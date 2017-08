Venezuela et le Congo de Sassou-Nguesso, presque les mêmes raisons d’un naufrage économique…Par Rigobert OSSEBI

Les affaires congolaises, corruption et détournements de fonds, finissent toutes sous le tapis. L’ancienne puissance coloniale, l’U.E. de l’amie Federica Mogherini et le FMI de Madame Lagarde, détournent pudiquement leurs regards lorsque les grandes affaires relatives au Congo-sassou-nguesso sont traitées par les parquets de Berne (Suisse) ou de Lisbonne (Portugal) ; ce dernier n’ayant voulu coopérer avec celui de Paris qui souhaitait être informé des précieux éléments dont il disposait…

Il n’en est pas de même pour le Venezuela. Tous s’accordent à condamner ce qui s’y déroule. Il ne viendrait à quiconque l’idée d’apporter le moindre concours financier à Nicolas Maduro. Pourtant, si chacun voulait y regarder d’un peu plus près, la chose est aisée, le président vénézuélien est un ange comparé à denis sassou nguesso dans les domaines du respect des droits de l’homme, de la liberté de la presse et des biens publics !

L’actuel pouvoir à la tête de ce pays, qui vit naître Simon Bolivar, est accusé à très juste titre d’être le responsable de tous les maux… Les plus prompts et les plus virulents dans ces attaques sont curieusement muets concernant le royaume pourri de sassou nguesso. Cela est d’autant plus insupportable que les deux pays se ressemblent beaucoup ; pour sûr, ce qui se passe au Congo est bien pire que pour le Venezuela et le premier est bien plus riche que le second (par tête d’habitant).

L’AFP toujours quasi-muette quand il s’agit de notre pays, vient de se fendre d’un article détaillé sur ce qui se déroule dans le pays frère d’Amérique du Sud. Il suffit simplement de remplacer « Venezuela » par « Congo » pour qu’il soit tout aussi lisible et crédible concernant le dernier. C’est ce que nous nous sommes amusés à faire avec le tableau ci-dessous pour que la compréhension en soit meilleure… !

CONGO VENEZUELA Population (millions d’hab) 4,5 31 Espérance de vie (années) 59,3 74,5 Alphabétisation 80,91 96,32 Mortalité infantile % naissances 56,40 (2016) 18,91 (2015) PIB 2015 (milliards $) 8,5 239 PIB par habitant (2015 $) 1 851 7 745 Pétrole barils/jour (2017) 400.000 (estimée) 1 900 000 Production pétrole/habitant 0,08888 bls/j 0,06129 bls/j Réserves eq/pétrole (en mds bls) 10 302 Dette extérieure (milliards $) 13,5 100

Au Congo, par tête d’habitant la production en barils/jour estimée, car tout est secret dans le pays des nguesso, est supérieure de 45 % à celle du Venezuela. Supérieure de 45% à celle du Venezuela, vous avez bien lu … ! (Les nguesso se sont accaparés une bonne partie de celle-ci au travers de Likouala SA, AOGC, Kontinent, Petro Congo.)

Les deux pays sont dépendants du pétrole pour 95% de leurs exportations, le PIB du Congo devrait être bien supérieur à celui annoncé pour correspondre, toute proportion gardée, à celui du Venezuela… Sous les quarante années du règne obscur des nguesso, rien ne s’est développé dans les secteurs primaire, secondaire ou tertiaire au Congo pour ne pas concurrencer le pillage intégral de la ressource pétrolière. Le PIB congolais correspond au montant de la production pétrolière. Celui du Venezuela est cinq fois supérieur à cette dernière…

Plus que de l’incompétence de la part du gang des nguesso, ce n’est qu’un mépris TOTAL pour le Congo et pour chacun de ses enfants… La crise financière aura raison de ce pouvoir et sa chute inéluctable est enfin proche…!

Par Rigobert OSSEBI

Le Venezuela – pays autrefois le plus riche d’Amérique du Sud grâce à ses immenses réserves pétrolières – a été ruiné par la chute des cours du brut depuis 2015.

Avec une dette estimée à plus de 100 milliards de dollars, le Venezuela est désormais menacé par un défaut de paiement. Dans un tel scénario, l’accès aux marchés de capitaux se fermerait immédiatement. Ses créanciers pourraient alors saisir les actifs de la compagnie pétrolière d’État, PDVSA (pétroliers, raffineries, comptes bancaires…).

Jusqu’à présent, le gouvernement du président socialiste Nicolas Maduro fait tout pour éviter le défaut de paiement, payant en priorité ses échéances de dette plutôt que d’importer nourriture et médicaments, qui manquent cruellement aux Vénézuéliens. Pour beaucoup d’analystes, la seule option pour Caracas est de renégocier ses remboursements de dette. Mais le rejet international suscité par l’Assemblée constituante pourrait être un obstacle.

Découragés et frustrés, les opposants au président Nicolas Maduro font eux une pause dans leurs manifestations. Alors que la crise politique n’en finit pas, ils ont déserté les rues ces derniers jours. Le vaste mouvement de protestation – qui exige le départ du chef de l’État, rendu responsable de la crise économique – affiche un triste bilan : 125 morts depuis début avril et des milliers de blessés et d’opposants emprisonnés.

– UN PIB EN CHUTE DE 10% EN 2016

Le produit intérieur brut du Venezuela est évalué à 333 milliards de dollars par le Fonds monétaire international (FMI).(NDLR Congo Liberty : tiens donc le FMI vérifie et conteste les chiffres du Venezuela et pas ceux du Congo. Bizarre … !) Mais ce chiffre est calculé selon le taux de change officiel. Si l’on appliquait le taux de change pratiqué sur le marché noir, le montant serait significativement réduit, divisé par plus de deux selon des analystes vénézuéliens. Le gouvernement ne donne pas de chiffre officiel.

