ACSCB : SOLIDARITE AVEC LES VICTIMES DE LA GUERRE DU POOL, CE SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 DE 13H00-18H00 A PARIS (AGECA : 177 rue de Charonne 75011 –Metro 2 – Alexandre Dumas)

L’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville (ACSCB) organise une Assemblée générale ce samedi 9 septembre 2017 de 13h00 à 18h00 à Paris dans les locaux de l’AGECA, sis 177 rue de Charonne 75011-Paris.

L’objet de ce rassemblement est d’adopter conformément aux statuts de l’ACSCB , un PLAN D’ACTION POUR AIDER LES VICTIMES DE LA GUERRE DU POOL qui se sont réfugiées dans les régions de la Bouenza et de Brazzaville, en partenariat avec les ONG congolaises qui œuvrent sur place.

ORDRE DU JOUR :

1 – DEFINIR ET ADOPTER UN BUDGET D’AIDE D’URGENCE AUX FAMILLES LES PLUS VULNERABLES

2- COLLECTE ET CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE KITS SCOLAIRES AUX ENFANTS DU POOL

TOUTE PERSONNE SOUHAITANT CONTRIBUER FINANCIEREMENT A CET ELAN DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA GUERRE DU POOL PEUT NOUS REJOINDRE A L’ASEMBLEE GENERALE DU 9 SEPTEMBRE 2017, OU NOUS CONTACTER PAR EMAIL : acscb242@gmail.com

OBJET DE L’ASSOCIATION

( Extrait des Statuts – article 3 )

L’ASSOCIATION CITOYENNE DE SOLIDARITÉ DU CONGO-BRAZZAVILLE (ACSCB) a pour objet d’apporter une aide financière et juridique à toute personne physique ou morale, victime ou persécutée pour des raisons politiques au Congo-Brazzaville , et en faveur des activistes congolais de la diaspora faisant face aux juridictions de leur pays de résidence. Entre autres buts, poursuivre dans les juridictions congolaises et internationales, toute personne suspectée de crimes humains et économiques au Congo-Brazzaville.

Toute personne souhaitant adhérer à l’ACSCB doit s’acquitter d’un droit d’adhésion de 15 euros, et ensuite de 10 euros par mois.

ACSCB « La diaspora en action »

LISTE DES MEMBRES FONDATEURS DE L’ACSCB

Prince KITEMO

Andrea NGOMBET

Alexis MIAYOUKOU

Justin BALONGA

Jean-Benoît DZABA

Michel MPANDI

Prosper MOUANDA-MOUSSOKI

Mingwa BIANGO

Marc MAPINGOU

Maurille LOUZALA

Benjamin MOUTSILA

Email : acscb242@gmail.com

Diffusé le 30 août 2017, par www.congo-liberty.com

