INTERVIEW D’ANDREA NGOMBET : Appel aux dons pour le financement de kits scolaires pour les enfants du Pool ; Le Pillage des NGuesso et la mafia internationale ; Non au FMI et au dialogue avec Sassou ; Appel à l’insurrection civile et militaire pour chasser Sassou-NGuesso…

Andrea NGOMBET est activiste et membre de la société civile du Congo-Brazzaville. Coordonnateur du collectif Sassoufit et Président de l’Association Citoyenne et de Solidarité du Congo-Brazzaville, il appelle tous les Congolais à faire un don pour financer la distribution de Kits scolaires aux enfants victimes de la guerre du Pool. Tout en appelant à une insurrection civile et militaire pour chasser le dictateur Sassou NGuesso, il déplore l’inertie d’une partie des Congolais et exhorte la jeunesse à s’émanciper des hommes politiques véreux et sans éthique !

Diffusé le 16 septembre 2017, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter