Ce que cacheraient les médiations de Sassou Nguesso dans les crises africaines ! Par Serge Zanzala

Ce que cacheraient les médiations de Sassou Nguesso dans les crises africaines !

Le jeudi 19 octobre dernier, Brazzaville la capitale du Congo a abrité le 7eme sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs, en abrégé GRGL. Ce sommet intervient après celui qui avait eu lieu le 26 octobre 2016 à Luanda, en Angola.

Cependant, la tenue de ce sommet ainsi que ceux sur la situation en Libye et en Centrafrique qui avaient déjà eu lieu dans la capitale congolaise suscitent beaucoup de commentaires sur leurs intérêts majeurs pour le Congo ou pour Denis Sassou Nguesso.

Des fantasmes et des hallucinations, des vérités et contrevérités s’entremêlent à tel point que l’on se perd et on ne sait plus où est le mensonge et où est la vérité!

Point de départ de cette discussion : la médiation de Denis Sassou Nguesso en Centrafrique, à l’issue de laquelle il est revenu au pays avec un trophée de guerre constitué du chef rebelle, Abdoulaye Miskine, et de ses 1000 militaires qui ont été insérés dans les rangs de la garde républicaine.

Mais, on part aussi de cette information publiée par Congo-liberty qui révèle, entre autres que les balles qui tuent les centrafricains seraient certaines achetées au Congo.

Pourtant, d’autres langues qui sont complètement sorties des bouches et qui rivalisent les cravates, parlent, elles, de cet important fonds de guerre constitué par le clan Sassou Nguesso et qui serait passé de 5000 milliards à 20.000 milliards. Pourquoi constituer un fonds de guerre quand on est un homme de paix et un médiateur international ? Surtout lorsque son pays n’est pas en guerre.

Devoir de solidarité oblige?

Cependant, si une certaine opinion croit à la bonne foi de Denis Sassou Nguesso et en ses qualités d’ «homme de paix» et de « médiateur international » et veut même l’envoyer en Espagne pour régler la crise en Catalogne; en Israël pour réconcilier les Israéliens et les Palestiniens ou encore en Birmanie, pour mettre fin à la répression contre les Rohingyas, alors que dans son propre pays, il est responsable d’une guerre qui a coûté la vie à plus de 400.000 personnes et fait beaucoup de dégâts matériels, et d’un génocide qui a commencé en 2016 et qui continue jusqu’ à ce jour; qu’il a organisé en 2016 un référendum et une élection présidentielle anticipée dans la répression et le sang . Tout cela ne peut qu’effectivement susciter le débat, pousser à la prudence pour ne pas dire au doute, même lorsque La Semaine Africaine parle dans son édition du vendredi 20 octobre 2017 , numéro 3735, d’un «devoir de solidarité » envers les pays de la sous région de l’Afrique centrale et celle des Grands Lacs qui sont en proie à des sérieuses crises politiques, pour justifier toutes ces médiations.

Néanmoins, une autre opinion pense que Denis Sassou Nguesso qui serait toujours à la recherche de la légitimité internationale pour un pouvoir qu’il a obtenu à l’issue d’un holdup électoral, fait de la diversion et ne veut pas se concentrer sur les problèmes de son propre pays : crises politique, sécuritaire, humanitaire, financière et économique.

Il perd ses énergies en voulant régler les problèmes des autres. Qu’il «n’a qu’à appliquer dans son pays ce qu’il veut appliquer en Libye », lui rétorque une autre opinion qui pense aussi que ces sommets sont motivés par la peur et la panique dans les rangs du pouvoir de Brazzaville.

Des sommets motivés par la peur ?

Depuis quelques mois, la météo politique ne cesse d’ annoncer l’arrivée inévitable d’un ouragan très violent qui est lui aussi classé en catégorie 5 comme ce monstre météorologique, ouragan Irma, qui s’est abattu sur les Antilles et une partie des Etats-Unis, et qui a laissé certains pays dans un état apocalyptique.

A en croire ses prévisions météorologiques, cet ouragan emportera dans sa course toutes les dictatures du Bassin du Congo.

Parmi ces météorologues, un certain Alain Mambackou, grand écrivain français d’origine congolaise qui, dans une émission sur Tv5, a fait état des «signes annonciateurs » de cet ouragan, et parlé « d’une époque de l’apocalypse ».

