Le coup de force comme moyen de chasser le dictateur Sassou-Nguesso. Par Olivier MOUEBARA

Alors que tous les indices convergent vers la fin annoncée du régime dictatorial de Sassou-Nguesso, les congolais utilisent à tort ou à raison l’argument du traumatisme des guerres civiles passées en disant: « plus jamais ça ».

Plus jamais quoi?

De quoi avons-nous peur alors que le dictateur Sassou-Nguesso nous déshumanise au quotidien? Que le sang des nôtres coule de nouveau, alors qu’il ne cesse de couler dans le Pool ?

Le monologue du dictateur Sassou-Nguesso prononcé la veille du 15 août est un aveu à la fois d’impuissance, d’impréparation, d’incompétence, de légèreté, et d’échecs successifs.

Il est temps de le débrancher.

« Conscient » de la grogne sociale à venir et probablement de sa chute, le tyran caresse les travailleurs dans le sens du poil en leur enjoignant de ne pas recourir à la grève et la violence, seul moyen perceptible aujourd’hui de le mettre hors d’état de nuire pour abréger les souffrances de la population.

De toute évidence, traumatisé par les coupes drastiques du FMI et de l’échec cuisant du Plan d’ajustement structurel de 1986, le dictateur Sassou-Nguesso feint de reconnaître (enfin) la crise du Pool, en s’efforçant en même temps de ne pas dissimuler les difficultés économiques réelles et chroniques que traversent notre pays.

Le Congo a -t-il réellement besoin de l’assistance des pseudo experts du FMI? Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Comment prêter encore de l’argent à un pays surendetté comme le nôtre, le pays le plus endetté au monde par tête d’habitant?

Sassou-Nguesso et sa tribu de resquilleurs, avec en têtes de gondole Jean-Jacques Bouya, Denis Christel Sassou-Nguesso dit kiki le pétrolier, Antoinette Sassou-Nguesso, et bien d’autres, devraient rapatrier l’argent qui dort dans les paradis fiscaux pour faire éviter aux congolais les fourches caudines saignantes du FMI, comme l’a brillamment rappelé Jean-Luc MALEKAT

57 ans après « l’indépendance du drapeau », le Congo est toujours au point mort: pas d’eau potable, pas d’électricité, pas d’hôpitaux, pas d’écoles, pas de routes.

Signe qui ne trompe pas, aucun chef d’Etat étranger n’a répondu favorablement à l’invitation du dictateur Sassou-Nguesso aux festivités du 15 août. Alpha Condé a apporté le coup de grâce en déclinant aux derniers moments l’invitation de l’ogre de l’Alima.

Le remaniement annoncé du gouvernement ne changera rien à la situation apocalyptique du pays. Il faut sans tarder changer de braquet pour nous débarrasser de monsieur 8%.

Pour cela, il faut un coup de force, c’est-à-dire la prise de pouvoir grâce à des moyens non constitutionnels (utilisés par Sassou-Nguesso himself), imposée par surprise en utilisant la force.

Pourquoi nous en priver alors que le coup de force est la marque de fabrique du dictateur Sassou-Nguesso?

Ce coup de force espéré et attendu par tous les congolais correspond aux souhaits de la majorité de l’opinion publique.

La fin du dictateur Sassou-Nguesso est proche si et seulement si nous nous organisons pour aller au bout de notre détermination. Sa dictature ne perdure qu’à cause de notre cupidité, de notre lâcheté, et de nos trahisons.

Toute la turpitude et la gabegie du système Nguesso et de ses soutiens (faux opposants y compris) sont sur la place publique. Recensons-les pour faire arrêter tous ces voyous le moment venu pour qu’ils répondent de leurs méfaits devant la Justice. Non pas celle des vainqueurs, mais plutôt celle qui dira le Droit; qui respectera les droits de la défense, et qui instruira à charge et à décharge.

Sassou-Nguesso, qui n’a jamais gagné d’élections libres et transparentes, ne partira du pouvoir que par la force. Affirmer le contraire est une vue de l’esprit.

Aucun dialogue, même inclusif, aucune négociation, quelle qu’elle soit, ne pourra le persuader de quitter pacifiquement le pouvoir.

Persuadé de maîtriser les arcanes de nguélé, comptant sur ses réseaux françafricains qui le soutiennent grâce à l’argent de la corruption, le coup de force apparaît comme la solution ultime de chasser celui qui, depuis bientôt près de trente ans apparaît comme le véritable cancer congolais.

Au 31 mars 2016, la dette publique du Congo s’élevait à 2.785 milliards de FCFA; le taux de mortalité infantile s’élève de nos jours à 58%; 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté; les libertés publiques et privées sont bafouées; les élections sont truquées; les contre-pouvoirs inexistants; les opposants embastillés; l’école sabordée; bref, tous les pans entiers du pays sont dans le rouge.

« La lutte politique est une bêtise, disait Mobutu Séséséko. Seule la lutte armée libère. Comment voulez-vous reprendre par les élections et par des dialogues ce que le dictateur contrôle par les armes et la force? »

Olivier MOUEBARA

Diffusé le 15 aout 2017, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter