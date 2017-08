ARLETTE NONAULT SOUDAN GRIOT DU TOURISME INEXISTANT AU CONGO-BRAZZAVILLE

L’argent du pétrole volatilisé, voulant démontrer aux Congolais, qu’ils peuvent trouver des solutions à la crise, pour soulager les problèmes qui accablent, dame ministre de touriste s’est permise de débiter des propos inappropriés, sans commune mesure avec la réalité d’un tourisme comme secteur économique de relais.

Madame Arlette Nonault-Soudan

Ce n’est pas en visitant les chutes d’eau, en multipliant des interviews dans les médias que vous réussirez à susciter une économie touristique au Congo, pour vous aider, voici les préalables à constituer.

Ce sont les tours opérateurs (entreprise de tourisme) qui investissent dans les pays à vocation touristique, font le relai en occident pour trouver les visiteurs, mais au Congo, les investisseurs sont déçus des tracasseries et demande de corruption sans cause dans vos ministères, ils finissent par se décourager, les ambassades leur conseillent d’aller s’installer où le climat des affaires est serein loin du Congo-Brazzaville. Ce n’est pas si tôt que cela s’arrêtera, les habitudes de votre nouvelle république ont la vie dure.

De surcroit, les touristes sont attirés par la faune et la flore pour y effectuer des rondes, capturer des images, des promenades en pleine nature, se loger à moindre coût dans des sites aménagés avec eau et électricité comme minimum indispensable, les villages du Mayombe, de la Sangha ou Likouala sont-ils pourvus d’électricité et d’eau potable pour faciliter ce rôle ?

Les touristes adorent les fruits exotiques (mangues, oranges, ananas, goyaves, avocats etc…), la pêche et l’élevage fournissant les aliments bio à prix accessibles

Madame Arlette Nonault-Soudan, ce n’est pas dans les hôtels de Pointe Noire et Brazzaville à prix exorbitant, en prime le bruit assourdissant des groupes électrogènes que les touristes vont combler vos attentes, bien plus que vos discours les véhicules qui partent de Brazzaville pour Pointe Noire rencontrent une dizaine de demande de pièces d’état civil en échange d’argent, l’axe Brazzaville-Ouesso offre le même spectacle de barrages de police dont les espèces sonnantes justifient la présence, ayez le courage de rapporter au président de la nouvelle république, à votre collègue ministre de l’intérieur que tout ceci donne une exécrable image du pays, empêche définitivement le rêve de faire du Congo un pays à vocation touristique.

Madame Arlette Nonault-Soudan, aux bras de votre tendre époux qui connait assez l’Afrique, prenez le courage d’aller visiter les pays au potentiel viabilisé en économie touristique, le Sénégal, le Kenya, la Tunisie et autres, avec un carnet de notes, ainsi fait nous sommes persuadés des limites qu’offre la visite de votre chute d’eau dans le Niari récemment, Il vous conviendra qu’il s’agit de changer de fond en comble, hélas nous ne sommes pas prêts. La corruption, le gout de la facilité et la paresse ont pris le dessus.

Madame Arlette Nonault-Soudan, si les médias étaient libres au Congo, il serait facile de démontrer sur un plateau que votre projet touristique est nul, qu’il repose sur du sable mouvant, à cause de la mafia au sommet de l’état, de la corruption à vaste échelle, de l’insuffisance de production agricole, du déficit infrastructurel qui saute aux yeux, dame ministre il faut un amont et un aval, moins de diversion, faites l’économie des faits d’annonce sur vos médias aux ordres, cela vous dégrade au sein d’une opinion digne et réfléchie. Comme membre du gouvernement vous êtes grassement rémunérée pour plonger le Congo dans les profondeurs de l’abîme, cela vous suffit amplement.

L’économie touristique n’est pas un slogan, mais « il est plus facile de gérer une manne pétrolière » que d’improviser un projet touristique sans envergure en période de vaches maigres.

ITOUA – ONDONGO

Diffusé le 26 août 2017, par www.congo-liberty.com

