assumée.

Parce que le dictateur n’organise pas les élections pour les perdre,

Parce que le dialogue ou les négociations ne peuvent pas être une solution dans un rapport de forces déséquilibré, en faveur du système,

Parce que l’intervention d’une puissance étrangère n’est pas forcément la solution idéale,

Parce que chaque jour meurent des innocents dans le Pool, des tortures…

Parce que le coup d’état, c’est attaquer la dictature par son point fort, domaine dans lequel il se prépare depuis plus de trente ans,

Parce que les systèmes de l’éducation, de la santé et de l’auto-suffisance alimentaire, l’insurrection est donc la solution la plus efficace et la plus aboutie démocratiquement.

Contexte

Le pays est engagé depuis plus de 40 ans dans la lutte contre la dictature. Les dernières élections libres couvrent la période de 1957 (premières élections territoriales impulsée par les lois Deferre pour l’assemblée territoriale) jusqu’en 1965 (première mandature sous la constitution I). Nous avons connu tout type de dictature pendant toute cette période de glaciation démocratique, de 1965 à maintenant, passant de la dictature dite du prolétariat à la dictature tout court, personnalisée et sanguinaire. Pendant cette période des coups d’état se sont succédés dont les plus marquants sont : 1970, coup d’État de Kinganga, point de départ de l’épuration ethnique dans l’armée et les fonctions régaliennes de l’État ; 1972 : coup d’État de Diawara, transéthnique, pour dénoncer cette « obumitrisation » de la société, couper les tentacules de cette oligarchie bureaucrato-militaro-tribale qui gangrène tous les secteurs stratégiques de l’État par un patronage qui prend le pas sur la méritocratie et une généralisation de l’incompétence ; le plus sanglant est celui de 1997 (400.000 morts : LCI) : récupération du pouvoir par Sassou. Mais force est de constater que de grands bouleversements majeurs dans ce pays ont été aussi initiés par des mouvements sociaux de 1963 et 1990.

