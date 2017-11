Congo-Brazzaville : état de la nation 2017. Par Calixte Baniafouna

Je rentre du pays de mes ancêtres où je viens de séjourner pendant un mois. J’ai parcouru comme tous les ans les coins et recoins des villes et villages où j’ai pu voir, écouter et vivre ensemble le quotidien de nos compatriotes. Je vais droit au but…

Petit rappel historique : un pays, un homme

Le Congo Brazzaville ? c’est ce petit pays où un homme, Sassou Nguesso, homme disponible et bien aimé des puissants de ce monde mais aussi du monde des tyrans, des félins, de la corruption, des crimes protégés, des biens mal acquis, des manipulations secrètes, est à la fois un homme qui bat les records que nul autre président sur la planète Terre, fût-il dévoué corps et âme au service dominateur et stratégique de l’ancien colonisateur, n’oserait réaliser pour ainsi se faire amadouer : réhabiliter la colonisation en ayant transféré les restes de la dépouille mortelle de l’explorateur Pierre Savorgnan de Brazza à Brazzaville et en ayant érigé un mausolée en sa mémoire. Pour n’évoquer que ce peu en reconnaissance de la protection, de la gloire, des honneurs et des privilèges qui lui sont dus par l’ancien colonisateur !

Un homme qui s’est approprié ce petit empire d’au moins 3 millions d’âmes, truffé des richesses touffues sous les eaux des fleuves et des océans, dans le sous-sol, au sol et dans les airs et qui s’étend sur une vaste profondeur et une superficie de 342 000 km². Un petit empire devenu république le 28 novembre 1958, décolonisé le 15 août 1960 et arraché par Sassou Nguesso des mains de cinq chefs d’État : Fulbert Youlou (1960-1963), Alphonse Massamba-Debat (1963-1968), Marien Ngouabi (1968-1977), Jacques-Joachim Yhombi Opango (1977-1979) et Pascal Lissouba (1992-1997), qui cherchaient naïvement et en vain d’en faire un respectueux État-nation.

Un homme qui – d’auto-proclamation en auto-proclamation, aidé de l’intérieur par les institutions de l’État qu’il s’est privatisé et de l’extérieur par la France qui l’a fait roi en l’ayant conféré une place noble dans la race d’« hommes forts » -, a banalisé l’usage des méthodes martiales qui ont fini par infantiliser le peuple congolais dans une misère inhumaine, assouvir les appétits des courtisans irrésistibles à la politique du ventre qui les a disciplinés dans les rangs d’où ils sont devenus arrogants, emprisonner les « indisciplinés » dont la conviction passe avant l’appât du gain, faire assassiner les insaisissables pour apeurer et terroriser ceux qui seraient tentés de suivre le modèle.

Ainsi assuré de maîtriser tous les Congolais après avoir éliminé physiquement ses vrais opposants, emprisonné les éléments gênants et convaincu les puissants de ce monde qu’il est le seul et l’unique faiseur de paix contre laquelle il est pourtant le principal instigateur dans son pays, Sassou Nguesso règne sur le Congo et les Congolais, de nombreuses décennies durant. Imperturbable ! Impuni !

Du fait d’un État, tout révèle en réalité que le Congo de Sassou Nguesso n’est qu’une propriété privée clanique placée sous la jouissance des courtisans, des traîtres et des corrompus prêts au sacrifice de leur vie pour que leur demi-dieu reste éternellement au pouvoir.





Un non-État

Gangrené dans une corruption nationale et internationale, Sassou Nguesso a structuré sa propriété privée en trois institutions qui bénéficient chacune d’une autonomie budgétaire et de gestion :

la présidence de la République : elle est l’unique institution gérée par « Son Excellence » (autoproclamé) et son clan avec le budget des richesses nationales ;

: elle est l’unique institution gérée par « Son Excellence » (autoproclamé) et son clan avec le budget des richesses nationales ; les institutions de l’État : il y en quatre : A ssemblée nationale, S énat, G ouvernement et H auts gradés des institutions du peuple, gérées par des « Honorables » avec le budget de la présidence de la République (qui s’est substituée à l’État et au Trésor public) ;

: il y en quatre : ssemblée nationale, énat, ouvernement et auts gradés des institutions du peuple, gérées par des « Honorables » avec le budget de la présidence de la République (qui s’est substituée à l’État et au Trésor public) ; les institutions du peuple: il y en a quatre : Administration/armée/gendarmerie/police, Entreprises publiques/privées, Débrouillardise et Prière, animées essentiellement par « MessieursMesdamesToutlemonde » avec les budgets de la débrouillardise et de l’extorsion selon les cas.

Comment fonctionnent ces institutions ?

J’illustre par des exemples concrets le quotidien des Congolais qui caractérise le fonctionnement des institutions de la propriété privée de Sassou Nguesso.

L’institution de la présidence de la République a englouti les revenus des richesses nationales dans la corruption et l’achat des consciences au point que le Congo est actuellement un pays tombé en faillite définitive aussi longtemps que Sassou Nguesso sera à la tête, avec des indicateurs au rouge sur tous les plans : politique, économique, social, financier, le pays s’étant remis à genoux devant les FMI et autres organisations internationales, exactement comme dans les années 1980 sous le même Sassou Nguesso.

Les conséquences sont celles de toute structure en situation de cessation de paiement : le peuple à la grève, telle une chèvre qui broute où elle est attachée, est là, silencieux, immobile, résigné, apeuré mais attentif quand le bourreau tranche une tête :

l’hôpital général de Brazzaville (CHU) a fermé ses portes : dans la débandade finale d’où la plupart des malades ne se relèveront pas, on a assisté à des scènes inédites, tel ce malade transporté à moto par un parent avec sa perfusion collée au bras pour aller mourir n’importe où ;

le train (CFCO), pour ceux des Congolais qui l’ont connu, n’existe plus au Congo de Sassou Nguesso : les rails qui reliaient Brazzaville et Pointe-Noire ont été purement et simplement arrachés à de nombreux endroits et sur de longs kilomètres notamment dans le tronçon du département du Pool, cette région dont Sassou Nguesso a une haine viscérale et qu’il est déterminé de rayer de la carte avant la fin de sa vie ;

: les rails qui reliaient Brazzaville et Pointe-Noire ont été purement et simplement arrachés à de nombreux endroits et sur de longs kilomètres notamment dans le tronçon du département du Pool, cette région dont a une haine viscérale et qu’il est déterminé de rayer de la carte avant la fin de sa vie ; les principaux marchés de Pointe-Noire (Grand Marché, Tsiétsié, Fonds-Tsiétsié…) sont fermés, remplacés par le « Marché Oui » (quartier OCH), en reconnaissance des électeurs qui ont voté « Oui » pour le maintien de Sassou Nguesso au pouvoir ;

» (quartier OCH), en reconnaissance des électeurs qui ont voté « Oui » pour le maintien de au pouvoir ; par manque d’hôpitaux et d’écoles, le clan Sassou Nguesso et ses « Honorables » vont se soigner à l’étranger et envoient leurs enfants dans les écoles européennes où il n’existe pas, comme dans le village Kibina (proche de Brazzaville) des classes de 398 élèves confinés les uns les autres, assis à même le sol et en manque d’enseignant ;

les victimes des licenciements (sans indemnité) des entreprises en cessation de paiement qui ferment continuellement rejoignent la race d’anciens chômeurs et des diplômés qui n’ont jamais connu le monde du travail pour se retrouver dans les « nganda (débit des boissons) » où l’alcool est seul bon maître aux soucis constants, du moins pour ceux d’entre eux qui ont appris ou se sont recyclés aux métiers de contrôleur dans un minibus privé ou de vendeur de foufou dans un coin du quartier ;

quant au racket des militaires, des gendarmes, des policiers et des agents de l’État, racket inscrit dans la gestion légale et quotidienne de l’État, on aurait dit une mauvaise série de la télévision américaine ; les scènes ne se passent pourtant pas à Los Angeles mais dans Pointe-Noire et ses périphéries au Congo Brazzaville :

– premier point de rançonnement sur la route de la frontière du Cabinda, à l’entrée du village Ndjeno, les policiers extorquent les automobilistes, en règle ou non, pour 2 000 F CFA, de janvier à décembre, du lundi au samedi, de 7h30 à 18h30 : interpellé, le chauffeur qui m’a pris à bord d’un taxi quoique disposant d’un Permis de conduire et de tous les papiers en règle à été sommé de payer la rançon pour « défaut de taille (il lui a été reproché d’être trop petit de taille pour conduire une voiture) » ; le taximan de l’autre jour a eu la chance de ne pas payer et de se faire excuser par le policier pour m’avoir présenté (costume-cravate) comme un « Honorable » à bord de son taxi ; le plus célèbre des policiers extorqueurs (surnommé Le Blanc) venu de Brazzaville et rackettant au rond-point de Mongokamba n’a pillé que six mois avant d’être piégé par 2 000 F CFA « ensorcelés » qu’il voyait partout jusqu’à en mourir et être enterré à Brazzaville au mois d’octobre ;

