ACSCB : POINT SUR LES DONS EN FAVEUR DES ENFANTS VICTIMES DE LA GUERRE DU POOL, CE SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 DE 13H00-18H00 A PARIS (AGECA : 177 rue de Charonne 75011 –Metro 2 – Alexandre Dumas)

L’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville (ACSCB) organise une réunion le samedi 7 octobre 2017, pour faire le point sur l’appel aux dons relatif à la distribution de kits scolaires aux enfants victimes de la guerre du Pool.

ORDRE DU JOUR :

1/ Dons en faveur des enfants du Pool

Montant collecté et nombre de kits scolaires correspondant.

Le kit scolaire = sac + 4 cahiers + stylos + ardoise + craies + crayons + gomme

( Pilotage Andrea NGOMBET et Mingwa BIANGO )

2/ Point sur le projet « Parrainage des écoliers du Pool »

( Pilotage D’Alexis MIAYOUKOU et Wilfrid DANDOU )

3/ Point sur la crise humanitaire dans le Pool

APPEL AUX DONS DES CONGOLAIS ET AMIS DU CONGO-BRAZZAVILLE

La Rentrée scolaire au Congo-Brazzaville aura lieu au début du mois d’octobre et au vu de l’urgence, L’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville (ACSCB) appelle tous les Congolais et amis du Congo-Brazzaville à s’associer à cet élan de solidarité, pour financer l’achat de KITS SCOLAIRES en faveur des enfants victimes de la guerre du Pool, distribués par le biais de CARITAS CONGO.

LE PRIX MOYEN D’UN KIT SCOLAIRE EST DE 15 EUROS / 10000 FCFA

Composition des 2 types de kits scolaires par tranche d’âge :

( ENFANTS DE 6 – 8 ANS )

1 sac ; 5 cahiers de 32 pages ; 1 ardoise ; 3 crayons ; 1 règle graduée de 30 cm. ; 1 paquet de craies blanches ; 1 paquet de craies couleurs ; 2 bics rouges ; 4 bics bleus ; 2 gommes.

( ENFANTS DE 9 – 11 ANS )

1 sac ; 4 cahiers de 96 pages ; 3 cahiers de 192 pages ; 2 crayons ; 1 règle graduée ;

1 ardoise ; 1 paquet craies blanches ; 1 paquet craies blanches couleurs ; 4 bics bleus; 2 bics rouges ; 2 gommes.

TOUTE PERSONNE SOUHAITANT CONTRIBUER FINANCIÈREMENT A CET ÉLAN DE SOLIDARITÉ EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA GUERRE DU POOL PEUT NOUS REJOINDRE A LA RÉUNION DU 7 OCTOBRE 2017, OU NOUS CONTACTER PAR EMAIL : acscb242@gmail.com

Lieu : AGECA , sis 177 rue de Charonne 75011-Paris.

Ligne 2 du Metro – Station : Alexandre Dumas

POUR FAIRE UN DON :

A – SUR LE COMPTE BANCAIRE DE NOTRE PARTENAIRE :

B – TRANSFERT D’ARGENT WESTERN UNION , MONEYGRAM OU AUTRES

Contacter nous : acscb242@gmail.com

Téléphones :

Andrea NGOMBET (Président ACSCB) : +(33)618403555

Mingwa BIANGO ( Secrétaire général ACSCB) : +(33)610822626

Depuis le déclenchement de la guerre dans le département du Pool le 4 avril 2016, l’organisation des Nations Unies (ONU) estime à 138.000 personnes en détresse sur une population départementale d’environ 200.000. Pour répondre à cette catastrophe humanitaire, l’organisation onusienne à lancer un plan d’urgence de 23,7 millions de dollars nécessaires pour faire face aux besoins les plus urgents personnes déplacées.

Selon une enquête menée par l’ONU, « la sécurité alimentaire et nutritionnelle menée en juin 2017 auprès des personnes affectées a révélé que plus de la moitié des familles sont en situation d’insécurité alimentaire. Elles font face à de grandes difficultés d’accès à la nourriture et aux besoins élémentaires de base. Ces difficultés ont des répercussions catastrophiques : le taux de malnutrition aiguë global parmi les enfants déplacés de moins de 5 ans est de 17,3% et atteint même 20,4% dans le département de la Bouenza, dépassant le seuil d’urgence de 15% établi par l’OMS. De plus, ces chiffres laissent présager une situation encore plus grave dans certaines localités difficilement accessibles depuis juillet 2016. L’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux produits du marché est devenu de plus en plus restreint. Les infrastructures d’accueil pour les déplacés ayant fui les zones d’insécurité sont pratiquement inexistantes, les laissant ainsi dans la détresse. »

PLAN D’URGENCE HUMANITAIRE DANS LE POOL – ONU ( PDF )

OBJET DE L’ASSOCIATION

( Extrait des Statuts – article 3 )

L’ASSOCIATION CITOYENNE DE SOLIDARITÉ DU CONGO-BRAZZAVILLE (ACSCB) a pour objet d’apporter une aide financière et juridique à toute personne physique ou morale, victime ou persécutée pour des raisons politiques au Congo-Brazzaville , et en faveur des activistes congolais de la diaspora faisant face aux juridictions de leur pays de résidence. Entre autres buts, poursuivre dans les juridictions congolaises et internationales, toute personne suspectée de crimes humains et économiques au Congo-Brazzaville.

Toute personne souhaitant adhérer à l’ACSCB doit s’acquitter d’un droit d’adhésion de 15 euros, et ensuite de 10 euros par mois.

ACSCB « La diaspora en action »

LISTE DES MEMBRES FONDATEURS DE L’ACSCB

Prince KITEMO

Andrea NGOMBET

Alexis MIAYOUKOU

Justin BALONGA

Jean-Benoît DZABA

Michel MPANDI

Prosper MOUANDA-MOUSSOKI

Mingwa BIANGO

Marc MAPINGOU

Maurille LOUZALA

Benjamin MOUTSILA

Anicet MAPA

Mieri MAYOULOU

Wilfrid DANDOU

Rudy MBEMBA

Francis MABELE

Gaylord POUABOU

Armand MANKOU