« Mal nommer un objet c’est ajouter au malheur de ce monde, car le mensonge est justement la grande misère humaine, c’est pourquoi la grande tâche humaine correspondante sera de ne pas servir le mensonge » (Albert Camus). Nous devons donc appeler un chat, un chat. Ce peuple a été trahi par des leaders qui ont fini par accompagner Sassou pour des raisons multiples : cupidité, cynisme ou goût du pouvoir ou les trois à la fois. Nous ne pouvons pas continuer à nous contenter des mensonges ou des sous-entendus pour désigner le mal qui ronge notre pays. L’ennemi du peuple congolais n’est pas seulement que Sassou comme je l’ai développé dans mon précédent article « Sassou se maintient au pouvoir, non par son intelligence, ni son intégrité, ni même sa capacité à comprendre ce qu’il fait mais grâce à ceux qu’il utilise ». Ainsi est née, au Congo, une nouvelle classe politique transéthnique couvrant le spectre politique allant du clan Sassou à Kolelas en passant par Tsaty Mabiala, Tchikaya, tous les gradés supérieurs de l’armée, les hauts fonctionnaires et les syndicalistes corrompus. Dans cette classe tout le monde joue un rôle défini par le leader Sassou et utilise le tribalisme comme idéologie ou la cupidité. Les opposants dits modérés, en opposition à ceux qualifiés de radicaux, jouent le rôle de briseurs de la colère légitime du peuple et accompagne toutes ses initiatives du système. Ils défendent des intérêts communs, intérêts de classe. Ils squattent la vie politique congolaise depuis plus de 20 ans, trente ans pour les plus anciens et certains se passent le relais de père en fils. Cette classe représente l’un des trois piliers sur lesquels repose le système Sassou, après ceux de l’instrumentalisation du tribalisme et de la corruption de la communauté internationale. Voilà notre ennemi que nous devons combattre pour libérer les énergies du peuple qu’elle emprisonne. Cette classe a marginalisé la vraie opposition qui devient atone et inopérante tant sur le plan national qu’international. Elle contrôle tous les échelons de l’armée, de la haute fonction publique, les corps constitués comme les syndicats ou associations religieuses ou civiles. En effet, une dictature a besoin d’un minimum de soutien populaire pour durer, cette classe le lui procure. Combattons-la avec les armes et les méthodes exposées par des spécialistes du domaine comme Gen Sharp. Mes deux dernières publications sur Congo Liberty exposent sa philosophie, sa perception et les solutions qu’il propose. Il évalue chacun des moyens de lutte et en tire des conclusions, sur le coup d’Etat : « Un coup d’État militaire contre une dictature peut paraître un des moyens les plus faciles et rapides d’éliminer un régime corrompu ; néanmoins, cette option pose de graves problèmes ; après avoir consolidé sa position, la nouvelle clique peut se révéler plus impitoyable et plus ambitieuse que la précédente. Les coups d’État peuvent être une solution si les nouveaux impétrants développent une conscience démocratique qui leur permet de remettre le pouvoir aux mains des civils pour organiser des élections libres et faibles comme cela a été le cas avec la révolution des œillets, en 1973, au Portugal ou de ATT au Mali. Sur les élections : « il n’en est pas question sous une dictature : elles ne sont pas un instrument efficace de changement politique ». Sur les négociations : «Lorsque les enjeux sont fondamentaux, qu’ils affectent des principes religieux, des libertés humaines ou le développement futur de toute la société, les négociations ne peuvent pas trouver une solution acceptable sauf si le rapport de forces s’équilibre ou s’inverse en faveur des démocrates. Ce qui n’est pas le cas actuellement. Sur des questions fondamentales, il n’y a pas de compromis possible. Seul un changement radical des relations de pouvoir en faveur des démocrates peut assurer la sauvegarde des enjeux fondamentaux », finalité de la lutte des démocrates et donc l’objet des réflexions que nous menons tous. Sur l’intervention d’une puissance étrangère : «Une telle vision est confortable, mais elle pose de sérieux problèmes car de dures réalités sont à considérer avant de s’en remettre à une intervention étrangère :

Fréquemment, les puissances étrangères tolèrent et même soutiennent une dictature afin de faire avancer leur propre intérêt économique et politique.

Certains iront jusqu’à trahir le peuple opprimé plutôt que de tenir leur promesse d’aider à sa libération, cela afin de poursuivre un autre objectif.

D’autres agiront contre la dictature pour mieux maîtriser le pays aux plans économiques, politiques ou militaires.

