Les réfugiés du Pool sont abandonnés et meurent à petit feu à Brazzaville et dans la Bouenza

Depuis que le vieux dictateur congolais denis sassou-nguesso a déclenché artificiellement la guerre dans le département du Pool au sud de Brazzaville, aux fins de perpétrer son génocide contre les populations civiles de ce département, les réfugiés affluent dans les régions voisines de la Bouenza , mais la plupart se sont réfugiés à Brazzaville, où ils sont totalement transparents et abandonnés par leur bourreau, c’est-à-dire le gouvernement illégitime de sassou-nguesso.

Transparents car le pouvoir de Brazzaville dans sa négation du pogrom des populations civiles du Pool, a interdit l’installation des camps de réfugiés dans la Capitale, ceux qui ont un peu de chance sont logés par des parents ou amis dans la promiscuité et la précarité la plus totale. Conséquence, les réfugiés ne sont même pas enregistrés par le ministère de l’action humanitaire du pouvoir de Brazzaville, mais les ONG estiment le nombre de déplacés à près de deux milles réfugiés qui errent à Brazzaville sans assistance aucune !

Les violences sont quotidienne, comme l’illustre le cas de Kimpandzou 1, dans le district de Mbandza Ndounga, incendié dans la nuit par les miliciens de sassou-nguesso, obligeant les habitants à errer dans les forêts, témoigne André Nkounka , père d’une famille nombreuse en errance à Brazzaville.

Elisabeth Loukou est une mère paralytique, originaire du district de Mbandza Ndounga. Elle a perdu son très tricycle dans la fuite des violences. Après avoir passé de durs moments dans la forêt, transportée par sa sœur, elle est aujourd’hui hébergée par son beau-fils à Brazzaville.

« Depuis que je n’ai plus de vélo, je ne sais plus comment me promener pour chercher la nourriture. Je suis quand même une personne, je dois me mouvoir », se plaint-elle. A Brazzaville où ils sont arrivés, les déplacés du Pool doivent se battre pour survivre.

L’assistance humanitaire des pouvoirs publics se fait attendre. « Nous dormons à même le sol et d’un seul côté. Nous passons toutes les journées à rechercher du bois de chauffe dans les périphéries de la ville, à nos risques et périls. Nous le revendons pour nous nourrir. Mais ce n’est pas suffisant, vu les efforts déployés et les besoins que nous exprimons. Nous souffrons », indique Antoinette Bavouidibio, venue du village Kimpandzou.

Les familles d’accueil n’en peuvent plus, malgré leur volonté de recevoir les parents en détresse. Mais leur appel à l’aide est souvent sans échos.

« Il faut qu’ils mangent tous les jours, et nous ne pouvons pas leur assurer ça. C’est vraiment très difficile pour nous », affirme un habitant de Brazzaville ayant accueilli des parents chez lui.

Le gouvernement de sassou-nguesso a évalué à 12 milliards de FCFA les besoins des réfugiés, et a sollicité une aide à l’ONU. Mais l’agence onusienne en charge du problème (PNUD), est très circonspect et sceptique sur cette demande venant d’un gouvernement illégitime, mais surtout de pillards du Trésor public et des champions de l’évasion fiscale.

Ainsi, le calvaire des réfugiés du Pool continue, même pour ceux qui ont pu se mettre à l’abris à Brazzaville, car ils sont non seulement transparents , mais surtout abandonnés par le pouvoir de sassou-nguesso dont le seul but est d’exterminer les laris du Pool.

Ces réfugiés meurent à petit feu à Brazzaville et dans la Bouenza dans l’indifférence de tous les Congolais qui vaquent tranquillement à leurs occupations…nous sommes vraiment tombés très bas sous le règne de sassou-nguesso !

La Rédaction

