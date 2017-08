ACSCB : Compte rendu de la réunion du samedi 4 août 2017

L’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville (ACSCB), conformément à son programme d’activité, a tenu une réunion de travail sous la présidence d’Andréa NGOMBET ,ce samedi 4 août 2017 au Novotel –Paris Gare de Lyon.

Tous les points ci-dessous inscrits à l’ordre du jour ont été abordés :

ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR

Le groupe de travail chargé de l’élaboration du Règlement intérieur est composé de Mingwa BIANGO et Alexis MIAYOUKOU

Après avoir pris connaissance du projet de Règlement intérieur, et au vu de son importance capitale pour le fonctionnement de l’ACSCB, les membres de l’association ont renvoyé son adoption à la prochaine Assemblée générale qui sera convoqué en septembre 2017, afin d’y apporter les amendements nécessaires ;

CREATION DE LA COMMISSION JURIDIQUE ET DES FINANCES

(adoption et élection des membres à l’Assemblée générale de septembre 2017)

Actées lors de la réunion du 3 juin 2017 de l’ACSCB, la composition et les attributions de ces 2 commissions rappelées ci-dessous sont celles qui figurent dans le projet de règlement intérieur

Chaque commission est composée d’au moins trois (3) membres élus lors de l’Assemblée générale, parmi les membres de l’ACSCB . Elle désigne en son sein à la majorité simple son Président et pourvoie les autres postes à responsabilité.

– Commission des finances

Le Président de la Commission des Finances a accès à l’ensemble des documents comptables susceptibles de l’aider dans sa tâche, après avis du Conseil d’administration.

La commission des finances a pour rôle d’organiser la collecte des fonds, dons et subventions . Elle est en charge du budget de l’ACSCB ;

– Commission juridique

Elle est compétente pour toutes les questions de droit et des procédures judiciaires. Elle définit les priorités des actions judiciaires à mener (ester en justice). Elle fait office de Conseil statutaire.

NB : Les membres de l’ACSCB ont été informés de l’ouverture des candidatures pour ces 2 commissions auprès du Secrétariat général ;

POINT SUR L’ACSCB (démarches administratives et autres…)

Compte bancaire et assurance « responsabilité civile »

Pour des raisons diverses et variées , l’ouverture du compte bancaire et la souscription d’une assurance ne sont pas encore effectives.

Outils de travail numérique

M. David LONDI a été chargé de réfléchir sur les outils de travail numérique (conférence téléphonique, visioconférence…) pour permettre à tous les membres de l’ACSCB à travers le monde de participer aux réunions.

POINT SUR LES COTISATIONS DES MEMBRES ;

L’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville (ACSCB) ayant entre autre objet la solidarité et l’assistance juridique aux Congolais, Il a été rappelé aux membres de l’ACSCB de l’importance capitale de s’acquitter des cotisations statutaires. Un point exhaustif a été fait à ce sujet à la réunion.

NB : le détail des finances de l’ACSCB est communiqué exclusivement en réunion.

POINT SUR LES MANDATS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

( Election à l’Assemblée générale de septembre 2017 )

Selon l’article 5 des statuts de l’ACSCB, les mandats ont une durée de 6 mois , renouvelable une fois. Ceux des membres du Conseil d’administration sont arrivés à leur 1er terme. Tous les postes du Conseil d’administration sont remis à la disposition de l’ACSCB. Ils seront pourvus à la prochaine Assemblée générale de septembre 2017 (date à déterminée).

Adhésion de nouveaux membres et création du Groupe local de Rennes (Bretagne – France)

( Election à l’Assemblée générale de septembre 2017 )

L’ACSCB est heureuse d’annoncer la création prochaine du Groupe local de Rennes, suite à des nouvelles adhésions de membres, conformément aux statuts de l’ACSCB. La cellule de Rennes affiliée à la Fédération France dirigée par Anicet MAPA, sera créée à la prochaine Assemblée générale de septembre 2017 .

OBJET DE L’ASSOCIATION

( Extrait des Statuts – article 3 )

L’ASSOCIATION CITOYENNE DE SOLIDARITÉ DU CONGO-BRAZZAVILLE (ACSCB) a pour objet d’apporter une aide financière et juridique à toute personne physique ou morale, victime ou persécutée pour des raisons politiques au Congo-Brazzaville , et en faveur des activistes congolais de la diaspora faisant face aux juridictions de leur pays de résidence. Entre autres buts, poursuivre dans les juridictions congolaises et internationales, toute personne suspectée de crimes humains et économiques au Congo-Brazzaville.

Toute personne souhaitant adhérer à l’ACSCB doit s’acquitter d’un droit d’adhésion de 15 euros, et ensuite de 10 euros par mois.

ACSCB « La diaspora en action »

Le Secrétariat général

Email : acscb242@gmail.com

