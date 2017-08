Qui du vieux Sassou Nguesso ou du jeune Emmanuel Macron sortira vainqueur de l’actuel bras de fer ?

L’élection du jeune Emmanuel Macron à la magistrature suprême, avec une majorité propre à l’Assemblée nationale constitue un incontestable virage avec un système trop souvent corrompu sous la Vème République. Le maintien à la tête du Congo de la plus emblématique et de la plus vielle figure, associée à ce système, représente un danger que le nouveau locataire de l’Elysée ne saurait tolérer … !

Quasiment tous les chefs d’Etat d’Afrique francophone ont rencontré le nouveau président français. Que le tyran congolais n’ait pas encore foulé les tapis rouges de l’Elysée peut constituer une marque de défiance, mais cela ne saurait être suffisant pour en terminer avec le nuisible, comme on a fini par le comprendre avec la Centrafrique ; François Hollande avait longtemps battu froid Denis Sassou Nguesso avant qu’il ne s’abandonne à une concession, celle du Référendum assassin, qu’un Nicolas Sarkozy n’aurait, sans le moindre doute possible, jamais accordée.

Néanmoins, ces derniers temps, les coups sans pitié ne manquent pas et notre pseudo-homme des actions concrètes de l’Alima commence à en prendre toute la mesure…

Un jour par semaine, Denis Sassou Nguesso ose se rendre à Brazzaville pour assister au Conseil des ministres ; sinon il se terre dans son fief d’Oyo dans lequel il se croit encore en toute sécurité. Ce mercredi 2 août, le dictateur était dans la capitale congolaise devant ses marionnettes qu’il a gratifiées d’un maroquin. D’habitude pour les rassurer, il n’hésite jamais à leur faire des confidences de circonstance, que « les Français le soutiennent toujours » ou qu’ils auront de l’argent : « Christine (Lagarde) ne peut rien me refuser ! » Mais ce mercredi, le ton n’était pas du tout le même et le dictateur, furieux, n’a pas décoléré du fait de l’annonce du même jour, par Radio France Internationale, de sa tentative de frauder le FMI de son amie Christine. Selon des témoins, ses propos étaient d’une rare violence. L’usurpateur congolais a cruellement ressenti ce coup à l’endroit où il est le plus sensible en ce moment : son tiroir-caisse qui est absolument vide… !

RFI, à l’habitude si discrète sur les crimes et délits commis à Brazzaville, a changé brusquement d’orientation prenant non seulement le parti de la vérité, mais plus encore celui de la révélation. L’affaire n’était qu’une répétition de l’escroquerie du PPTE consentie par le FMI de Strauss Kahn complice : le Congo pour obtenir à bon compte un plan de sauvetage présenta des comptes truqués ; particulièrement ceux de sa dette publique qui n’était pas de 77% du PIB, comme annoncée à « Christine qui peut rien me refuser », mais en réalité de 120%. Tout laisse croire que la radio française a bénéficié d’informations de premier ordre, sûrement de proches du nouveau locataire de l’Elysée. Après 40 années de complaisance muette et docile, avec le régime criminel de Brazzaville, sur ses ondes, et sur son site internet, RFI a planté une sérieuse banderille, préalablement à l’estocade que tout le monde espère et attend inéluctablement pour parvenir à la chute du tyran de l’Alima.

D’ailleurs ce dernier ne s’y est pas trompé. Il connait mieux que sa poche le fonctionnement de RFI, de l’AFP et des grands médias français qui l’ont toujours ménagé. Il a finalement su atténuer l’impact de ce dernier scoop. Deux jours après ni l’AFP, ni de grands médias n’avaient repris l’énorme information de Florence Morice, le sang neuf de RFI. Seule l’agence anglaise Reuters s’en fit l’écho. Pourtant la dette cachée, et bien moindre du Mozambique, avait fait les choux gras du journal Le Monde il y a quelques semaines à peine (http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/06/27/le-dette-cachee-du-mozambique-n-a-pas-livre-tout-ses-secrets_5151722_3212.html) et le même quotidien qualifiait de victoire, au second tour des législatives, le hold-up électoral de Sassou Nguesso. Que ne ferait-on pas pour le généreux tyran-kleptocrate et prestidigitateur qui a su faire disparaître des dizaines de milliards de dollars sans que quiconque ne s’en émeuve ?

La plupart des patrons de la presse française sont des amis du dictateur congolais, de Bolloré à Iskandar Safa, en passant par Serge Dassault (qui a vendu plusieurs avions au Congo dont un Falcon X7) ou par le neveu de Jean Paul Pigasse, Matthieu Pigasse, patron de la Banque Lazard. Alors que depuis longtemps nous dénoncions les fraudes et détournements en tous genres, ce dernier associé au groupe de presse Berger-Pigasse-Niel (Le Monde, l’Obs etc.), au sortir d’un week-end de travail à Brazzaville en juillet 2012, après s’être entretenu avec Denis Sassou Nguesso et visité le Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, avait déclaré : « Ce que nous pouvons faire, c’est porter l’image de ce qu’est le Congo en dehors du Congo, expliquer que c’est un pays qui a un potentiel incroyable, une histoire riche, une profondeur culturelle et que c’est un lieu, un pays où il faut venir investir et s’investir. »

Avec de pareils soutiens et encouragements comment s’étonner de la profondeur de la déconfiture congolaise … !

L’après Sassou nécessitera de connaître la nature réelle des relations qui ont été tissées avec ces capitaines d’industries ou rois de la finance. En attendant, c’est le Président Macron qui mène le bal. Concernant la politique qu’il entend mener en Afrique, il ne se laissera pas marcher sur les pieds par des intérêts particuliers aussi importants, ou secrets, soient-ils !

D’autres informations, encore plus dérangeantes, fuiteront bientôt, notamment avec la Chine. Le Congo est tombé dans le propre piège de ses mensonges et de ses détournements massifs. Déjà la Société Générale, il y a peu, s’est retirée d’un projet d’environ 4 milliards de dollars d’une émission obligataire en faveur du Congo. Au prétexte d’une mauvaise notation, qui sera vite pire encore, mais en réalité alertée par les habituels créanciers contentieux du Congo, la banque avait bien compris la véritable nature criminelle de cet Etat et tout le danger qui consistait à lui prêter main forte… George Soros, le philanthrope qui sponsorise les grandes ONG qui laissent tranquille Sassou Nguesso, aurait délégué deux grands experts auprès de ce dernier à Oyo pour une dernière tentative de sauvetage ; sans grand espoir toutefois de ce côté-là… Le FMI « de Christine qui peut rien lui refuser… », après la tentative d’escroquerie grossière, sera obligé de mettre le Congo en quarantaine et la farce sera terminée… !

Assis au bord du ring de l’affrontement, les coups et les milliards de dollars partagés ou redistribués aux amis de la Françafrique se comptent, mais nous pouvons parier que l’intelligence et la jeunesse d’Emmanuel Macron sortiront gagnantes de son adversaire usé, cupide et nuisible. Le développement d’une Afrique en paix est indispensable aux économies françaises et européennes. Le maintien d’un Denis Sassou Nguesso ou de son rejeton, Denis Christel, constituerait un obstacle incontournable…

Rigobert Ossebi

Diffusé le 06 aout 2017, par www.congo-liberty.com

