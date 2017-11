ACSCB : RÉUNION DU SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017- BILAN DE LA CAMPAGNE DE KITS SCOLAIRES EN FAVEUR DES ORPHELINS DU POOL.

L’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville (ACSCB – Le Congo Solidaire) invite ses membres à une réunion de travail, le samedi 2 décembre 2017 de 13h30 à 17h00 à l’AGECA, sis 177 rue de Charonne 75011 Paris.

Veuillez trouver ci-dessous l’ordre du jour :

POINT SUR L’ACSCB : (STRUCTURATION ; FINANCES ; COTISATIONS …)

Structuration : Compte bancaire + Site internet + Domiciliation => Andrea NGOMBET

Finances : Avoir + Cotisations des membres => Mingwa BIANGO

PRESENTATION DU PROJET « PARRAINAGE SCOLAIRE DES ENFANTS DU CONGO »

(Alexis MIAYOUKOU + Justin BALONGA + Armand MANKOU)

RAPPORT SUR L’OBJECTIF ET LA MISSION DE LA COMMISSION DES PARTENARIATS.

(Alexis MIAYOUKOU + Wilfrid DANDOU + Armand MANKOU + Maurille LOUZALA)

BILAN DE LA CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DES KITS SCOLAIRES AUX ENFANTS DU POOL.

(Mingwa BIANGO).

Le Secrétariat général.

Email : acscb242@gmail.com

OBJET DE L’ASSOCIATION

( Extrait des Statuts – article 3 )

L’ASSOCIATION CITOYENNE DE SOLIDARITÉ DU CONGO-BRAZZAVILLE (ACSCB) a pour objet d’apporter une aide financière et juridique à toute personne physique ou morale, victime ou persécutée pour des raisons politiques au Congo-Brazzaville , et en faveur des activistes congolais de la diaspora faisant face aux juridictions de leur pays de résidence. Entre autres buts, poursuivre dans les juridictions congolaises et internationales, toute personne suspectée de crimes humains et économiques au Congo-Brazzaville.

Toute personne souhaitant adhérer à l’ACSCB doit s’acquitter d’un droit d’adhésion de 15 euros, et ensuite de 10 euros par mois.

ACSCB « La diaspora en action »

LISTE DES MEMBRES FONDATEURS DE L’ACSCB

Prince KITEMO

Andrea NGOMBET

Alexis MIAYOUKOU

Justin BALONGA

Jean-Benoît DZABA

Michel MPANDI

Prosper MOUANDA-MOUSSOKI

Mingwa BIANGO

Marc MAPINGOU

Maurille LOUZALA

Benjamin MOUTSILA

Anicet MAPA

Mieri MAYOULOU

Wilfrid DANDOU

Rudy MBEMBA

Francis MABELE

Gaylord POUABOU

Armand MANKOU

David LONDI

