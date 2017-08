L’IMPERATIF DE CREER UN GRAND GROUPE PETROLIER AFRICAIN. Par Louis Yvon MBANZOULOU

Le pétrole est une ressource stratégique qui a encore de l’avenir malgré l’approche du pic-oil dans quatre décennies. C’est autour d’elle qu’une bonne partie de la géostratégie mondiale du XXème siècle s’est dessinée. La maîtrise de cette ressource, de son exploration onshore ou offshore à sa commercialisation en passant par sa production et son raffinage est un enjeu de taille pour toute puissance économique. En conséquence, posséder cette ressource en abondance c’est compter parmi les pays les plus importants de la planète. Il ne peut donc échapper à tout pays producteur de pétrole de ne pas en avoir la maîtrise de la même façon que les pays les plus avancés. Ne pas ambitionner, ne pas concrétiser cette maîtrise c’est trahir le pays et se soustraire à l’obligation de le développer.

Il est déplorable qu’en 60 ans d’indépendance au sud du Sahara, aucun groupe pétrolier africain pouvant concurrencer les géants comme Total, BP, Shell et assurer la maîtrise de toute la chaîne de valeur sur les hydrocarbures n’a pu voir le jour. Pourtant la plupart des huit pays producteurs de pétrole dans le golf de Guinée – neuf si on ajoute le Tchad – tirent l’essentiel de leurs recettes budgétaires de cette filière. Mais les gouvernements successifs préfèrent se soumettre à la corruption et au dictat des firmes pétrolières occidentales en privant leurs pays des plus gros bénéfices. Des comptent offshores sont ouverts au nom des chefs d’Etat pour leur enrichissement personnel et des menaces de destitution leur sont adressées lorsqu’ils ne veulent pas coopérer. Mais c’est un classique du monde des affaires : là où il y a de l’or, on ne veut pas y voir des nouveaux venus. Cependant quand on travaille pour l’intérêt général on développe une intelligence capable de déplacer les montagnes, même les plus hautes. Autrement dit, aucune adversité, aucune agression extérieure ne peut ébranler la volonté d’un Peuple Uni qui veut profiter de ses ressources naturelles. C’est ainsi que l’Algérie a créé la SONATRACH dès les premières années de son indépendance, non pour se limiter à la commercialisation de son brut comme le font les sociétés pétrolières sub-sahariennes mais pour explorer, produire et raffiner. C’est pourquoi l’Algérie a trois fois plus de recettes budgétaires venant de son pétrole que le Nigéria qui en est pourtant le premier producteur du continent.

Le Diable, dit-on, n’entre dans une maison qu’avec la permission ou la complicité de son propriétaire. Une maison bien tenue ne peut être percée par des flèches ennemies. En Afrique, nous avons fait le choix de la géopolitique ethnocentrique c’est-à-dire de la division au détriment de l’unité nationale véritable. C’est pourquoi les multinationales occidentales jouent de nos divisions pour nous manipuler. Notre sous-développement se trouve là, dans nos têtes ; il ne nous est imposé que parce que nous le permettons nous-mêmes. Les discriminations par exemple entre fils d’un même pays ont un effet boomerang indéniable. Il est difficile à celui qui est discriminé et frustré de refuser une « aide extérieure » qui lui permettrait de prendre le dessus sur ses discriminateurs, même s’il sait d’avance que cette pseudo-aide est liberticide et compromettante pour son pays. Ce fut le cas par exemple pour Laurent Désiré Kabila. Bien qu’on ne pût douter de son patriotisme, il accepta tout de même de chasser Mobutu sous des conditions antipatriotiques de bradage de souveraineté.

CREER UN GRAND GROUPE PETROLIER AFRICAIN

Lorsque Nicolas Sarkozy dit que l’Afrique n’est pas encore entrée dans l’histoire, les intellectuels africains s’offusquent et parlent de son ignorance en lui rappelant l’Egypte antique et la période des grands empires qui ont succombé aux razzias négrières de toutes parts. Ce que j’ai compris dans cette phrase irrespectueuse c’est que l’Afrique ne compte en rien dans le monde contemporain dominé par les multinationales et l’expression d’une présence réelle sur tous les plans (industriel, économique, diplomatique, agricole, militaire, commercial, etc.). On ne vit pas au passé mais au présent en construisant un futur toujours meilleur.

