Pourquoi le réseau neutralise l’opposition politique au Congo-Brazzaville. Par Lucien PAMBOU

Le débat politique au Congo entre intellectuels est une denrée très rare. Comment définir l’intellectuel congolais ? Est-ce le sachant, est-ce le savant, le professionnel de la politique, le professeur d’université ? Dans l’univers congolais, l’absence de confrontation au niveau des idées, au-delà de la violence verbale ou physique, rend perplexe et intéressante néanmoins une analyse réseautale pour expliquer pourquoi l’opposition politique au Congo-Brazzaville n’existe qu’à travers des personnes politiques qui créent des partis qui se limitent à leurs noms et dont l’action est contrainte par leur appartenance au réseau politique. Les hommes politiques de l’opposition sont connus, Kolelas, Dzon, Tatsy Mabiala, Munari, Bowao, Mokoko, pour ne citer que les plus importants actuellement. Tous ont été, ou sont aux affaires avec Denis Sassou Nguesso, actuel Président de la République, qui est contesté par l’opposition pour avoir modifié la constitution par référendum et avoir gagné les élections présidentielles de mars 2016 en trichant comme le répètent les membres de l’opposition et certains de leurs affidés.

La communauté internationale a reconnu la victoire de Denis Sassou Nguesso à la suite du référendum et de l’élection présidentielle. La question centrale aujourd’hui est pourquoi l’opposition politique qui souhaite l’alternance au Congo et gouverner le pays demain, n’arrive pas à mettre en place un corpus d’idées, une stratégie et trouver des moyens financiers et des hommes pour mener démocratiquement le débat politique au Congo-Brazzaville et pour être entendu par la communauté internationale. Pour ma part, j’estime que les contraintes de cette inertie comportementale sont liées à l’existence du réseau politique dans lequel se trouvent les membres de l’opposition et leur incapacité à surmonter leurs égos. Ils ont de la pratique démocratique et du combat politique que des éléments de théorie et non d’organisation concrète sur le terrain. Même sur le plan théorique, la seule antienne répétée à satiété est le départ de Denis Sassou Nguesso du pouvoir, comme si l’existence infinie du Congo se résumait à la seule présence de M. Sassou NGuesso aux affaires, qui pourtant a été clair dans une de ses déclarations à la presse internationale en disant qu’il n’était pas éternel et qu’il ne gouvernerait pas le Congo jusqu’à l’éternité. Essayons maintenant de comprendre pourquoi le réseau politique congolais annihile les velléités d’alternance de l’opposition.

Le réseau comme espace de limitation de la marge de manœuvre de l’opposition

Par construction, un réseau social est un ensemble de relations entre acteurs. Ces relations peuvent être fondées sur le pouvoir politique, les échanges de cadeaux ou d’amitié. Un réseau est toujours plus complexe qu’une simple trame relationnelle. Un réseau est organisé autour d’un homme, d’un parti ou de groupes de pression. Depuis les indépendances, chaque président (Youlou, Massamba-Débat, Ngouabi, Yombi, Sassou, Lissouba et encore Sassou) a tissé un réseau politique. L’analyse structurale permet de décrypter pour chacun des Présidents les régularités de comportement portées par les groupes sociaux, ethniques et politiques qui les soutenaient. Aujourd’hui on parle du groupe Mbochi dont est originaire Sassou Nguesso, hier on parlait du groupe Kouyou dont sont originaires Ngouabi et Yombi, le groupe Lari pour Youlou et Kongo par Massamba-Débat. Cette façon de faire n’a malheureusement pas disparu (je le déplore pour mon pays) et l’opposition politique actuelle, formée d’abord par des hommes et des femmes qui ont été aux affaires avec Denis Sassou Nguesso, se comporte de façon irréelle pour l’unité du Congo quand elle s’appuie sur les origines des Congolais pour constituer les partis politiques. Il faut le dénoncer et ne pas se taire car tout travail de réflexion intellectuel nécessite un discernement.

L’opposition politique congolaise est dans le domaine de la dissimulation et la manipulation des populations congolaises. Où sont ces membres de l’opposition avant les élections avec un programme économique et social à moyen, court et long terme ? Comment conçoivent-ils la diversification économique du pays ? Comment comptent-ils négocier avec les créanciers du Congo au nom de la continuité de l’Etat, même si demain Denis Sassou-NGuesso n’est plus aux affaires ? Le problème de l’opposition politique au Congo est qu’elle ne sait pas construire une politique d’ensemble fondée stratégiquement sur la manière d’organiser le pouvoir pour l’alternance. On ne demande pas à l’opposition de se fondre dans un mouvement global, si c’est le cas il faudra l’expliquer, mais on note néanmoins que l’individualisme structural est plus l’aliment de référence des membres de l’opposition qui poursuivent d’abord leurs intérêts personnels. Denis Sassou Nguesso, comme d’autres Présidents avant lui, le sait et il impose à ces membres de l’opposition politique congolaise un comportement au sein duquel le déséquilibre positionnel devient la marque de fabrique du réseau.

Le réseau n’explique pas tout mais il permet de comprendre la complexité ambigüe des hommes politiques congolais depuis l’indépendance

Le réseau n’a pas la prétention de tout expliquer mais il a un avantage : mettre à jour la structure relationnelle ambigüe et déséquilibrée entre le pouvoir politique et l’opposition qui est plus dans les marges qu’au cœur du réseau. Brice-Parfait Kolelas, dans un article publié par Jeune Afrique du 9 septembre 2017, déclare qu’il n’est pas un gourou mais qu’il est prêt à diriger le Congo Brazzaville comme le lui avait recommandé son père biologique (Bernard Kolelas) entre 1997 et 2005 lors de leur séjour forcé en Côte d’Ivoire. Dans la même interview, Kolelas reconnait en Sassou son père spirituel. Dans la tradition africaine, c’est peut-être une bonne chose, mais, dans l’analyse structurale et politique, la contestation du chef de réseau est une action a minima, voire difficile.

De Brice-Parfait Kolelas et des autres opposants politiques, le peuple congolais attend un programme, une stratégie, une organisation, des financements autonomes pour exister réellement à l’intérieur du réseau politique congolais. C’est un débat que je mets sur la table, qui risque d’être incompris par certains sur ce site qui vont tout de suite dire que je travaille pour le Président Sassou et que, négativement, je suis contre l’opposition. Rien de tout cela, ce qui m’intéresse, en tant que sachant, c’est d’ouvrir un débat dont on n’a pas l’habitude dans notre pays, trop habitués aux coups de menton, à la violence verbale qui souvent débouche sur la violence physique et non à l’argumentation pour l’échange et le débat d’idées.

Lucien PAMBOU

Diffusé le 16 septembre 2017, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter