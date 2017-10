LE MENSONGE COMME PROGRAMME GOUVERNEMENTAL AU CONGO-BRAZZAVILLE

De La nouvelle République, nous ne retenons que les discours des membres du gouvernement illégal qui tournent à l’avantage du « président bâtisseur infatigable. C’est la superstar, le héros de leur littérature dira-t-on. Des vertus inimaginables lui sont attribuées, toutes les réalisations surfacturées des années fastes avec un baril de pétrole à plus de 120 dollars viennent meubler la collection d’éloges. Tous les observateurs de la scène congolaise ont dû le constater des années durant sur les médias aux ordres du clan régnant.

Inlassablement, Il a su faire le «bonheur » de ses compatriotes comme l’atteste les nombreuses glorifications qu’il a collectionné tout au long de sa brillante carrière. Dans un futur proche, il ne reste qu’à le comparer à Dieu lui-même, tellement monsieur Sassou aura fait du bien à son peuple à travers les boniments de ses adulateurs. Mais la crise grandissante, la grogne sociale encense les multiples grèves qui nous renvoient une impression de nullité de ces proclamations de flatterie.

LA NOUVELLE IMPOSTURE S’APPELLE DIVERSIFICATION DE L’ECONOMIE

La médiocrité du traitement de l’information est telle que les journalistes aux ordres reprennent en échos le thème de la « diversification de l’économie » tous les jours comme s’il y’avait un fond sérieux. Pour les ex-communistes au pouvoir, la maxime est rodée « un mensonge répété plusieurs fois devient une vérité » Une partie de la rue congolaise nourrie aux ragots se met à croire à la nouvelle supercherie.

Pendant que ces fables sont déversées, plusieurs dizaines de véhicules achèvent leur trajet chaque jour au port de Pointe Noire déversant des quantités énormes de bois bruts destinés à l’exportation, pour alimenter des industries d’ailleurs, emplois et plus-value sur notre propre bois, s’effectuant loin de nos frontières. En attendant, nos enfants peuvent s’amasser par centaines dans des classes sans table-bancs. Juste à côté au Gabon, on a pris l’initiative de ne plus soumettre le bois brut à l’export, voilà une initiative saine dépourvue d’hystérie.

Des sociétés d’extraction du minerai de fer s’étaient installées au Congo jusqu’en 2015, EXXARO le géant Sud-africains dans le NIARI, MPD dans la LEKOUMOU, l’Australien DMC Iron. MANGALOYE dans l’exploitation des potasses du KOUILOU.

Toutes ces entreprises ont choisi de quitter le Congo, suite aux tracasseries incessantes des membres du gouvernement de la république nouvelle « ya lokuta »…avec le projet du port minéralier abandonné sans état d’âme.

Le golfe de guinée dispose d’une façade maritime des plus riches en ressources aloétiques, malheureusement, les hommes du pouvoir qui parlent de diversification ont introduit des « chinois » aux méthodes de pêches peu orthodoxes, dynamitant les eaux, et par la même occasion le renouvellement des espèces sans garantie aucune. La rupture du câble de fibre optique pulvérisé par les explosifs était en réalité l’œuvre de ces pécheurs chinois protégés par le clan NGuesso.

Au passage, ces pécheurs chinois d’un autre âge ont été rejetés partout où ils ont proposé leurs services en Afrique, seul au Congo de Sassou-NGuesso nos amis chinois jouissent d’une notoriété en vendant des produits de qualité douteuse. Résultat des courses, ni emplois, ni de plus-value dans le domaine de la pêche. Circuler la marche vers le développement est assurée.

Grace au FMI, nous avons une preuve matérielle, que le pouvoir tyrannique de Sassou-NGuesso est le prototype achevé des contre-vérités assurées, avec la dette cachée qui n’a pas fini de livrer ses secrets. Les fonds épargnés pour les générations futures depuis plus de 10 ans dont on ne trouve, hélas aucune trace !

Faut-il pleurer ou rire devant ce spectacle de salades ininterrompues des courtisans de notre infatigable bâtisseur, alors que la crise secoue tous les foyers, les écoles entassent plus de 300 élèves dans des classes dépourvues de matériels didactiques, les hôpitaux qui manquent déjà de tout ferment comme le CHU de Brazzaville, que les morgues n’ont plus de places pour garder les macchabées. Vous avez bien saisi « fonds bien gardés, pour les générations futures » !

Ce n’est pas nouveau, il y’a plus de 40 ans, les médias aux ordres annonçaient que Alphonse Massamba-Débat, un simple civil avait envoyé un commando à l’état-major de l’armée congolaise pour faire exécuter le président Marien Ngouabi lui-même militaire et vivant à l’état-major au milieu d’une garde prétorienne. Les historiens et notre progéniture auront du mal à saisir l’opportunité de cette description qui ne peut résister à l’analyse et à l’épreuve du temps.

Dans les années quatre-vingt, la propagande du PCT au pouvoir présentait les champs d’eucalyptus comme une opportunité à l’après pétrole avec une industrie de patte à papier, plus de trente ans après, les eucalyptus servent à la fabrique du charbon, au bois de chauffe au profit des ménages de Pointe Noire.

Mais rassurez-vous tous ces bavardages inutiles prennent soin de résoudre les problèmes, alors tous les problèmes sans rire, rien qu’au fameux futur, vous pouvez attendre, contentez-vous d’écouter au présent.

L’état d’esprit de l’équipe qui a pris en otage le peuple Congolais est plus préoccupé aux gains personnels qu’à assurer la structuration de l’économie, tromperie et ruse comme paravent pour mieux exécuter ce dessein.

Malgré le fleuve de bobards qui nous crève les oreilles, l’actualité sur le Togo, le Kénya nous permet de détendre nos nerfs, un nouvel espoir en perspective pour cette Afrique meurtrie et jalouse de liberté.

Dieu a-t-il tourné le dos au Congo-Brazzaville ?

Par ITOUA – ONDONGO

Lausanne – Suisse

