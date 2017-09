Nous diffusons des extraits du rapport accablant intitulé « Gunvor au Congo Pétrole, cash et détournements: les aventures d’un négociant suisse à Brazzaville » diffusé par Public Eye que vous pouvez télécharger dans son intégralité en cliquant sur ce lien : PublicEye_Gunvor-au-Congo_rapport_2017_68p

EXTRAITS

En janvier 2012, les bureaux de Gunvor à Genève sont perquisitionnés. Alors que rien ou presque ne filtre de l’enquête pénale, Public Eye s’est plongée dans les méandres de cette affaire tentaculaire.

Avec sa dépendance au pétrole et son régime à la fois autoritaire et kleptocrate, le Congo est emblématique de la «malédiction des ressources».

En République du Congo, plus de la moitié de la population vit avec moins de deux dollars par jour. Le pays figure par ailleurs au quinzième rang des États les plus corrompus de la planète, selon Transparency International. Plus de deux tiers de ses recettes publiques proviennent du pétrole. Les négociants suisses font partie des meilleurs clients de la SNPC. Entre 2011 et 2013, Gunvor, Vitol, Glencore, Trafigura et Mercuria ont acheté en moyenne un tiers du pétrole vendu par la compagnie nationale […]