Le docteur NGuitoukoulou est-il le ventriloque du dictateur Sassou-Nguesso ? Par Olivier MOUEBARA

Les masques tombent. Il a suffi à notre compatriote BILOMBOT BITADYS d’égratigner Marcel Nguitoukoulou dans un article qui a été publié par notre site Congo-Liberty, pour faire sortir de ses gonds, notre médecin anesthésiste.

Avec de telles susceptibilités, Marcel Nguitoukoulou fait de monsieur 8% un « démocrate ». En ne supportant pas la critique, il est loin, alors très loin, d’avoir un destin national, prôné par son avocat dans son courrier de mise en demeure à notre encontre daté du 25 octobre 2017.

Nguitoukoulou. On pourrait traduire son nom en français par: « étrange, étonnement ».

Ces deux qualificatifs collent bien à la peau de celui qui s’estime être diffamé pour des propos qu’il a librement tenus sur l’antenne d’Africa N°1, le 10 octobre dernier, et qu’il ne peut, ou ne veut assumer à présent.

Qu’il rétropédale est une chose. Qu’il veuille à l’inverse ester en justice pour intimider tous ceux qui ont un point de vue différent du sien est une aberration.

Nous avons, par honnêteté intellectuelle, écouté de nouveau les propos de Marcel Nguitoukoulou. Il dit en substance: « La démarche engagée par les sages du Pool auprès du président Sassou-Nguesso est une démarche qui pourrait aboutir à une paix… mais à une paix partielle. Cette rencontre entre les sages du Pool et le président Sassou-Nguesso est une bonne chose. Que ceux qui ont gagné les élections aient une victoire modeste, et que les perdants ne soient pas amers ». Fermez le ban.

Le dictateur Sassou-Nguesso ne disait pas autre chose le 3 octobre dernier en mettant en avant « les couloirs humanitaires sécurisés pour tous les jeunes qui voudront sortir, mais à une seule condition: sortir avec leurs armes ». A cette incongruité, Marcel Nguitoukoulou a bien renchéri sur l’antenne d’Africa N°1: « Ils seront dirigés vers une caserne ».

En assurant un tel service après-vente, le dictateur Sassou-Nguesso a trouvé son ventriloque, en la personne de Marcel Nguitoukoulou. Le mépris avec lequel il somme le pasteur NTUMI de s’expliquer est troublant.

Né certes à Gamboma, mais dont les parents sont originaires de Boko dans le Pool, ces derniers, qui vivent sous les bombardements des soudards du dictateur Sassou-Nguesso, apprécieront les circonlocutions de Marcel Nguitoukoulou.

N’en déplaise à son avocat, Marcel Nguitoukoulou n’est pas à son premier coup d’essai.

Membre fondateur du consensus pour la paix et la réconciliation du Congo-Brazzaville en 2000, Marcel Nguitoukoulou intervenait (déjà) en médiateur auprès des principaux acteurs politiques, militaires et civils congolais pour évoquer la réconciliation nationale. Il rencontrait notamment : Sassou-Nguesso et la majorité présidentielle à Brazzaville, le président Pascal Lissouba alors en exil à Londres, le président Jacques Joachim Yhombi-Opango en exil à Abidjan, le Premier ministre Bernard Kolélas en exil à Bamako, les membres de l’Opposition congolaise en exil en Afrique de l’Ouest et en France, le Collectif des 16 partis de l’Opposition congolaise à Brazzaville, le clergé congolais à Brazzaville, la Société civile congolaise à Brazzaville et à l’étranger (diaspora).

Ses propos sur Africa numéro 1, semblent être un remake de cet épisode.

Même en voulant prendre de la distance et du recul (dixit), Marcel Nguitoukoulou a tout faux.

La paix au Congo en général, et dans le Pool en particulier, ne passe pas par des accommodements avec le dictateur du bord de l’Alima.

Cette paix, voulue et souhaitée par tous, passe par le départ inconditionnel du bourreau de Mpila. Tous les sujets inhérents au pays doivent être traités sans tabou. Tous les prisonniers politiques et d’opinion doivent être libérés sans condition. Parler des 14.000 milliards des fonds réservés aux générations futures reste une gageure. La liste est bien longue.

Aujourd’hui, la ligne de démarcation se situe entre ceux qui veulent la perpétuation de la dictature par Sassou-Nguesso (parce qu’ils y trouvent sans doute leur compte) et ceux qui veulent le changement.

Marcel Nguitoukoulou doit clairement choisir son camp. Il paie le prix de son ambivalence.

Accepter le dialogue avec le dictateur Sassou-Nguesso, c’est l’accompagner dans son œuvre de destruction massive.

Nous ne nous laisserons pas intimider par Marcel Nguitoukoulou et son avocat. Le juridisme, c’est-à-dire la religion du droit, est loin d’être le droit. Nul besoin de nous rappeler la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation. Elle ne sied guère à l’article incriminé, et publié sur notre site.

A moins de vouloir faire inutilement du buzz, un avocat a également un rôle de conseil. Il aurait conseillé à son client de se taire. Par cette intimidation, Marcel Nguitoukoulou se brûle les ailes. En voulant nous museler, il vient de nous déclarer la guerre, et nous trouvera sur son chemin. Il peut s’asseoir sur ses pseudo ambitions nationales au Congo, sur lesquelles il est le seul à croire.

« Pour être l’homme de son pays, il faut être l’homme de son temps », écrivait Chateaubriand. Avec de tels agissements, Marcel Nguitoukoulou est l’homme de nulle part. Il joue avec maestria son rôle de ventriloque du dictateur Sassou-Nguesso.

Par Olivier MOUEBARA

Diffusé le 30 octobre 2017, par www.congo-liberty.com

