L’Afrique anglophone en avance sur l’Afrique francophone : le premier satellite ghanéen vient d’entrer en service. Par LUCIEN PAMBOU

Selon le journal Jeune Afrique du 8 août 2017 : « Le premier satellite ghanéen, baptisé GhanaSat-1 ,est désormais opérationnel, rapporte le site spécialisé Techcrunch. Il servira à la surveillance des côtes ghanéennes ainsi qu’à la recherche scientifique. »

C’est une nouvelle importante pour l’Afrique anglophone qui prend toute sa place dans la mondialisation à la différence d’une Afrique francophone, craintive, bavarde, oiseuse, cooptée par une France elle-même peureuse de la mondialisation et qui, de façon psychanalytique de bas étage, introduit aux dirigeants africains francophones que la science, la technologie sont des processus longs pour lesquels la France doit jouer un rôle important auprès d’eux. La réalité est autre quand on observe l’Afrique anglophone qui connait les mêmes problèmes et difficultés de développement que l’Afrique francophone. L’Afrique anglophone est héritière d’un modèle coloniale, anglais, fondé sur la différenciation, la décentralisation et le respect des traditions des pays colonisés. Rien de tel dans le modèle colonial francophone qui a toujours critiqué le modèle anglais en valorisant la centralisation jacobine, l’assimilation systématique des pays colonisés. Cette centralisation est au cœur de la centralisation ethnique que l’on retrouve au pouvoir en Afrique francophone : quand un homme arrive aux affaires, c’est toute la tribu qui envahit l’appareil d’Etat. Voilà une somme de comportements qui réduit l’inventivité, la créativité et l’intelligence discursive des Africains francophones, dont les Congolais que nous sommes.

L’Afrique anglophone a mis l’accent sur la valorisation des compétences de toutes sortes, politiques (le panafricanisme de Nkrumah au Ghana), économiques (la valorisation des affaires par Dangoté, l’homme le plus riche d’Afrique), littéraires (le nigérian Wole Soyinka, Prix Nobel de littérature en 1986), protection de l’environnement (la kenyane Wangari Maathai, prix Nobel de la paix en 2004 et fondatrice du «Greenbelt movement»). Sur le plan de la musique et de la culture, on peut citer Fela Kuti, le Nigérian mondialement connu. En Afrique francophone, nous avons Senghor, élève de sa maitresse la France. Senghor, membre de l’Académie française, a été enterré de façon anonyme, lui qui représentait les lettres françaises, aucun déplacement des autorités françaises à son enterrement, ce qui ne fut pas le cas du vieux Houphouët-Boigny qui était la quintessence même de la Françafrique.

Comment expliquer cette audace technologique du Ghana et de cette Afrique anglophone ? Selon le Journal Jeune Afrique, « Ce satellite, construit par une équipe d’ingénieurs ghanéens de l’université All Nation, basée à Koforidua, a été livré à la station spatiale internationale en juin, via une fusée SpaceX qui a décollé du Kennedy Space Center, aux États-Unis. Il a été mis sur orbite en juillet, à 420 km d’altitude, et vient d’entrer en service. ». Pourquoi ce qui est possible en Afrique anglophone, ne l’est pas en Afrique francophone ? Nous avons un Verone Mankou fondateur de VMK startup sur les nouvelles technologies. C’est déjà bien, mais c’est insuffisant. Pourquoi l’Afrique francophone a du mal avec la technologie et les sciences au-delà de leurs approches livresques ? Les raisons sont multiples : l’indolence et la paresse intellectuelle en Afrique centrale au sein de laquelle domine un modèle humaniste indispensable (lettres, droit, politique) supérieur à la science et à la technologie. C’est le modèle français de référence que tous les Africains francophones ont accepté de bonne grâce. Sur le plan économique, le modèle ricardien des échanges a été privilégié au modèle de Smith lié à la production avant l’échange. Au lieu de produire avant d’échanger comme disait Smith, les Africains francophones, même après les indépendances, accentuent l’échange. Ils préfèrent donc importer de la tomate et des légumes alors que leur climat est propice à ce type de production. Encore faut-il un univers politique, des scientifiques et des techniciens capables de favoriser une production à grande échelle, d’organiser les populations sous forme de coopérative, de structurer les productions, les approvisionnements et l’organisation des marchés. C’est un vaste processus qui prendra du temps. La France, qui le sait, les encourage négativement en les laissant dans un modèle de production et d’économie de rente, dont elle détient la science, la technologie, le savoir-faire et les compétences. Total peut exploiter les puits de pétrole (Congo, Moho Nord) sans intégrer des techniciens et ingénieurs congolais en aval de l’exploitation. Ce n’est pas très grave, puisque les dirigeants politiques ne disent rien.

A la différence de l’Afrique francophone, l’Afrique anglophone a créé des universités techniques, scientifiques et technologiques qui travaillent en relation directe avec les grands centres américains et japonais. Il faut noter qu’au départ ce projet du Premier satellite ghanéen a été rendu possible grâce à l’agence spatiale japonaise Jaxa qui a fourni l’essentiel des ressources pour développer le satellite comme le rapporte le journal Jeune Afrique. Toujours selon ce journal, le gouvernement ghanéen n’avait pas accordé les ressources financières nécessaires car il ne croyait pas dans l’efficacité du groupe de recherche de l’Université ghanéenne All Nation, basée à Koforidua et qui travaillait en relation avec la NASA. La réussite du premier projet a obligé le Président ghanéen Nan Akufo-Addo de reconnaitre son erreur et à dire que le gouvernement ghanéen va financer le deuxième projet de satellite initié par l’Université All Nation. Voilà les différences qui existent entre cette Afrique anglophone qui expérimente, qui échoue et qui réussit grâce à un modèle politique et démocratique dominé par une alternance acceptée de tous et par tous. L’Afrique francophone en est loin, elle ne peut pas se concentrer sur la construction de ses universités car elle reste hantée et préoccupée par les oukases politiques, le bavardage permanent, les conversations de salon, la bataille politique et la dépendance vis-à-vis de la France. Dans cette Afrique francophone, les stratégies de diversification économique ne sont pas toujours connectées à la réalité qui implique des prises de décision scientifiques, techniques et technologiques réelles avec les partenaires publics/privés étrangers dont on maîtrise la psychologie et les connaissances techniques et professionnelles de travail.

Lucien Pambou

Diffusé le 9 aout 2017, par www.congo-liberty.com

