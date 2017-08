Dictature et réussite économique: le cas spécifique de Paul Kagame au Rwanda est-il exportable en Afrique ? Par Lucien PAMBOU

Pour la majorité des intellectuels et autres érudits de l’Afrique de culture française, il est impossible d’établir un lien entre un dictateur et sa volonté de promouvoir la réussite économique de son pays. Il faut une démocratie qui fait appel à toutes les joutes politiques en lieu et place d’un dictateur éclairé. Avant de revenir sur le cas de Paul Kagame au Rwanda, on peut constater que les dictateurs en Corée du Sud et dans la cité-territoire de Singapour ont réussi à promouvoir un développement économique selon les canons de développement du modèle capitaliste occidental. Les reportages concernant la Corée du sud et Singapour émerveillent la plupart des dictateurs africains qui, par leur conception du pouvoir, se rapprochent beaucoup plus de l’autocrate nord-coréen Kim Jong 1.

Les prolégomènes du débat ainsi posés, il faut donc s’interroger sur les concepts de dictature politique et de réussite économique. Selon les canons universels de débat, la dictature politique implique le rejet de la démocratie politique fondée sur l’alternance, la suppression de tous les actes politiques et sociaux de liberté (le vote pour les élections libres hors périmètres de fraude, la liberté d’expression écrite et parlée, les institutions qui jouent leur rôle de pouvoir et de contre-pouvoir). La réussite économique, selon les critères occidentaux, implique le respect d’un minimum de critères: l’accès à l’eau, l’électrification intégrale du pays, la prise en compte des ressources humaines sur le critère de la compétence, l’organisation des conditions de production agricole intensive, industrielle et des services, la valorisation d’un système de santé et d’éducation, la construction des infrastructures et la mise en place d’une gestion pérenne des ressources économiques à long terme au service des populations du pays. Ces critères ne sont pas exhaustifs mais donnent un angle de compréhension de ce que nous allons essayer de démontrer concernant le cas de Paul Kagame au Rwanda.

Paul Kagame est-il devenu dictateur ou l’a-t-il toujours été ?

Le Rwanda est un petit pays de 12 millions d’habitants qui se développe à grande vitesse depuis la fin du génocide qui l’a rendu tristement célèbre en 1994. 800 000 Rwandais sont morts et on y trouve en majorité des Tutsis. Les Hutus ont aussi payé pour ce génocide massif qui a désorganisé le Rwanda. A la tête du FPR (Front patriotique rwandais, mouvement de libération à majorité tutsie, créé en Ouganda, en 1987-1988 par les exilés tutsis de la première et de la deuxième république du Rwanda), Paul Kagame, grâce à l’Ouganda anglophone, a organisé les conditions de la conquête du pouvoir en chassant les caciques du pouvoir rwandais représenté en majorité par les Hutus. L’assassinat du Président rwandais hutu, Juvénal Habyarimana, à la suite d’un missile lancé contre son avion (attentat du 6 avril 1994), a entraîné aussi la mort du président du Burundi, Cyprien Ntaryamira. En rétablissant la paix dans son pays grâce aux gacacas (prononcés gatchachas, système coutumier de justice chargé de dire le droit et la réconciliation et dans le même temps de juger les tortionnaires reconnus), Paul Kagame aura la rancune tenace vis à vis de la France et surtout de son Ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, sous la direction du gouvernement français de cohabitation en 1993 dirigé par Edouard Balladur qui, en complicité avec le Président Mitterrand, ont toujours soutenu les Hutus. C’est un point de l’histoire qui est très important. De nombreux débats ont eu lieu sur les responsabilités réciproques des dirigeants hutus, tutsis et français dans l’occurrence du génocide.

