« Mission impossible au Congo-Brazzavole » pour le FMI. Par Rigobert OSSEBI

Au Congo des Nguesso, le FMI de Christine Lagarde file un très mauvais coton.

Rien ne semble pouvoir réfréner les ardeurs du Fonds, qui fut longtemps une noble institution, dans sa volonté de porter secours au maître d’Oyo, le tyran de l’Alima ; sûrement le pire dictateur du continent africain !

« Brazzatue » : peu importe que ce Congo-là ait été reconnu, le mois dernier, par Stephen O’Brien — le patron d’Ocha, le bureau de coordination humanitaire de l’ONU — dans le trafic d’armes et de munitions qui alimente les deux camps qui s’opposent en RCA, dans une situation qui présente tous « les signes avant-coureurs d’un génocide ». Pourtant, financer un potentiel Rwanda–bis ne semble pas effrayer la direction platine du FMI…

« Brazzaviole » : peu importe aussi que le Congo de d’ENI Sassou Nguesso viole TOTALement les droits humains. Une bonne centaine d’opposants ont été embastillés sans jugement, du vainqueur de la dernière élection présidentielle au simple journaliste. Durant leurs séjours dans la capitale congolaise, les Experts et le Chef de mission, malvoyants et malentendants, longent les murs de leur prison sans penser un seul instant que leur libération pourrait être la première exigence en contrepartie de tout programme d’assistance.

« Brazzapille » : peu importe encore que le pouvoir arrogant de ce Congo impose à l’Institution de Bretton-Woods, à l’encontre de toutes ses règles, de négocier avec les mêmes personnes qui, depuis 40 années, n’ont fait que saigner ce pays de toutes ses richesses.

On se demande où se situent l’éthique et la rigueur du FMI ? Et l’on est stupéfait de comprendre que c’est finalement l’autocrate congolais qui mène la danse à sa guise. Ce n’est pas le premier ministre Clément Mouamba, qui le contredira, alors qu’il vient d’affirmer à Jeune Afrique : « Signer avec le FMI est une affaire classée. Le Congo ne peut pas rester à l’écart » ; sous-entendu « quel que soit le niveau de nos détournements, de nos vols et de nos mensonges… » !

Pour bien enfoncer le clou du mépris et de l’arrogance, le pouvoir criminel congolais a fait appel à Dominique Strauss Kahn. Selon Challenges.fr, « il conseillerait le dictateur congolais, depuis plusieurs semaines, dans ses discussions avec le FMI ».

Là, l’indécence est à son comble !

Si personne n’est surpris, tous s’indignent du rapprochement officiel des deux hommes ; pour certains dans un contrat pharamineux en faveur de DSK. Il ne s’agit pas des frasques personnelles de l’individu et des casseroles judiciaires qu’il traine encore « puisqu’il est visé par une enquête pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance et abus de biens sociaux dans l’affaire LSK » mais du fait qu’il était à la tête du Fonds Monétaire International lors de l’effacement frauduleux de la dette congolaise en 2010 pour un montant de 5 milliards de dollars ; et c’était bien lui qui avait signé, le chèque en blanc, indu, sans aucune contrepartie démocratique et de bonne gouvernance qui a été à l’origine de toutes les dérives financières et humanitaires que le Congo a connues depuis 2010.

Il est vrai qu’à l’époque, il avait eu pour Représentant Résident l’inénarrable Yaya Moussa, l’as des faux rapports du FMI qui lui ont bien profité, dès lors qu’il s’est reconverti dans les affaires troubles bancaires et pétrolières de Denis Christel Sassou Nguesso. Strauss Kahn, maintenant dans le privé depuis l’affaire du Sofitel, interviendrait au travers de sa société Parnasse, domiciliée au Maroc.

