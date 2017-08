N’banda plutôt que Pointe-Noire : Pour une réparation de l’aberration toponymique coloniale sur le littoral congolais

Par René MAVOUNGOU PAMBOU

D’emblée, il convient de poser qu’il importe de connaître le passé pour se projeter dans le futur et construire l’avenir. C’est pourquoi, il nous faut rechercher les racines du passé pour se positionner dans le monde de manière décomplexé, de se construire et surtout d’avancer avec serénité dans ce village planétaire et globalisé. Or, il s’avère qu’il y a une rupture mémorielle chez les Congolais, en raison du fait que l’histoire pré-coloniale du Congo-Brazzaville est galvaudée, occultée à dessein. Mais il est surtout une chose fort déplorable, c’est le fait que cette histoire n’est guère enseignée, à cela il faut ajouter l’absence d’une politique toponymique post-coloniale. En effet, les noms des lieux, ou toponymes, sont l’un des éléments constitutifs de l’identité du lieu et du projet idéologique qui lui est associé. Pour ce faire, ils font partie du patrimoine onomastique, culturel et historique d’un pays.

De prime abord, il convient de rappeler qu’au XIIIe siécle les ancêtres kongo, venant de Kongo dia Ntotila, après avoir franchi le majestueux Kwangu (fleuve Congo)1, en passant par Landana (de kulandana “se suivre”), localité de l’actuelle Cabinda, et logeant la côtière, marquèrent un arrêt en un lieu qu’ils appelèrent Mpita (de kuvita “s’arrêter provisoirement”). En fait, Mpita est l’actuel quartier de la prison de Pointe-Noire s’étendant vers l’aéroport. En définitive, ils s’établirent en une baie du littoral atlantique qu’ils dénommèrent N’banda, du verbal kubanda “fixer”, “enfoncer”. Sur le même site fut crée un quartier qui reçut le nom Ndji-Ndji, onomatopée traduisant le bruit du fraquas violent des vagues sur la plage de la Côte sauvage; qui est naturellement la façade opposée de cette baie. C’est précisement dans ce quartier où sont localisées actuellement les zones administrative, commerciale et industrielle comprenant aussi le port.

Signalons cependant que la plage, du côté de la baie, fut appelée Cikungula2 (de kukungula “se baigner”). Il était attesté en ce lieu l’existence d’un cours d’eau où se déroulait un rituel de purification des individus sous l’empire du mauvais oeil ou des esprits maléfiques. Le génie tutélaire des lieux repondait du nom de Cikungula. Comme cela apparaît dans l’expression qui lui était consacrée : Cikungula wukungula mbongu baatu “Cikungula qui lava (purifia) l’espèce humaine”. On peut aussi entrevoir dans le verbal kukunga (rassembler, agréger, regrouper), comme étant l’origine du nom Cikungula3. En fait, Cikungula se comprendrait alors comme un lieu de regroupement ou de ressemblement des ancêtres kongo suite à leur exode de Kongo dia Ntotila. Par ailleurs, cette baie de N’banda en raison de la douceur particulière de l’océan, vagues de moindre amplitude, fut un endroit idéal et propice à la baignade3, outre le fait qu’il devint un village de pêcheurs. Peu après, dans la poursuite de leur projet de conquête des terres, les Kongo éssaimeront plus au nord du littoral vers le sud-ouest du Gabon ainsi qu’à l’intérieur des terres, en direction du Mayombe et au delà vers Diangala dans la vallée du Niari.

Quelques temps après, les ancêtres kongo créèrent l’Etat de Loango dont la capitale fut Bwali “deux” en souvenir de deux pécheurs. Bwali était située dans la baie voisine de Loango. En effet, c’est un site providentiel où les deux hommes, chargés d’explorer la partie septentrionale du littoral, furent une pêche prodigieuse. Beaucoup plutard Bwali prendra le nom de Diosso. Signalons en passant que lors du commerce triangulaire, avec la tristement célèbre traite négrière, la baie de Loango fut un grand port négrier du golfe de Guinée d’où furent ponctionnés des millions de “bois d’ébène.”