La victoire politique et militaire de Kagame lui a permis de reconstruire les institutions à sa main, avec un mot d’ordre : réconciliation, justice et stabilité politique. De nombreux opposants ont été emprisonnés, une partie de la presse à dominante hutu a été réduite au silence, voire s’est exilée dans les pays voisins. Kagame a réussi à reconfigurer son pays et créer les conditions du redémarrage économique. Kagame est-il un dictateur ? Je laisse aux lecteurs le choix décisif de le dire. Pour ma part, c’est un dictateur éclairé qui a tenu compte du contexte politique de son pays qui a créé les conditions de sa pacification relative en ouvrant un agenda nouveau pour le développement économique en rassemblant tutsis et hutus. A-t-il réussi ? Aucune réussite n’est totale dans le domaine politique, néanmoins s’est posé un problème : celui de la prolongation de son mandat politique. Une réforme constitutionnelle a été menée et il a été élu pour un troisième mandat de 7 ans avec 98,6 % des voix. Certains diront que c’est un résultat digne d’un régime à la soviétique. Certes, mais Kagame est un modèle unique de dictateur éclairé. Son modèle n’est pas réplicable au Gabon, au Tchad, au Congo, en RDC ou au Cameroun pour des raisons liées à l’absence de Présidents éclairés dans ces pays-là, mais aussi liées en partie à la main mise de la France qui, culturellement, préfère ses anciennes colonies dans la misère et tendant la main pour mieux les dominer. La France ne dit rien et accepte les gouvernances tribales au Tchad, au Gabon, au Congo Brazzaville, pays dans lesquels les modèles politiques et de gouvernance sont proches d’un modèle de gouvernance tribale, obséquieuse et non éclairée pour le développement. On préfère les intérêts et les privilèges des membres de son camp au développement économique de son pays.

Kagame et sa vision stratégique pour le Rwanda: réussite économique pour un développement pérenne

Les statistiques de la Banque mondiale montrent qu’entre 2000 et 2015, le taux de croissance de l’économie rwandais a été de 8 % par an en moyenne, une des plus fortes d’Afrique. Ce taux de croissance est le résultat d’un modèle économique articulé autour d’un partenariat public/privé au sein duquel les intérêts rwandais ont été valorisés par rapport aux intérêts privés. Les reportages sur le Rwanda et les voyageurs qui en reviennent, disent tous la même chose : Kigali a profité de l’augmentation du taux de croissance. Sur le plan de l’aménagement du territoire, des maisons et des immeubles émergent, la saleté, qui caractérise certaines villes africaines, est absente au Rwanda. Les parcs sont entretenus et le Rwanda devient le petit Singapour de l’Afrique.

Kagame a mis l’accent sur le développement des ressources humaines et sur l’utilisation de l’innovation comme facteurs de transformation de l’économie. De nombreuses voies goudronnées apparaissent. Le gouvernement fait des efforts pour moderniser la capitale et créer les conditions d’un bon climat pour les affaires ; De nombreux africains sénégalais, camerounais ou maliens migrent vers Kigali pour y trouver des emplois ou y créer des entreprises. Cette expansion économique ne concerne pas uniquement Kigali, la capitale, mais aussi les villages où chaque villageois reçoit des crédits pour développer son lopin de terre. Kagame a mis l’accent sur l’innovation. Des cafés, des commerces high-tech ainsi que des bureaux de haut standing émergent à Kigali et le Président Kagame souhaite créer une Silicon valley en 2018 qui serait la cité de l’innovation irradiée par les nouvelles technologies qui couvrent aujourd’hui à peu près 50 % du territoire.

Kagame inscrit d’emblée son pays et sa population dans une trajectoire de développement. Les autres dirigeants de l’Afrique centrale peuvent-ils imiter Kagame de façon méthodique, en tenant compte des réalités de leurs pays qui sont marqués par le sous-développement, la tribalisation des emplois, des compétences et de l’accès aux fonctions politiques, les déséquilibres du système de santé, d’accès à l’eau et le manque d’emploi ? Oui Kagame est un dictateur éclairé qui travaille pour son pays. C’est un débat que je veux ici et maintenant ouvrir car le rôle de l’intellectuel est d’amorcer ce type de débat sans empathie, sans parti pris et en fondant la démarche sur une neutralité axiologique sur la base des faits.

Certains esprits bien éclairés diront que la neutralité intellectuelle n’existe pas. Ils ont raison, mais à ce moment-là, on devient un intellectuel engagé en politique. Voilà le débat ouvert entre dictature et développement économique.

Lucien PAMBOU

