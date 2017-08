Vang’sy GOMA milliardaire, merci mémé Antoinette Sassou Nguesso

La presse afro-optimiste, et complice,le présente volontiers comme le créateur du “UBER” Africain. Sur la lagune ivoirienne et en papier glacé le jeune homme présente bien. Il est passé par la maison mère la Fondation Congo Assistance où il a appris le métier visiblement.

Vangsy Goma diplomé d’une licence Marketing et Management de l’IDRAC en France retourne dans son pays d’origine et intègre dès 2008 [en 2007 ENI fait un don de 8,5 millions euros à Congo Assistance], la fondation Congo Assistance. Il reste en poste pendant plus de 2 ans. Dès 2010, il change de secteur lorsqu’il est embauché par la société nationale pétrolière dirigé par son oncle Denis Christel Sassou Nguesso en tant que responsable du service commercial. A partir de 2012 la société MBTP [au congo depuis 1985], spécialisée en bâtiment et travaux publics, le nomme directeur commercial comme un service rendu pour l’attribution de marché publics juteux des municipalisations accélérés et pour l’entreprise Mère Burotop IRIS. Il y travaille pendant plus de 3 ans. Parallèlement il s’engage avec le fond d’investissement Cemac capital dans son escroquerie Africab.