En 1482, l’équipage du portugais Diego Cao abordant la côte du royaume de Loango apperçut une mince bande de terre formant une protubérance rocheuse saillante au niveau d’une baie. Emerveillés par la beauté du site, ils s’écrièrent “Punta Negra”. En effet, c’est en 1484 qu’apparaît pour la première fois le nom de Punta Negra, sur une carte établie par des navigateurs portugais.

À la fin du XIXe siècle, en 1880, l’explorateur français Pierre Savorgnan de Brazza atteignit, depuis le Gabon l’intérieur des terres de ce qui ne s’appelait pas encore le Congo et, arrivé à Mbé (100 km au nord de Brazzaville), signa le 10 septembre 1880 avec le Makoko, le roi des Téké, un traité faisant de ce royaume un protectorat de la France. Le 23 mars 1883, l’un de ses émissaires dépêché sur la côte atlantique, le lieutenant de vaisseau Cordier, signa également un autre traité avec le roi Maloango du royaume de Loango, qui jusque-là était indépendant.

La baie de Loango haut lieu chargé d’histoire, en ce sens qu’elle fut le site de la capitale du royaume de Loango et successivement un grand comptoir d’esclaves ainsi qu’un port d’embarquement des bois d’ébène et plus tard sous la colonisation, le point de départ des caravanes pour Mfoa (actuelle Brazzaville). Mais ce site fut abandonné en raison de l’encombrement de son haut-fond au profit de la baie de Punta Negra. C’est ainsi que le 11 mai 1922 fut publié le décret portant création de la commune de Pointe-Noire, nom découlant d’une traduction du portugais Punta Negra. Un port en eau profonde y fut construit dans le dessein d’intensifier le pillage effréné des matiéres premières tant convoitées. Sous l’administration coloniale française, Pointe-Noire est consacrée succesivement capitale du Moyen-Congo et de la République autonome du Congo jusqu’en 1959, date à laquelle Brazzaville lui succède de manière arbitraire sinon antidémocratique5.

Nous déplorons cependant le fait que les colons français n’aient pas privilégié des noms authentiques N’banda et Loango, respectivement pour la ville côtière et la région qui l’abrite. Le maintien d’un nom d’inspiration portugaise, donne l’impression que ces derniers n’avaient pas trouvé âme qui vive en ce lieu ou que les autochtones Kongo du Loango, qu’ils avaient trouvé sur place, n’y avaient attribué aucun nom. Les deux autres noms locaux Ndji-Ndji et Cikungula n’avaient également pu retenir l’attention des administrateurs coloniaux.

Signalons cependant que sous la colonisation, le Loango ainsi que le reste de l’AEF représentaient un pays de cocagne doté d’immenses richesses dont il fallait s’approprier sans bourse délier; mais hélas, le quotidien des autochtones y sera dramatiquement transformé en enfer. En effet, les colons français dans leur entreprise de spoliation, de prédation et de pillage sauvage des matières premières mirent en place non seulement un système ignoble d’exploitation de l’homme par l’homme, mais soumirent les Noirs à des atrocités, exactions massives et des crimes en tous genres. Leur cupidité effrénée était telle que les ténèbres de la barbarie prirent le dessus sur les Lumières du XVIIIe siècle. En fait, la prétendue “mission civilisatrice”, dont ils s’étaient assignés le devoir à l’endroit des “bons sauvages” tourna au cauchemard sanglant pour ces derniers, se révélant ainsi un mirroir aux allouettes sinon une entreprise criminelle ! Pour ce faire, le nom Pointe-Noire symbolisera à jamais dans la conscience collective, le déchaînement de la cruauté, la barbarie et la férocité subies par nos ancêtres de la part des colons français.

