20 ans de dictature : morts et milliards volés avec la complicité des pétroliers. Par Rigobert OSSEBI

Ce vingtième anniversaire du retour sanglant au pouvoir du tyran s’est effectué, comme il avait commencé le 15 octobre 1997, dans le sang, dans la mort et dans les larmes. Un bilan honteusement catastrophique que l’on doit aux efforts prodigués par la Francafrique de Jacques Chirac et de certains pétroliers pour ramener au pouvoir ce champion de l’incompétence et de la criminalité en tous genres. Tous se refusent maintenant au constat d’une faillite généralisée, en ce mois d’octobre 2017, qu’il faut prononcer. Trop de cadavres sont cachés dans les placards… ; des placards à maintenir fermés à tout prix !

Tant de sang versé en 1997-1998 dans la reconquête armée et dans les massacres qui s’en suivirent, des Disparus du Beach à l’explosion du 4 mars 2012. Aujourd’hui et depuis une année, cette dynamique mortifère prévaut encore. Partout, dans le pays, l’on saigne et l’on tue de différentes manières. Des bombardements dans le Pool, au service minimum dans les hôpitaux où la mort frappe de plus en plus fort ; dans ces derniers ouverts ou en grève, les vies n’y sont plus sauves. Au CHU de Brazzaville, on ne comptait plus les morts avant qu’il ne soit évacué après qu’il y ait eu plus d’une centaine de décès en une semaine. Des dizaines de morts à l’hôpital de Makélékélé et point de médicaments comme à l’Hôpital Militaire saturé. Dans les hôpitaux de Leyono et de Talangaï, des situations identiques, des centaines de malades s’y entassent, et des dizaines de décès chaque semaine faute de soins et de médicaments.

La désolation n’épargne pas la jeunesse insouciante de Mossaka qui empruntait un pont de fortune pour se rendre à l’école ; trois enfants morts noyés la semaine passée, quasiment au même moment où le tyran irresponsable inaugurait, à Brazzaville, un sommet pour la paix dans la région des Grands Lacs.

A voir l’étendue de ce désastre qui touche tous les secteurs et impacte quasiment toutes catégories de la population, comment croire qu’il y a quelques années, 3 ou 4 ans à peine, le mégalomane imposé par les extracteurs de l’or noir distribuait à tour de bras à la Côte d’Ivoire, au Niger, à la Guinée et à la RCA les centaines de milliards de FCFA qu’il ne voulait pas consacrer au bien être de ses concitoyens !

Congo-Liberty n’a jamais cessé d’alerter ses lecteurs sur l’ampleur des crimes économiques et sur leurs conséquences. Nous y sommes, malheureusement maintenant, et nul ne sait jusqu’où ira le pire de cette crise humanitaire, conjuguée au pillage de notre économie.

Un rapport important vient d’être publié par l’ONG AGODEC partie prenante à l’ITIE (Initiative pour la transparence des industries extractives). Intitulé « Observations sur les recettes pétrolières de la République du Congo » les années fastes de 2010 à 2014 sont ciblées. Il apparait clairement que les recettes pétrolières ont été minorées. D’entrée 1000 milliards de FCFA manquent à l’appel. La Coraf détiendrait 1241 milliards qui n’ont jamais été reversés au Trésor Public mais il semblerait qu’il manque un zéro aux « 14 milliards que la Socotram a collecté pour son propre compte et non celui de l’Etat. »

Des accords commerciaux avec les sociétés Total E&P Congo et ENI Congo « ont fait perdre au Trésor public d’énormes sommes d’argent (304milliards FCFA en 5 ans) pour lesquelles il est difficile de connaître la destination. Aussi, 466milliards de FCFA ont été prélevés par ENI Congo pour le remboursement des prêts gagés sur le pétrole pour la centrale électrique du Congo et celle à gaz de Djéno. En 4ans seulement, ces deux sociétés ont prélevé sur la part d’huile de l’Etat près de 15millions de barils pour un montant de 770milliards de FCFA.

Plus de 3121milliards FCFA ont été séquestrés en Chine pour le remboursement des investissements chinois dans le cadre des projets d’infrastructures.

Au total, 4000milliards FCFA environ ne sont pas arrivés au Trésor public. Ils constituent officiellement une contribution indirecte au budget de l’Etat. Il reste à savoir s’ils ont tous été utilisés pour le compte de l’Etat, du simple fait que les chiffres présentés dans les budgets définitifs sont inférieurs aux paiements certifiés des sociétés pétrolières. »

Aussi rien d’étonnant que la SNPC soit suspectée d’avoir fait perdre 30 dollars par baril de pétrole commercialisé pour le Congo… (peut-être même + de 40$ selon d’autres données statistiques —voir ci-dessous)

En 2014, la SNPC n’avait reversé au Trésor public que 634milliards de FCFA pour 21millions de barils commercialisés alors que le prix moyen annuel de barils était de 95 dollars USD/barils……… Sur la base de ce prix moyen annuel, le Trésor devrait encaisser environ 950 milliards de FCFA et non 634milliards FCFA ; soit un manque à gagner de plus de 300 milliards FCFA. En terme simple, ce montant de 634milliards FCFA suppose-t-il que la part du brut commercialisée pour le compte du Trésor public a subi une décote de plus de 30USD/barils par rapport au prix du marché ?

– Pour confirmer la sous valorisation de la part du brut congolais commercialisée par la SNPC, nous avons comparé les ratios de commercialisation du brut de l’Etat confié à ENI Congo et Total E&P Congo dans le cadre des accords commerciaux et des centrales à gaz avec ceux de la commercialisation par la SNPC pour le compte du Trésor public. Nous avons constaté que la SNPC à fait perdre à l’Etat près de 500milliards de FCFA entre 2011 et 2014 sur la part de brut qui lui a été confiée. »

Par un autre mode de calcul, il apparait qu’ENI a reçu de 2011 jusqu’en 2014, 9 174 927 barils (si les compteurs étaient bien réglés) pour les remboursements des prêts effectués dans le cadre de la Centrale électrique Congo et de la Centrale à gaz de Djeno. La moyenne du prix du baril de Brent sur ces 4 années a été officiellement de 107,63$ et non de 95$ comme indiqué plus haut ; soit 987.497.393 US$. Un milliard de dollars pour deux centrales électriques cela ressemble beaucoup à la technique de vente d’ASPERBRAS ! Marché attribué sans appel d’offres avec un niveau de prix exorbitant, de 5 à 10 fois le montant normal… Cela laisse à penser que le mode de négociation de José Veiga a fait école.

Plus encore, il se pourrait qu’une de ces centrales ait été achetée d’occasion à Naples et reconditionnée pour le Congo… Sûrement dans cette opération, nous retrouverons l’ex-épouse Ottonello, Mme Cendrine Sassou Nguesso et comment croire que pour une affaire trouble de cette envergure, tout ait été exempt de corruption comme le prétend haut et fort le patron d’ENI ? La lumière ne pourra se faire que lorsque Sassou Nguesso, père, fils et filles auront été écartés du pouvoir… !

Mille milliards de FCFA par ci, 500 milliards de FCFA par là, un milliard de dollars pour ENI…. Tout cela ne compte que pour 4 années, voire 5 années, et cela fait 20 années que les parasites sont aux affaires, avec leurs complices prédateurs. Certes les autres années ne furent pas aussi bonnes pour multiplier simplement ces montants par 4 ou 5, mais aucune occasion d’enrichissement personnel n’a été ratée, comme les préfinancements cachés aux équipes de Christine Lagarde, ou comme les surfacturations des grands travaux, déjà fissurés, commandés à la Chine par un Jean-Jacques Bouya à l’appétit démesuré…

« Trop c’est trop ! » disent certains alors qu’un tsunami se prépare à emporter ce pouvoir de malfaisants, de médiocres, de parvenus et d’inutiles. Les peurs seront bientôt dépassées et la raison devrait aussi l’emporter pour sortir enfin du sordide néant dans lequel la folle dictature familiale des Nguesso nous a tous plongés !

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 23 octobre 2017 , par www.congo-liberty.com

