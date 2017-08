Compte rendu d’entretien entre M. JAY NASH, Regional Advisor USAID et un échantillon de 20 Déplacés du Pool à Caritas Congo Mercredi 09 août 2017.

Il s’est tenu en fin de matinée du 09 août, de 11h20 à 12h30, dans la salle de Caritas Congo au Centre Interdiocésain des œuvres, un entretien/échange entre M.M JAY NASH, Représentant Régional de l’USAID, accompagné de Mme Beth Gee, Conseillère économique à l’Ambassade des US en République du Congo et un échantillon de vingt (20) déplacés (IDPS) du Pool, en refuge dans les ménages d’accueil à Brazzaville.

Le SG de CC a repris la parole pour présenter de façon succincte la cartographie et le contexte de la crise du Pool et la situation humanitaire qui prévaut actuellement dans le Pool.

Parmi les témoignages les plus saillants, nous exposons dans ce présent compte rendu, celui d’une jeune maman du village Yanga-Nzala (district de Mindouli) qui a assisté à l’assassinat de deux jeunes garçons dans son village et qui souffre présentement des traumatismes à cause des violences sexuelles qu’elles ont subi, sa mère et elle. Pire, du côté de sa maman, la situation occasionnée par ce viol, lui à causer des déséquilibres au niveau mental et physique. Cette famille n’a pas encore bénéficié d’une assistance ou une prise en charge quelconque.