Les puissances étrangères s’investissent parfois de manière positive pour le peuple opprimé, mais seulement si le mouvement intérieur de résistance a déjà ébranlé la dictature au point d’attirer l’attention internationale sur la nature brutale du régime. ». Dans le cas spécifique de la France comme médiateur, nous savons tous que des conseillers français officiels ou officieux sont à tous les étages du système Sassou. Ce pays n’a jamais favorisé l’arrivée de la démocratie dans aucune de ses anciennes colonies parce que celles-ci fonctionnent comme des filiales pourvoyeuses de matière première et de puissance diplomatique. En effet, il ne faut pas oublier que l’aventure de la colonisation de l’Afrique subsaharienne avait été motivée par la dépréciation économique et diplomatique qu’elle avait connue après la défaite face à l’Allemagne, en 1870. Mise sous tutelle et ridiculisée par Bismarck, la seule façon qu’elle avait de redorer son blason était de se lancer dans l’aventure coloniale. Donc la grandeur économique et diplomatique de la France vient de ses ex-colonies. Celles et ceux qui ont fréquenté les clubs français qui réfléchissent sur les stratégies à adopter pour l’Afrique savent que les plus influents sont les décideurs économiques qui ont un poids plus important que les politiques. Ceux-ci ne sont pas prêts à lâcher la poule aux œufs d’or. De ce fait, aucun président français ne prendra le risque d’affaiblir la France, chose somme toute normale, du point de vue des français. Les solutions de libération sont donc endogènes avant tout. Donc organisons le peuple pour qu’il lutte pour sa libération contre le tyran. Depuis le statut de tyran que Rome accordait à l’Empereur en cas de danger pour la nation, nous savons tous que les tyrans fonctionnent avec les mêmes mécanismes, les mêmes ressorts et les mêmes impacts. Ne réinventons pas donc pas la roue, utilisons les travaux des spécialistes comme Gen Sharp. Des observateurs avertis disent qu’ils ont favorisé le printemps arabe. Pour ce faire et éreinter mon exposé, d’aucuns diront que la stratégie de lutte ne doit pas être exposée. Je n’adhère pas totalement à ce point de vue. En effet, dans tous les cas, exposer la stratégie de lutte et la porter à la connaissance du dictateur peut le conduire à réduire la brutalité de sa répression, sachant que celle-ci peut se retourner politiquement contre eux. La connaissance des caractéristiques particulières de la stratégie globale peut aussi contribuer à susciter des dissensions et des défections dans le propre camp des dictateurs. Cette technique a été développée par les Alliés pendant la deuxième guerre mondiale : les Allemands savaient que les Alliés allaient débarquer mais ils ne savaient ni quand ni où. Néanmoins, les détails opérationnels doivent faire l’objet de confidentialité absolue. Je propose donc un plan de l’organisation des conditions d’une insurrection populaire, la seule solution qui a réellement porté des résultats probants dans le pays (1963 et 1990). Il doit être déployé et suivi tout au long de sa mise en œuvre avec des bilans intermédiaires et des réajustements d’adaptation. Il comporte une organisation, des rôles et responsabilités, une analyse de risques, un budget et un plan de communication professionnel.

Opportunité

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs » (Art. 35 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793). Le peuple est prêt à défier la dictature. Un génocide dans le Pool, des grèves dans tous les secteurs de l’économie et des services publics suite à une crise économique sans précédent qui a divisé le PIB d’environ 50% passant de 16 milliards de $ en 2013 à 8,8 en 2016 (Les perspectives pour 2018 ne sont pas plus reluisantes), des salariés sans salaire, des retraités sans pension, des étudiants sans bourse. Nous avons, sur le terrain, des forces combattantes, les mouvements comme Ras-le-bol et l’intersyndicale des Étudiants qui entrent résolument en résistance. Des mouvements de contestation du régime sont en train de se développer dans tout le pays du Nord au Sud. D’autres réseaux existent et sont prêts à entrer dans la lutte. Faute d’organisation et de leaders, ces mouvements s’éteignent les uns après les autres. Ne dit-on pas que le mouvement précède la conscience – la conscience procède du mouvement ? Voilà la raison pour laquelle le retour aux fondamentaux démocratiques tant revendiqués dans notre pays ne peut préexister à l’insurrection populaire qui marquera le commencement du long processus d’entrée dans l’ère démocratique. C’est la raison pour laquelle jamais aucune libération ne se fera sans la participation active de la population surtout face à une opposition qui devient de plus en plus atone et impuissante. Cette phase va donc précéder la période de transition avec des Dirigeants qui seront issus de cette insurrection.

Constat

Un manque de leader pour fédérer tous les mouvements sociaux qui se développent dans le pays ;

Une synergie d’actions insuffisante entre les leaders de l’opposition et les mouvements de résistance et les travailleurs en lutte ;

Une absence de stratégie globale de l’opposition pour fédérer les énergies combattantes dans le pays. Ceci n’est pas une critique parce que nous connaissons tous le contexte répressif imposé par le système ;

L’ existence d’une classe politique et des syndicats corrompus qui bloquent toutes les initiatives populaires d’une insurrection (grèves, contestations, etc.) ;

Une idéologie, le tribalisme, devenue un mode de gouvernement ;