Manifestement la dation du nom Pointe-Noire, en lieu et place du nom authentique N’banda, renvoie non seulement aux affres d’un passé colonialiste tragique, mais relève aussi d’une imposture et d’un mépris des réalités culturelles des autochtones sinon un déni de la mémoire précoloniale endogène. Bien évidemment, Pointe-Noire, d’un point de vue de la sémantique intrinsèque, ne veut rien dire aux natifs de Loango. En outre, le toponyme N’banda, porteur de sens, est le nom que nos ancêtres les Kongo avaient bien voulu que portât cette terre conquise par eux au prix de sacrifices, au regard de la féroce lutte qu’ils livrèrent avec le terrifiant ngo “léopard” dont cette terre était infestée. A cela il faut ajouter les pygmoïdes Bongo qu’ils reléguèrent dans la forêt. Ils ont ainsi prouvé leur capacité de vaincre l’adversité et de s’imposer sur une terre hostile. Par ailleurs, le fait pour les colons français d’avoir preféré le nom de Kouilou (hydronyme) à celui antérieur de Loango pour cette région, qui fut un Etat précolonial, participe d’une volonté délibérée d’occulter sinon falsifier l’histoire du peuple de Loango. C’est aussi l’expression de la négation sinon du mépris à l’endroit d’un Etat dont le peuple foncièrement pacifique leur avait accordé généreusement l’hospitalité sur sa terre.

Signalons également qu’ailleurs sur le continent africain nombre de noms de pays et villes à consonnance coloniale ont changé au profit des noms authentiques. Mais au Congo-Brazzaville on ne comprend toujours pas pourquoi, en contexte postcolonial, persiste-t-on à maintenir le statu quo? C’est assez paradoxal et aberrant de se dire “indépendant” et de pérenniser des noms qui sont de véritables stigmates d’une période coloniale peu glorieuse pour les congolais. En effet, les colons se sont accaparés de notre terre pour en extraire le suc, et en exploiter ses hommes, en faire des choses, des outils, des coolies, des porteurs, des serfs, des forçats, des bêtes de somme, des instruments pour la gloire de la France. En plein XIXe siècle en prétendant abolir l’esclavage aux Antilles, la France le rétablit prestement et subtilement, en mettant en place le travail forcé. L’homme noir est ainsi transformé en esclave à qui on fit porter le joug sur sa propre terre. On fit ainsi travailler le Noir sous la contrainte du fouet jusqu’à ce que mort s’ensuive. A l’évidence, l’histoire coloniale s’avère tragique à plus d’un titre. Pour ce faire, la colonisation fut une entreprise foncièrement prédatrice et mortifère, donc criminogène, pour laquelle nos ancêtres payèrent un lourd tribut à la cupidité effrénée de la France coloniale6.

C’est pourquoi il y a lieu de déplorer cette absence de politique onomastique au Congo-Brazzaville, visant l’éradication des toponymes non authentiques. Hélas, ici tout est fait pour une perpétuation de la tutelle néocoloniale, qui fait que les trois grandes villes du pays portent encore des noms hérités de cette sombre période coloniale; et ce, malgré le fait que les auteurs de cette barbarie du colonialisme aient déclaré que “la colonisation est un crime contre l’humanité.” On n’y voit cependant pas d’inconvénient à débaptiser nos villes par des noms locaux. On ne saurait sous-estimer l’effet psychologique et résultant dans le fait de se débarrasser des symboles de la domination coloniale française. En outre, une telle initiative permettrait d’affermir la conscience civique et de renforcer la fierté nationale.

En somme, il sied de faire remarquer que notre toponymie endogène est occultée de la mémoire collective. Or, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. En effet, la mémoire est d’autant plus importante qu’elle participe de la construction identitaire et culturelle d’un peuple. Pour ce faire, les noms participent des spécificités culturelles, de l’identité et sont partie intégrante du patrimoine culturel immatériel d’un peuple. Aussi, pour valoriser l’histoire pré-coloniale du Congo en général et celle du Loango en particulier, il serait judicieux de réhabiliter ces noms originels et authentiques. Lesquels noms revêtent un sens profond et sont en adéquation avec nos réalités ethnologique, sociologiques, anthropologiques et historiques. On ne dira jamais assez qu’un peuple digne de ce nom et fier s’épanouit dans la célébration de son histoire forgée par ses illustres ancêtres. C’est pourquoi la meilleure façon de se projeter dans l’avenir c’est de comprendre l’histoire. Et cette histoire est, sans conteste, également véhiculée par des toponymes. Réhabiliter des noms qui signifient pour un peuple et qui véhiculent son histoire, c’est aussi se réapproprier, restaurer l’identité et respecter l’âme de ce peuple. Ce serait également une façon d’honorer la mémoire de nos illustres ancêtres Kongo du Loango et de tirer un trait sur un passé colonial on ne peut plus douloureux.

René MAVOUNGOU PAMBOU

Ethnolinguiste de formation,

Linguiste-bantuiste et chercheur en civilisation kongo

1 Cette traversée du fleuve eût lieu grâce aux miracles opérés par Bunzi, l’instigateur de l’exode des Kongo pour la conquête de nouvelles terres. Mais hélas, après la traversée Bunzi trouva la mort sur la rive droite à Moanda (actuelle RD Congo). Il fut enterré dans un sanctuaire de la localité de Banana, non loin de l’embouchure du fleuve Kwangu. Bunzi fut déifié et depuis lors il trône au dessus du panthéon des divinités kongo. De ce fait, ce sanctuaire était consacré haut lieu spirituel et en même temps un endroit de pélérinage pour les Kongo. C’est ainsi que lors d’un périple présacral dans les sept provinces du Loango, le futur Maloango avait l’obligation de se rendre au sanctuaire de Banana obtenir l’onction du Citomi ci Bunzi “prêtre de Bunzi” et gardien des lieux.

2 Orthographe officielle Tchikoungoula.

3 Dello (J), Toponymie sur la ville de Pointe-Noire, Paris, ORSTOM, 1988, 25 p, multigr.

4 A L’époque coloniale cet endroit a été une Station nautique qui deviendra plutard un Club nautique. Jusque dans les années 70, ce site fut une station balnéaire où les expatriés européens pratiquaient le sky nautique. La magnifique plage, de sable fin et aux vagues nettement moins fortes que sur la Côte sauvage, fut un endroit idéal pour les baignades à moindre risque. On y trouvait également des cocotiers sous lesquels on se prélassait pendant les moments de forte chaleur.

5 Le 21 novembre 1959, à l’occasion des élections législatives ayant été émaillées d’événements rocambolesques et dramatiques, l’abbé Fulbert Youlou est élu premier ministre de la République du Congo, en battant Jean-Félix Tchicaya, leader du PPC, le premier et unique député congolais à l’assemblée française dès 1946. Les députés de l’UDDIA, étant restés seuls dans la salle, décident, dans la même nuit, de transférer sans débat et consultation la capitale du Congo à Brazzaville, lieu plus rassurant pour les vainqueurs de ces élections. Pointe-Noire cesse, dès lors, d’être la capitale du Congo en cette date. Elle perd, de ce fait, son autonomie administrative, toutes les décisions en ce qui la concerne émanant désormais des autorités de Brazzaville.

6 Le chantier le plus emblématique de ce déchaînement de la barbarie coloniale fut la construction du Chemin de Fer Congo-Océan dont on dit que sous chaque traverse gît un Noir. En 1926, après un séjour au Congo, André Gide revèle l’étendue de ce crime contre l’humanité au grand public occidental dans un livre intitulé : Voyage au Congo. Après plusieurs mois également passés au Congo dans les pas de Gide, Albert Londres confirma que la construction de cette voie ferrée avait fait une hécatombe. Son témoignage à charge est consigné dans Terre d’ébène, publié en 1929. Bien évidemment, le scandale du Congo-Océan trouva un écho planétaire.

Diffusé le 17 aout 2017, par www.congo-liberty.com

