Lettre de Charles Bowao à Guy Blanchard OKOÏ, Chef d’Etat-Major Général

Charles Zacharie BOWAO

Ancien Ministre de la Défense Nationale

Brazzaville, le 16 octobre 2017,

Au général de division Guy Blanchard OKOÏ

Chef d’Etat-Major Général,

Vous avez décidé de remettre à la disposition de leurs structures d’origine les éléments de la Force publique régulièrement détachés auprès de l’ancien Ministre de la Défense que je suis.

(cf. notes de services 002165, 002166, 002167, 002168 et 002169 du 9 octobre 2017)

Il s’agit de :

Adjudant Léandre Andonga VOUKAMBA (DCC)

Adjudant Armand EWESSE OLLESSA (PC/ZMD-9)

Sergent-chef Sylvain MAPIONGO (DCC)

Sergent-chef Jules Alain VOUVOU NGUIZOULOU YAMBOTE (EMAT)

Sergent-chef Joël ITOUA (BSM)

Sergent-Chef Clotaire Albert EKAHELA (1er RG)

Vous avez, me semble t-il, omis le sergent Misère NGOLO OSSEBI (DCRM)

Je prend acte de votre décision.

En conséquence, j’ai demandé à chaque agent de la force publique réglementairement mis à ma disposition, de se présenter à son commandement d’origine dès ce lundi 16 octobre 2017. Ils ont accompli leur mission à mon entière satisfaction. Je souhaite pour chacun d’eux le meilleur emploi.

Par ailleurs, je vous saurais gré des mesures que vos services prendront, dans le respect des règles de l’art, pour faire le point quand à leur dotation en armes et munitions, afin de prévenir toute confusion.

À travers votre démarche, dont le manque de courtoisie m’interpelle, dois-je comprendre que les anciens ministre de la défense n’ont plus droit à un minimum de protection de l’Etat, comme l’exige la tradition républicaine en la matière ?

Il m’échappe pas que la démarche est loin d’être apolitique. Elle participe de l’insalubrité d’Etat anticonstitutionnel du 25 octobre 2015, le holdup présidentiel du 04 avril 2016, la guerre du Pool et les dernières mascarades législatives, locales et sénatoriales. Votre décision fait suite aux nombreuses assignations provisoires à résidence des dirigeants de la Fédération de l’Opposition FROCAD-IDC-CJ3M. Elle relève clairement de la violence d’Etat et de la tragicomédie instaurées à l’aune du changement illégal et inopportun de la Constitution du 20 Janvier 2002. Personne ne sera surpris par d’autres initiatives visant à “neutraliser” les leaders de l’Opposition républicaine encore en sursis.

Pour autant, je ne vous en veux pas personnellement. Le pays a perdu la notion d’Etat. La république dite nouvelle ne repose que sur la force des armes sous-tendant la servitude des cadres et le fanatisme militant. Clientélisme oblige, toutes les institutions du pays, la Force publique en premier, se sont fourvoyées au coeur d’une crise profonde dont elles n’osaient admettre l’évidence il n’y a pas si longtemps. En fait, nous avons affaire à une dictature qui ne dit pas son nom et ne veut rien entendre d’une opposition politique digne. Parce que, pour le pouvoir illégitime de Brazzaville, l’Opposition républicaine doit être mise, pour ainsi dire, en état de cessation de parole, afin de conjurer toute velléité d’insurrection populaire dans un pays en état de cessation de paiement. Plusieurs compatriotes ont payé de leurs vies l’honneur de l’engagement républicain contre le naufrage historique en cours. D’autres sont des détenus politiques. Général, vous le savez si bien.

Quoi qu’il puisse m’arriver de tragique, jamais je ne saurais me départir de la radicalité éthique qui a toujours fécondé ma modeste contribution au service de l’humanité, y compris lors de mon passage à la coopération, à l’action humanitaire et à la solidarité nationale, puis, à la défense nationale.

Demeurer dans le vrai est une question de dignité humaine et d’honnêteté intellectuelle.

Fort heureusement, le pays n’a pas tout perdu de ses élites et du sen de l’avenir.

La plume qui prévient vaut mieux que le canon qui détruit.

Mes salutations républicaines.

Charles Zacharie BOWAO

Professeur des Universités.