Une armée qui a failli dans sa mission de protéger le peuple et qui n’est devenue qu’un instrument de répression au service du système et un conglomérat de mercenaires ;

Une insuffisance d’informations concrètes sur la situation dans le Pool (nombre de victimes, nombre de viols, nombre de villages détruits, etc.)pour une communication crédible basée sur des faits vérifiables et vérifiés pour contrer les mensonges du dictateur ;

La peur érigée en système de gouvernement et de maintien du statu quo par le pouvoir, les citoyens sont enfermés dans des prisons de la peur et de ce fait, tétanisés à l’idée de faire face aux forces répressives. C’est ainsi que l’on voit des salariés aller travailler avec des arriérés de salaires inacceptables, des retraités avec sept mois de pensions en retard… sans protester.

Faisabilité

Objectif principal

Créer les conditions d’une insurrection populaire dans tout le pays pour désintégrer le système intégrant toute la nouvelle classe politique.

Objectifs intermédiaires

Créer des cellules des Résistants très actives au sein de la population dans les villes, quartiers et villages, premiers cercles de résistance ;

Encourager le sentiment de solidarité pour créer du lien parce que le lien crée la cohésion du mouvement ;

Informer la diaspora sur l’état réel de mobilisation sur le terrain, une photographie, pour identifier ou réajuster les stratégies d’actions et créer une synergie d’actions entre l’ensemble des combattants internes et externes ;

Redonner confiance à la population à partir des actions des Résistants, courroies d’entraînement ;

Créer les conditions de dépassement de l’organisation ethno centrée et régionaliste des mouvements politiques pour un choix conscient des leaders afin de disposer des institutions solides et durables ;

Créer les conditions de levée de fonds.

Coût

La liberté n’a pas de prix mais elle a coût. Le coût total du projet est estimé à 1 500.000 € sur 6 mois, financé par la diaspora, des campagnes de levée des fonds par le « CrowdFunding » et la participation des « Business Angels » humanistes (Associations humanitaires et religieuses).

Mise en œuvre

Organisation

Les sections sont implantées dans les régions et les cellules dans les districts et quartiers. Cette organisation va fonctionner en réseau pour dépasser la problématique de leadership. C’est d’elle que naîtront les leaders de demain, véritable machine à détruire le tribalisme.

Stratégie de communication

Pour assurer le succès de la défiance politique, il est essentiel que la population saisisse la notion de non-coopération. La communication revêt donc une importance capitale. Tous les efforts et l’essentiel du budget doivent être consacrés à cette activité.

La cellule centrale de France a besoin d’une profonde compréhension, non seulement de la situation particulière du conflit mais aussi des moyens de combat choisis. Pour cela les informations remontées par la section centrale de Brazzaville sont d’une importance capitale dans la conception, la planification et le déploiement des actions.

La cellule parisienne doit délibérément propager et populariser le concept de non-coopération par des petits fascicules que les combattants dans les cellules distribueront clandestinement dans la population. Malgré les difficultés et dangers inhérents à la communication d’idées, de nouvelles et d’instructions pour la résistance en période de dictature, les démocrates ont maintes fois prouvé que ces activités étaient possibles. Même sous les régimes nazis et communistes, il fut possible pour les résistants de communiquer, non seulement avec d’autres individus mais avec le grand public par la production de journaux illégaux, de pamphlets, de livres et, plus récemment, de cassettes audio et vidéo. Les instructions générales pour la résistance seront préparées depuis Paris et propagée par les cellules, via la section centrale de Brazzaville. Elles peuvent indiquer les cas dans lesquels la population doit protester et refuser de coopérer, et comment cela pourrait se faire. Les grands rassemblements, les défilés ou meetings ne seront pas favorisés.

Politique de formation

Des sessions de formation sont ouvertes à tous les résistants sur les techniques de défiance politique, sur les nouvelles technologies et sur l’agilité. Tout le monde doit partager la même vision et le même niveau d’information sur les objectifs et leur philosophie.