Mon plaidoyer dans cet article est que quand on a des ressources minières, il est impératif et vital de savoir les exploiter soi-même. Aujourd’hui toutes les technologies du monde sont à portée de main pour quiconque veut se les approprier. Notre problème demeure donc celui de VOULOIR AVANCER à l’instar des autres peuples. La puissance, il faut la désirer avant tout dessein d’adorer Dieu ou d’aller au ciel. Les batailles du développement sont sur terre et c’est sur terre qu’il faut les mener.

A ce jour je ne connais pas de grand groupe industriel africain pouvant rivaliser avec des géants occidentaux ou asiatiques, quel que soit le domaine d’activité (BTP, Energie, Mines, Eau, Electronique, Mécanique, etc.).

Les pays qui affichent une certaine ambition sont souvent découragés par la constitution d’importants capitaux de départ au regard de leurs maigres budgets. Car cela peut être effrayant de savoir que la capitalisation boursière actuelle d’une multinationale comme Total est de 108 Milliards d’euros. Il faut se rassurer qu’elle était bien moindre à sa création. 2 à 5 Milliards de dollars sont suffisants pour créer un groupe industriel de grande importance.

Il y a cinq sous-régions en Afrique qui sont autant des zones économiques où peuvent se développer des joinventures et des multinationales pouvant combler l’inexpertise des Africains dans bien de domaines. L’union fait la force et nos micro-économies n’ont pas à se rivaliser les unes aux autres sans ambitions de grandeur ni d’expansion. Il faut éviter les grands gâchis comme les projets Inga en RDC qui ont été minimalistes par rapport à la capacité et aux bénéfices qu’on pouvait en tirer.

Quatre pistes peuvent être explorées pour constituer un ou plusieurs groupes pétroliers africains. Toutefois, un seul est préférable dans un premier temps pour atteindre l’objectif d’indépendance énergétique continentale :

Création d’un groupe pétrolier par les quatre grands producteurs (Libye, Algérie, Nigéria, Angola) et autour desquels d’autres pays peuvent s’agglomérer Création d’un groupe pétrolier dans chaque sous-région (Nord, Sud, Centre, Est, Ouest) Création d’un groupe pétrolier par les neuf pays producteurs du golf de Guinée Création d’un groupe pétrolier par les cinquante-quatre Etats Africains

Les participations de chaque Etat peuvent être égales, proportionnelles au PIB ou inégalement libres selon l’effort budgétaire de chacun. L’expertise algérienne, angolaise et égyptienne en matière d’hydrocarbures sont des acquis sur lesquels on peut déjà s’appuyer. D’autres multinationales continentales peuvent être créées de la même façon pour que dans les deux décennies à venir la part des sociétés non africaines dans l’exploitation de nos matières premières soit réduite au maximum.

Cependant s’il peut sembler difficile de se rassembler en plusieurs pays pour former des grands groupes industriels, chaque pays peut s’organiser esseulement en prélevant chaque année 5 à 10% de son budget pour constituer les capitaux nécessaires à la création des entreprises devant lui permettre de s’affranchir des multinationales extérieures.

C’est de la volonté de faire les choses par soi-même qu’on acquiert réellement son indépendance. Le cas du Japon et de la Chine nous sont bien parlants. Un pays qui finance essentiellement son train de vie par l’argent qui lui est versé par les multinationales des pays impérialistes ne peut se dire indépendant. Le respect de l’Afrique passe par la maîtrise de son destin, et en premier par le contrôle intégral de ses ressources naturelles devant lui assurer cette maîtrise. L’Afrique doit impérativement sortir de la dépendance des multinationales occidentales et orientales qui lui imposent les partages léonins les plus humiliants. Sur les contrats en cours, il serait judicieux dès à présent de les renégocier au dessus de 50% et refuser d’être en dessous de ce seuil. Le ciel ne pourra tomber sur un peuple uni et déterminé.

Par Louis Yvon MBANZOULOU

Diffusé le 03 août 2017, par www.congo-liberty.com