Le FMI a-t-il été informé de ce retour indécent de Dominique Strauss Kahn dans le bourbier de Brazzapille ? Il semblerait que ce fut le cas. Dans la lettre, qu’Anne-Marie Gulde-Wolf, la Directrice Adjointe du Département Afrique, a adressée le 25 août dernier à Calixte Nganongo, celle-ci se « félicite du recrutement de conseillers juridique et financiers… »

Cependant, informée ou pas, comment l’institution washingtonienne, peut-elle accepter du Congo ce mélange de genres : l’environnement mafieux congolais renforcé par un ancien General Manager de l’institution ?

N’y a-t-il pas de code de conduite, ni d’un minimum d’éthique et de déontologie dès lors que l’on appartient au FMI, qu’on le dirige et qu’on le quitte ?

Sur ce point précis, les Congolais ne seront pas les seuls à être choqués. Les ONG qui s’intéressent un peu à l’Afrique, à la finance sont absolument outrées par cette dérive. Une appétence se fait sentir pour les détails de cette affaire et de tout son environnement. Avec un peu de chance pour les Congolais, hostiles à tout secours dont profiterait la dictature qui les oppresse, ce dossier brûlant et pestilentiel pourrait bien être repris par un grand nombre de médias à travers le monde. Les bons et les mauvais coups de DSK, ses mauvaises fréquentations, font toujours vendre la bonne et la mauvaise presse… Mais cette fois-ci, c’est le FMI de Madame Lagarde qui paiera et qui sera principalement visé.

Cette dernière pourra nous refaire le coup de : « Est-ce que j’ai une tête à être copine avec DSK ou Sassou Nguesso ? »[i] Ca ne marchera pas ! Sûrement pas ! Le scandale est assuré !

Alors tout le monde se rendra compte que tout n’est pas très propre au FMI et qu’il faudra nettoyer à fond les écuries d’Augias. Là, cela se fera peut-être même avant la fin du mandat de Madame Lagarde ! Voilà à quoi pourront mener leurs « petits faux (rapports) entre amis » ! Enrichir certains sur le dos des Congolais ! En appauvrir d’autres, en toute immunité garantie au personnel. Au FMI tout aura une fin, et même au Congo de Sassou Nguesso !

Pour terminer, en revenant à la correspondance de Madame Gulde-Wolf, au sujet de la fourniture des contrats de prêts qu’elle rappelle au destinataire, ne sait-elle pas que ce dernier Calixte Nganongo a été l’un des signataires de ces fameux contrats puisqu’ils ont été conclus alors qu’il était le Directeur Administratif et Financier de la SNPC ?

Le FMI ne voit toujours pas de mal, uniquement au Congo, à traiter avec les naufrageurs de l’économie et des finances de ce pays. Tout ce qui lui est présenté est trafiqué, maquillé quand il n’est pas dissimulé ! Le FMI le sait parfaitement d’ailleurs, comme il connaissait avant que Florence Morice sur RFI ne le révélât, la désormais fameuse dette cachée. L’ancienne Directrice du Département Afrique, Madame Sayeh s’en amusait d’ailleurs en s’appuyant sur « le devoir de collecte du FMI », uniquement, des informations.

La dette du Congo pourrait bien être au-delà des 120% affirmés récemment. Les interlocuteurs de Madame Gulde-Wolf et de Monsieur Wane — qui devrait se rendre à Brazzavole — pour certains, comme Gilbert Ganongo, sont au cœur d’une grande enquête liée à la corruption dans l’affaire Asperbras/Veiga au Portugal ; mais le FMI, toujours indifférent à toutes les alertes, continue de traiter avec les mafieux et les criminels.

Que cette institution et ses dirigeants suivent encore cette voie, très prochainement sa réputation sera définitivement perdue, bien plus qu’entachée !

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 3 septembre 2017, par www.congo-liberty.com

[i] Lors de l’affaire de l’arbitrage Tapie, Christine Lagarde déclarait à la presse : « Est-ce que j’ai une tête à être copine avec Bernard Tapie ? »

