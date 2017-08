Sassou Nguesso et son gouvernement Mouamba II, contraire à toutes les attentes du FMI. Par Rigobert Ossebi

Pour les cérémonies du 15 août à Brazzaville, Denis sassou nguesso a été privé de la présence, à son côté, de Denis Christel, son fils qui lui ressemble le plus, « mais en pire » comme disait de lui un fin connaisseur de la CIA.

Les rumeurs les plus folles courent à ce sujet. Certains affirment « qu’il est retenu aux USA, d’autres le voient bloqué par la justice française. Arrivé à Paris le 21 août, en provenance de Miami où il festoyait sûrement avec Rodrigue nguesso, par une ordonnance de placement, il aurait été placé sous contrôle judiciaire effectif avec la confiscation de son passeport par les juges français… » Toujours est-il que le prédateur en chef du pétrole congolais, prétendant en pôle position à la succession de son père, n’est pas apparu officiellement depuis plus d’une dizaine de jours en un quelconque endroit de la planète. Pas même à Dubaï où sa jumelle, dans la prédation, Claudia est en vacances avec une quinzaine d’amis de sa suite… En vacances ou en préparation d’un exil prochain ?

Les absents ont toujours tort. Si le premier gouvernement Mouamba, dit de la « Rupture », avait été constitué sous les ordres du « Dauphin », bien plus que sous son influence, il ne semble pas que ce fut le cas pour le second qui vient d’être rendu public.

Mouamba II, qui se prétend être le gouvernement de « l’efficacité » est en fait le pire gouvernement que Denis sassou nguesso pouvait constituer. Ne commettons pas la diffamation d’en accorder la responsabilité à l’ancien cadre de la BEAC et ministre des finances de Pascal Lissouba. Denis sassou nguesso a-t-il agi dans la crainte de l’effondrement de son, trop, long pouvoir en nommant les vieux complices à tous les postes auxquels ils avaient déjà sévi sans retenue aucune ? Une presque réplique d’un gouvernement de 1979 qui marqua le début de son ère, et vraisemblablement sa fin…

Certes, ce n’était pas le signal ou le geste que Madame Christine Lagarde attendait de la part du kleptocrate qui a saigné à blanc les finances publiques, ruiné son Etat et réduit à l’extrême pauvreté, voire à la famine, une grande partie de sa population. Confirmer à leur poste, Gilbert Ondongo et Calixte Ganongo, et les conforter dans leurs fonctions — de ministre de l’économie pour l’un et de ministre des finances pour l’autre, alors qu’ils ont orchestré la dissimulation du montant réel de la dette de 120% du PIB et non pas de 77% — est un camouflet adressé à l’institution de Bretton Woods chargée de lui concocter un plan de sauvetage. Sans parler du maintien au gouvernement de Jean-Jacques Bouya, l’homme des marchés truqués avec la Chine, qui aurait amassé à Macao deux ou trois milliards de dollars américains…

La Directrice générale du FMI a laissé apparaître quelque distance par rapport au vieux tyran congolais et son régime corrompu jusqu’à la moelle. Peut-être que ses experts — allergiques aux sites congolais comme Congo-Liberty — ont daigné prendre connaissance de l’article, dans Le Monde, de Monsieur Marc Guéniat, Senior Researcher à Public Eye Suisse, sur la débauche congolaise et en particulier la corruption de Gilbert Ondongo ?

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/12/02/palace-a-venise-et-villa-au-portugal-il-fait-bon-etre-ministre-des-finances-a-brazzaville_5042096_3212.html L’équipe qui était annoncée arriver à Brazzaville dès la fin de ce mois d’août compterait maintenant un sérieux retard ; peut-être ne sera-t-elle sur place, dans la jungle congolaise, que dans le courant du mois de septembre, octobre 2017 … ou plus tard encore ? L’affaire congolaise commence à sentir plus que le roussi.

Des associations de Congolais domiciliées en Europe ou en Amérique du Nord réfléchissent à une « Class action » contre le Fonds Monétaire International et certains de ses dirigeants pour le concours apporté en 2010 sans aucune contrepartie démocratique ou de bonne gouvernance avec de très forts soupçons de corruption chez son personnel. L’effacement de la dette congolaise par le Club de Paris en mars 2010 après le feu vert, du mois de janvier précédent, accordé par Dominique Strauss-Kahn dans le cadre du programme PPTE, a été à l’origine du gonflement de sa dette, de l’appauvrissement considérable de la population et des détournements massifs qui ont essentiellement profité à un petit clan familial…. Un préjudice absolument immense !

L’heure des comptes pourrait sonner avant même la chute inéluctable du tyran congolais. Les parties civiles congolaises constituées par les Associations pourraient être rejointes par des créanciers qui ont été lésés par les faux rapports concoctés par les Yaya Moussa and Co ; les documentations accumulées par l’un de ces créanciers, particulièrement vindicatif, seront à la base de l’action…

Habituellement en vacances à Marbella, Denis sassou nguesso a pris une retraite très discrète à Oyo, juste avant l’annonce de son nouveau gouvernement ; sans sa cour habituelle, rien que la famille, dans cette période particulièrement tendue et difficile. Plus que jamais les nguesso, originaires d’un petit village de pêcheurs, comme retranchés, apparaissent isolés et complètement déconnectés des réalités, de notre pays et du monde entier. Le filet se resserre autour d’eux. La fin ne saurait tarder…

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 24 août 2017, par www.congo-liberty.com

