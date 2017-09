INTERVIEW DE MIERI MAYOULOU : Dons de kits scolaires aux enfants du Pool ; Tromperie des faux opposants Tsaty-Mabiala et Parfait Kolelas en complicité avec Sassou NGuesso ; Conscientisation et révolte du Peuple congolais…

Mieri MAYOULOU milite pour la libération et la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville. Membre du CNRT et membre de l’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville (ACSCB), il exhorte les Congolais à participer à la campagne de distribution des kits scolaires aux enfants victimes de la guerre du Pool. Il fustige les faux opposants Tsaty-Mabiala et Parfait Kolelas qui sont en réalité des membres du système de Sassou NGuesso, tout en appelant les Congolais à la révolte pour chasser la tyrannie dans son pays…

Diffusé le 16 septembre 2017, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter