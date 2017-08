INTERVIEW DE VICTOR MATONDO : Témoignage historique d’un acteur et compagnon d’Ange DIAWARA dans le maquis de Goma tsé-tsé ; NTumi complice de Sassou-NGuesso ; Élection législative 2017 et trahison des faux opposants…

Cette interview de Victor MATONDO est d’abord le témoignage historique d’un membre du M22, qui à l’âge de 21 ans, rejoint en février 1972, le lieutenant Ange DIAWARA dans le maquis de Goma tsé-tsé dans la région du Pool.

Trahi par l’un des maquisards au service du pouvoir du président Marien NGOUABI, le jeune maquisard Victor MATONDO et ses camarades furent arrêtés et torturés sous les ordres de YHOMBI OPANGO à l’Etat-major de Brazzaville, où Ange DIAWARA fut assassiné quelques mois plus tard en avril 1973, après avoir été livré par le président Mobutu du Zaïre.

Victor MATONDO accuse le pasteur NTumi de complicité avec Sassou-NGuesso comme en 1998, car il n’est pas possible de faire un maquis dans l’actuel région du Pool faite de savane. Pour terminer, l’ancien compagnon d’Ange DIAWARA affirme que Sassou-NGuesso ne partira du pouvoir que par la force !

Diffusé le 11 août 2017, par www.congo-liberty.com

