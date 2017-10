Indifférent au martyr du Cardinal Emile Biayenda, le Vatican canonise au Brésil

Par Rigobert OSSEBI

Il faut féliciter le Vatican d’être enfin parvenu à canoniser 30 martyrs assassinés au Brésil au 17ème siècle.

Le Congo peut toujours attendre… quelques siècles avec ses prêtres et ses évêques corrompus, pour que le Cardinal Emile Biayenda soit enfin béatifié.

L’hôpital général de Brazzaville, le CHU, vient d’être fermé. La semaine dernière, près d’une centaine de personnes y étaient mortes. Toutes ou presque chrétiennes. La semaine précédente, on a également compté une quarantaine de victimes. Les médecins, ni le personnel hospitalier, ne sont payés depuis 4 mois, alors l’établissement d’un millier de lits a été évacué.

Personne n’ose bouger tant les Congolais ont peur de leur dictateur Dénis Sassou Nguesso. Monseigneur X…….. récemment, alors qu’un opposant lui reprochait son silence, avait déclaré : « Dans ce pays où l’on enterre Évêques et Cardinaux vivants, je n’ai pas envie d’ouvrir la bouche…! »

Alors pétroliers de tous bords peuvent dormir tranquilles, rien ne viendra perturber leurs pillages plus que leurs exploitations. Personne n’ira dénoncer aux procureurs de Milan, où une enquête est ouverte, les fraudes des uns et des autres. Dans une décennie, voire un peu plus, ces pétroliers pourront adresser, au Vatican, le feu vert de la béatification du Cardinal Émile Biayenda.

Entre temps, peu importe si ce pays sera perdu à jamais pour sa moribonde population et même pour l’Eglise… Cette dernière, à l’époque du « Mono » déjà sous l’influence de Sassou Nguesso, avait bien accepté que la Cathédrale Saint-Anne soit transformée en dépôt de matériels divers.

Le Cardinal Biayenda, enfin béatifié, aurait pu sauver de la mort ces victimes du CHU de Brazzaville comme toutes les autres victimes de la tyrannie congolaise, depuis son assassinat, si Rome ne l’avait pas passé sous silence. Mais avant le Cardinal « indigène » martyrisé c’est bien le Pape François et ses prédécesseurs Paul VI, Jean-Paul II, Benoit XVI, qui auraient dû tous les sauver.

Si les Congolais finiront par tourner le dos à l’Eglise et l’abandonnent déjà à son indifférence, elle n’en est pas quitte pour autant. Brazzaville est un camp de concentration à ciel ouvert, un camp de la mort à petit feu si l’on préfère. Les Congolais souffrent en très grand nombre de la faim, quasiment sans aucune possibilité de soins médicaux, contraints au silence par des hommes en armes bien payés et bien nourris : la Gestapo de Ndenguet ou la Garde Républicaine de Nianga Mboula. Les alertes humanitaires qui ont été transmises depuis longtemps à l’Eglise sont restées lettres mortes, mais elle en portera néanmoins tout le poids.

Qu’elle bouge pendant qu’il en est encore temps ! Que le Pape François libère la parole, qu’il dénonce tous les crimes et qu’il en appelle enfin à la justice et à la raison dans cette très obscure partie du monde, au nom du Cardinal Biayenda son Frère martyrisé.

Les Congolais n’attendent que ce soutien pour se libérer et leurs bourreaux pour lâcher prise. Le dialogue qui a été préconisé par l’Union Européenne et par l’Eglise dans toute l’Afrique, sauf au Congo, pourra alors pacifiquement se mettre en place en sauvant la population et son Eglise par la même occasion !

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 16 octobre 2017, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter