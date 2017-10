Criard déficit d’empathie de la diaspora envers les enfants sinistrés du Pool

Le résultat de l’appel lancé sur Congo-liberty vient d’établir que 200 kits scolaires seulement ont été collectés pour les enfants victimes de la guerre du Pool. Selon le rapport établi à ce sujet par les organisateurs de cette campagne, le montant total de la collecte n’excède pas 2300 euros. On conviendra aisément que le résultat de cet appel au don, par ailleurs relayé par les réseaux sociaux est loin de satisfaire les attentes sur le terrain.

Cet état de fait m’inspire cependant un constat affligeant :

– Les Congolais de la diaspora, de par le monde, n’ont pas répondu massivement à cet appel au don ; ce qui dénote leur indifférence, leur insensibilité et leur insouciance vis-à-vis de l’infortune de ces enfants sinistrés, malgré le fait qu’ils sont censés représenter l’avenir du Congo.

-Cela prouve aussi à suffisance que les Congolais minés par l’ethnocentrisme et les clivages politiques, interprètent la guerre du Pool sous le prisme du tribalisme, du sectarisme et du régionalisme.

– On y entrevoit aussi un criard déficit de conscience civique, d’empathie, d’élan de solidarité à l’endroit d’enfants innocents et en général d’un peuple sinistré et en danger de mort.

– Un manque de confiance ponctué d’un climat de méfiance les uns des autres, en dépit de la bonne foi des compatriotes ayant initié cette campagne.

– Enfin, les Congolais pèchent par manque d’altruisme, de philanthropie, de mansuétude et d’humanisme.

De tout ceci, il y a lieu de déplorer, hélas, un malheureux état factuel : les Congolais ont battus en brèche leurs valeurs ataviques, notamment le kimuntu cher à nos ancêtres. C’est assez navrant de constater qu’ils sont pathétiques au point où ils n’ont plus de cœur ! Cette inquiétante dérive morale est à l’évidence, symptomatique du chaos tous azimuts dans lequel sombre le Congo.

Si la diaspora à l’abri des affres de la pauvreté, la misère et la guerre est incapable de prendre fait et cause pour les nôtres dans la souffrance et le besoin, ne pourrait-on pas à juste titre parler de tima ya imbi ou motema mabe “mauvais cœur”? Et il est cependant de notoriété publique que ce vice relève du ndoki. Comme le dit si bien cette maxime populaire de chez nous, à savoir : motema mabe, motema ndoki “Avoir un mauvais cœur c’est sorcier.”

En somme, les Congolais, imbus d’eux-mêmes, sont des donneurs de leçons invétérés, prompts à critiquer pour le plaisir de critiquer, à invectiver autrui à tort et à travers. Mais, ils feraient plutôt mieux d’apprendre à parler moins et d’être davantage des hommes d’action. Bien évidemment les actes comptent et valent plus que des paroles futiles, frivoles et parfois nuisibles.

René MAVOUNGOU PAMBOU

Leader d’opinion et combattant de la liberté

Diffusé le 30 octobre 2017, par www.congo-liberty.com