– deuxième point de rançonnement sur la route de la frontière du Cabinda, à la sortie du village Ndjeno, les gendarmes arrêtent les mêmes voitures, toujours de janvier à décembre, du lundi au samedi et de 7h30 à 18h30 : mon taximan (assuré de l’intervention d’un colonel pour annuler l’amende) a préféré prendre une contravention faute d’avoir sur lui les 12 000 F CFA qu’on lui réclamait de payer immédiatement pour manque d’un médicament dans sa boîte à pharmacie ;

– les marins positionnés au village Nkoti-Futa rançonnent à leur manière : j’ai assisté à la scène du voleur d’une motopompe neuve d’une valeur de 180 000 F CFA qu’il a dû revendre à 20 000 F CFA à un passant automobiliste inconnu, copieusement tabassé par les marins au domicile du propriétaire où il a été conduit après avoir été dénoncé et enfermé dans leur geôle jusqu’à la restitution de la somme due, il a été relâché la nuit même après que sa mère a payé 50 000 F CFA aux marins, le propriétaire de la motopompe n’ayant plus que ses yeux pour pleurer quand l’un des marins est venu l’informer que son voleur avait cassé la fenêtre et s’était évadé dans la nature et en l’ayant vu le lendemain boire ensemble avec les marins ;

– troisième point de rançonnement sur la route de la frontière du Cabinda, après le site-restaurant-plein-air-touristique « Maboké », bien que la raison a fini par l’emporter sur la pillerie d’avoir installé le Péage en plein quartier Ngoyo, son déplacement sur la rivière Louémé n’a fait que renforcer le racket des militaires en arme et en tenue, racket qui s’applique désormais aux automobilistes et aux passagers à bord, de retour ou à destination de la frontière du Cabinda, qui prennent le risque de se promener sans carte nationale d’identité ;

– sur la route de Loango, trois jeunes frères diplômés sans travail profitent de la maison en construction de leur oncle pour vendre la boisson quand deux agents de l’État débarquent un dimanche, code de commerce à la main et lisant des articles qui les sommeraient à payer deux attestations, l’une à 10 000 F CFA qu’ils payent sur le champ, l’autre à 150 000 F CFA qu’ils promettent de payer prochainement s’ils ne veulent pas voir leur activité fermer sans préavis : on leur reproche de n’avoir pas déclaré leurs salariés à la Sécurité sociale ;

– dans le bus « Mal à l’aise », qui roule un jour sur sept à l’essai du personnel gréviste qui n’a pas été payé depuis six mois, l’ambiance est à la fête quand l’un des passagers debout à l’arrière lance haut et fort : « Mais alors, à quoi vous attendiez-vous d’un animal devenu tyran… (je vous fais économie de la suite ! » ;

– sorti du restaurant « Gaspard », j’assiste à une scène de vie courante d’une jeune fille folle, comme il y en a de nombreuses actuellement à Pointe-Noire et à Brazzaville, racontant les prouesses qui la lieraient à un « Grand Monsieur (terme à la mode) » : « victime des Maisons et d’amants friqués, elle sortait, pas si longtemps, avec un Honorable » (chose courante), commente l’assistance ;

– aux abords de la grande avenue au quartier Mpaka, derrière un « nganda », la foule assiste à l’accouchement public d’une adolescente de 15 ans qui, venue du Pool où elle venait de perdre ses parents à la guerre, était abusée régulièrement par son oncle depuis l’âge de 13 ans et demi, signe de la débauche, de viols et de l’inceste devenus courants au Congo du fait de l’oisiveté, de la misère et de la pauvreté…

Tous les indicateurs montrent que ce que Sassou Nguesso considère comme sa propriété privée n’est plus ce Congo qui serait un État. Ce n’est plus rien d’autre qu’une communauté d’arrogants, de parvenus, de moralisateurs, d’ambitieux et d’anarchistes impunis qui se jouent d’un peuple en manque de relais politique, apeuré par la tyrannie d’un homme et livré à lui-même.

C’est donc ici et maintenant qu’il est demandé à tout patriote, où qu’il soit et quoiqu’il fasse dans sa vie, de sortir de la peur pour contribuer à la mise hors d’état de nuire cette bande de voyous qui agissent au nom de la loi et de l’État.

Je reste convaincu pour ma part de deux vérités inaliénables :

1°/ Il n’est point d’homme fort qui soit plus fort que son peuple.

2°/ Tous les tyrans finissent par tomber mais la chute est brutale à ceux qui, n’écoutant que les compliments des courtisans et croyant que cela n’arrive qu’aux autres, ne font rien pour anticiper leur départ (fin de règne).

Suffit la révolte populaire !