A Brazzaville où le pouvoir est déjà fragilisé par les tacles que se donnent les membres du clan présidentiel sur l’affaire des Biens mal acquis, les informations fournies aux juges du pole financier en France et qui ont noyé « Mwana Ndeya », l’autre petit nom de Christel Denis Sassou Nguesso, le fonds des futures générations, le dialogue avec Fréderic Binsamou alias pasteur Ntumi… ces informations sont non seulement prises au sérieux ; mais revêtent le caractère d’une prophétie. Parait-il que les consignes seraient déjà données à certaines ambassades pour accueillir certains dignitaires du pouvoir et leurs familles.

Des médiations qui font peur même aux chefs d’Etat et de gouvernement :

Après le Centrafrique où il avait complètement échoué, Sassou Nguesso récidive et s’intéresse aux crises libyenne et congolaise (Rdc) ; mais aussi celles qui ont lieu dans la région des Grands Lacs, notamment dans les pays où il existe des rebellions armées et où des armes circulent librement dans toutes les directions.

Pourtant, Sassou Nguesso va être rattrapé par sa médiation en Centrafrique et trahi par son discours lors de la clôture des travaux du 7eme sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs.

En effet, en déclarant entre autres qu’il envisage « créer les conditions nécessaires de dialogue pour donner une nouvelle impulsion au retour de la paix dans notre zone. Les acteurs majeurs des différentes crises seront associés aux initiatives à prendre. Tous les chantiers pour la paix dans la sous-région des Grands Lacs nous recommandent de fédérer nos énergies et de progresser ensemble, de manière solidaire et résolu.» Ce qui est pourtant autorisé à un médiateur international, de surcroit «homme de paix ».

Mais parait-il que dans la salle, ces homologues Chefs d’Etat et de gouvernement qui ont vite revu l’image de son amitié avec Abdoulaye Miskine, chef rebelle tchadien qui a combattu en Centrafrique avec sa milice et qui a été recruté dans les rangs de la Garde présidentielle au Congo , malgré les bonnes relations de Sassou Nguesso avec le président tchadien Idriss Déby Itno, avaient, certains bien écarquillé leurs quinquets pour chercher à lire dans le filigrane de cette déclaration ; d’autres avaient enlevé leurs verres pour manifester leur indignation.

Mais, tous ces gestes seraient inaperçus ! Ni le ministre des Affaires étrangères, ni le conseiller spécial de Sassou Nguesso n’aurait remarqué ce remue-ménage.

Parce qu’ils craignent tous que Sassou Nguesso se sert de son statut de médiateur pour non seulement recruter les mercenaires dont il a besoin dans son pays comme il l’a fait en Centrafrique ; mais aussi qu’il puisse armer et financer les chefs rebelles pour déstabiliser certains régimes dans la sous-région d’Afrique centrale et dans les Grands Lacs.

Déjà dans les couloirs de la grande diplomatie internationale, on soupçonne Denis Sassou Nguesso de recycler Abdoulaye Miskine ainsi que tous les autres mercenaires étrangers qui y campent dans son pays, et de vouloir faire du Congo une terre d’asile pour ne pas dire une base arrière pour toutes les rébellions d’Afrique. Que veut-il faire de tous ou avec les chefs rebelles ?

Des fantasmes et des hallucinations, des vérités et contrevérités qui s’entremêlent :

Au Congo où l’on se pose la même question, on se perd dans les fantasmes et les hallucinations, les vérités et les contrevérités qui s’entremêlent.

C’est ainsi que l’annonce sur l’implantation de quelques sociétés agricoles ougandaises et rwandaises suscite déjà des débats.

Parce que les Congolais craignent que derrières ces sociétés agricoles se cachent des groupes de mercenaires.

Oui ! Denis Sassou Nguesso a besoin de mercenaires pour sa sécurité et lors du transfert du pouvoir à son fils, Denis Christel Sassou Nguesso. Parce qu’il faudra mater bien mater les Congolais pour leur faire avaler la pilule. Ce n’est pas l’homélie du Cardinal Dieudonné Nzapalayinga qui va lui faire changer les mœurs.

Sassou Nguesso tient à tout prix à se faire succéder par son fils. Ce n’est pas la condamnation de son fils par un tribunal de Paris sur l’affaire des biens mal acquis qui rendra irrecevable son dossier devant la cour constitutionnelle. Faut-il y croire ?

Par Serge Armand Zanzala, journaliste et écrivain