Plan de communication avec les médias

L’état actuel de la communication n’est pas le plus optimal parce que la cible couverte est très limitée. Pour celles et ceux qui vivent en France, il est facile de constater que des voisins français ou autres ne sont pas au courant de la situation dramatique du Congo Brazzaville. Or, nous devons agir sur les opinions des pays européens pour atteindre les hommes politiques. Borloo, par exemple, a la cote auprès de ses compatriotes, le connaissent-ils vraiment ? Cette omerta ou insuffisance de communication donne toute latitude aux hommes politiques français de prendre des décisions que certainement leur base désapprouverait si elle était informée. Viser l’opinion publique doit être un des objectifs même si nous devons rester conscients que les médias font partie du réseau qui investit au Congo. Voici quelques offres (sur ce sujet, la contribution est aussi la bienvenue): Offre premium sur BFMTV : 80 spots à 55.000 € sur une durée de 8 jours ; message principal : montrer la situation sociale (bombardements, exodes) et corrompus européens, français en particulier soit 10 spots / jour ; 1 quart de page dans le journal Le Monde : 41.000 € environ.

Instances de communication

point d’avancement quotidien sur la situation réelle du terrain en fin de journée ; point projet hebdomadaire : bilan politique de la semaine ; point pilotage mensuel : compte-rendu budgétaire et politique publié vers toute la diaspora via mail ; point presse hebdomadaire ; Organisation des réunions.

Afin d’optimiser la participation aux réunions, atteindre le plus de démocrates et minimiser les risques de répression, les réunions physiques seront limitées au strict minimum pour favoriser les outils d’organisation des réunions ou conférences.

Plan d’actions

Les cellules sont immergées dans la société de ce fait près des préoccupations de la population. Un fascicule du parfait combattant sera édité avec des tracts. Sur les marchés, les endroits publics, les stades, à la sortie des églises, les établissements scolaires, dans les hôpitaux, les concerts, etc., les combattants vont diffuser des tracts (laisser discrètement des tas de cartes sans les distribuer de la main à la main).

Infiltrer les structures culturelles, musicales, associatives, syndicales et religieuses et communiquer toutes les informations collectées à la section.

Les responsables de section remontent les informations, au fil de l’eau, à la section centrale qui les communique à la structure réunifiée de la diaspora (structure centrale) grâce aux outils informatiques à leur disposition.

Après analyse des informations reçues, la structure centrale les confine dans un reporting diffusé à l’ensemble de la diaspora sur la base du fichier des mailings. Ces éléments aussi vont être les entrants aux rencontres avec les acteurs de la presse. Toutes les actions entreprises sur le terrain par les combattants doivent faire l’objet de validation par la section de Brazzaville qui, à son tour, sollicite l’approbation de la structure centrale de la diaspora.

Actions intermédiaires (propositions bienvenues).

Les actions intermédiaires servent l’objectif principal. Elles doivent des images. Une action, empêchée par le système, est tout de même réussie si elle produit des images :

Inciter à refuser de payer les taxes en développant une solidarité entre les concernés. Ce refus ne doit pas pénaliser les ressources des desobéisseurs ; Instiguer une marche pacifique vers le Pool. La cellule centrale parisienne doit convoquer la presse nationale et internationale. Une communication importante doit être faite pour cette action. Cette marche doit englober tous les quartiers de Brazzaville ; Préparer des sit-in en présence de la presse près une des ambassades d’un pays occidental. La presse doit être omniprésente ; Faire un concert de sifflets et des casseroles pendant 5 min sans bouger de chez soi, une fois par semaine à heure fixe ; Discréditer les faux leaders et lancer un programme de récupération des militants égarés chez des leaders de l’opposition faisant partie de la nouvelle classe politique, celle qui accompagne le clan Sassou ; Distribuer des tracts en direction de l’armée et de la police.

Analyse des risques

L’analyse des risques est l’affaire d’une réflexion de groupe pour mettre en œuvre les principes de « Team Building, Problem Solving » et optimiser la couverture et les parades. J’en ai identifié quelques facteurs de risques, je laisse le sujet ouvert.

Risque ressources humaines

Le réseau peut être plombé par la difficulté de recruter des Résistants avec pour impact, la fin de la résistance

Parades

Des contacts existent et des volontaires identifiés. Les étudiants disposent aussi d’un réseau vaste que nous pouvons exploiter. Ceux-ci sont maintenant en résistance réelle avec le pouvoir

Risque répression

La force répressive du système est omniprésente pour créer un système de peur permanent pour maintenir le statu quo (arrestations arbitraires, tortures, menaces et assassinats …

Parades

La cellule centrale de Paris doit évaluer les réponses et répressions probables, en particulier les seuils au-delà desquels se déchaîne la violence de la dictature. Il sera nécessaire de savoir comment supporter, neutraliser ou éviter cette possible répression sans se soumettre ;

Créer une agilité dans l’action en optimisant les possibilités des nouvelles formes de communication (smartphones, sites internet, webradio, etc.) pour créer une mobilité supérieure à celle des forces répressives.

Risque financier

Blocage des fonds par le pays de domiciliation des comptes. Le risque va, alors consister en un tarissement des ressources et donc un impact direct sur la lutte.

Il est probable que les sommes récoltées ne soient pas suffisantes. Le risque va consister alors en arrêt de la lutte

Parade

Domicilier le compte de l’association, aux États-Unis ou Canada (réflexion à approfondir) ;

Il existe des sites spécialisés dans le « CrowdFunding » pour lever des fonds pour des raisons humanitaires. Beaucoup de personnes ou associations agissent pour aider les citoyens à abattre les dictateurs. Nous les avons testés.

Risque confidentialité et sécurité

Le pouvoir peut intercepter des communications circulant sur le réseau et identifier ainsi les résistants. Tous les résistants auront des pseudos gérés dynamiquement. Les contacts physiques sont interdits. Les conférences ou réunions se feront essentiellement en « audio ».

Parade

Toutes les communications sont cryptées et sécurisés grâce à la panoplie des logiciels de cryptage existants dans ce domaine en travaillant avec des ingénieurs en cybersecurity présents au sein de la diaspora à partir d’un cahier des charges rédigé par la cellule centrale de Paris.

Risque corruption

L’une des stratégies du système consiste à corrompre les opposants, les combattants, la société civile pour briser la résistance.

Parades

Dépasser le cadre du bénévolat pour les responsables des différentes cellules en leur attribuant un revenu constant sur une période de 6 mois (période de sensibilisation et des actions intermédiaires) ;

Tous les résistants managers (responsables des cellules) ne doivent pas avoir fait partie du système, qui a bu, boira.

Risque internet

Le Congo vit un risque grave d’être complètement d’internet. Nous avons vu ce risque se concrétiser par le passé.

Parades

Pour parer á cette éventualité, des solutions existent. Il est possible de se procurer des kits comprenant un ordinateur portable, un récepteur satellite et un câble de 50 mètres.

Il est aussi possible de monter des réseaux internet complètement décentralisés et hors d’atteinte des coupures gouvernementales, et ceux pour moins de 150 dollars.

Risque juridique

Des opposants sont emprisonnés, des combattants sont poursuivis en France, etc. Nous devons faire face à toutes ces situations en instaurant un pôle juridique très agile pour défendre nos compatriotes.

Parades

Constituer un pôle juridique pour se saisir de tous les cas litigieux. Ces professionnels seront financés par la cellule centrale de Paris.

Tous les objectifs principaux et secondaires doivent converger vers l’insurrection populaire pour désintégrer le système.

Par David LONDI

Diffusé le 02 juillet 2017, par www.congo-liberty.com

