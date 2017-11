Marco Villa, co-naufrageur d’Ecair, est prêt à sévir pour l’aéroport de Lugano. Par Rigobert OSSEBI

Des années avant l’effacement de la dette du Pays Pauvre Très Endetté, en 2010, les incompétents malhonnêtes au pouvoir, au Congo, avaient décidé de créer ECair, la compagnie nationale d’aviation. L’équivalent de 500 millions d’euros y a été consacré dès sa constitution en 2011 ; l’argent facile, la folie des grandeurs et l’esprit criminel ruinèrent ce projet démentiel et inapproprié en moins de cinq années.

Aujourd’hui, près d’un millier d’employés sont sans salaire depuis plus de 14 mois, les vieux avions Boeing, achetés d’occasion mais à prix d’or, sont au tapis en Belgique, en France et au Congo sans que l’on sache très bien qui en est le véritable propriétaire. Le siège social de la compagnie, comme toutes ses agences, sont fermés ; le Boeing VIP 787 Dreamliner, qui devait servir d’avion présidentiel au tyran de l’Alima est toujours bloqué dans le désert du Nevada, aux griffes du créancier Commissimpex qui espère récupérer les 80 millions de dollars, qui ont été investis par le Congo dans l’acquisition de cet appareil.

La faillite de l’entreprise aurait dû être prononcée depuis longtemps, mais l’orgueilleuse dictature ne peut s’y résigner. Pourtant, à l’image d’Ecair, tout le pays est ruiné : l’administration, les banques nationales, les entreprises d’Etat et celles privées qui dépendent des règlements que ce dernier n’assure plus. Les seuls qui survivent, et mieux qui se sont enrichis dans ce désastre monumental, sont les prédateurs de la famille du dictateur et leurs associés. Dans cette dernière catégorie, il faut se souvenir, au côté de la société suisse d’aviation d’affaires PRIVATAIR, de Marco Villa le responsable de la société de conseil COEM qu’il avait fondée, en 2012, à Lugano en Suisse italienne.

Marco Villa était arrivé au Congo dans les bagages de Lufthansa Consulting dans laquelle il a eu la charge et la responsabilité, depuis 2009, de la création et du développement de la compagnie aérienne nationale ECair. Il jouissait auprès d’ECair du statut de « directeur de projet » directement aux côtés de Jean-Jacques Bouya l’incompétent et corrompu notoire. (Dans quelles conditions la société allemande qui l’employait avait elle accepté ce qui semble à première vue un détournement de clientèle peu déontologique ?) En février 2012, un contrat d’assistance technique entre COEM et ECair a été conclu. Il rétribuait la société suisse sur une part fixe de 1’920’000 EUR pour 4 chefs de projet et permettait une part de facturations supplémentaires de services ad hoc.

Les employés et consultants que Marco Villa déléguait à Brazzaville étaient facturés à prix d’or, 1’500 euros/jour (EUR 30’000/mois) logé, nourri et transporté ; parfois le même agent/expert tel le Belge Johan Maertens, co-CEO d’ECair, percevait également un salaire de la compagnie congolaise. Selon certaines sources, COEM proposait couramment des rémunérations aux alentours de 8’000 euros mensuels à ses consultants (contre 30’000euros facturés à ECair).

De 2012 à 2016, 22 millions d’euros ont pris la direction des comptes de COEM. Des factures indiquent que pour le seul mois de février 2015, en plus des frais fixes de 195’000 euros pour quatre chefs de projets, COEM a comptabilisé 480’000 euros pour l’équivalent de 15 employés à temps plein mis à disposition d’ECair. Une facturation de près de 700’000 euros mensuellement…

« La société luganaise aurait donc appliqué de la sorte de confortables marges. Ces bénéfices « ad hoc » ont parfois été envoyés sur un compte de l’United Arab Bank aux Emirats arabes unis, alors que les frais fixes ont été, eux, versés sur un compte de la Banca Popolare di Sondrio à Lugano.

Marco Villa qui refuse de définir l’aventure ECair comme un échec commercial, a assuré que ses tarifs, « qui correspondent aux pratique de l’industrie », ne conduisent pas à des marges extraordinaires » rapportait Marc Renfer , en mars 2017, de la Radio Télévision Suisse alerté par les articles de Congo-Liberty. Et d’ajouter : « Dès le départ, j’ai su que des choses étranges se passaient, toutes mes propositions d’économies étaient ignorées par la direction alors que les comptes subissaient une véritable hémorragie, on nous cachait des informations. Je n’ai jamais vu ça dans ma carrière. » C’est par ces mots qu’un professionnel de l’aviation passé par ECair résume le fonctionnement chaotique de la compagnie aérienne de la République du Congo. « C’est un gâchis. »

Contrairement à ce qu’espérait le journaliste suisse, il ne semble pas que des procureurs cantonaux se soient intéressés au cas ECair et à ses ramifications suisses. Peut-être le feront-ils seulement lorsque le Congo dans « l’après Sassou » les saisira pour juger des complicités suisses qui ont été à l’origine ou contribué à la débâcle d’ECair.

Marco Villa, pour sa part, occulte totalement dans sa communication professionnelle et personnelle la mort, plus que le coma prolongé, d’ECair dont il a tenu les rôles décisifs, et très lucratifs, de Directeur de projet et de prestataire d’assistance technique. Dans une interview qu’il vient d’accorder, le 7 novembre dernier, à TicinoLive, un site d’information du Canton du Tessin en Suisse, Marco Villa passe totalement sous silence le triste sort de la compagnie congolaise et surtout celui de ses employés. Amnésie ou schizophrénie ? Celui qui semble prétendre jouer un rôle dans la gestion de l’Aéroport de Lugano, la ville dans laquelle il réside, parle d’ECair encore au présent alors que la compagnie congolaise est dans un état de décomposition avancé.

Extrait de l’interview de Marco Villa :

« En 2012, je quitte Lufthansa Consulting pour contribuer au développement de COEM, une nouvelle société de conseil basée à Lugano, qui s’occupe à la fois de l’aviation et du design, de la gestion et de l’ingénierie financière, principalement dans les pays émergents d’Afrique. Aujourd’hui, en plus de diriger la société de conseil, j’occupe un poste direct chez ECAir, la compagnie aérienne nationale de la République du Congo en tant que Directeur de la Stratégie et du Développement.

Mon équipe et moi avons des missions pour planifier, développer et superviser le nouvel aéroport de Brazzaville, superviser la concession des trois aéroports internationaux du Congo et accorder l’assistance aéroportuaire au Congo. Dans le secteur non-aviation, l’Etat du Congo nous a demandé de travailler au développement d’un partenariat public et privé de nouvelles infrastructures routières Pointe Noire – Brazzaville – Ouesso (route 1,300 km), la gestion temporaire à Brazzaville d’un complexe sportif et de l’hôtel construit pour les Jeux Panafricains de 2015 et le Grand Hôtel et le Centre de Conférence International de Kintelé, inauguré en août 2017. Nous sommes également responsables de la planification,

TicinoLive : Quelles sont vos fonctions dans l’aviation congolaise?

Marco Villa : Comme mentionné au point précédent, j’occupe un poste direct à ECAir, une compagnie aérienne nationale de la République du Congo en tant que Directeur de la Stratégie et du Développement. Mon équipe COEM et moi-même soutenons également le ministère des Transports sous la supervision de la concession des trois aéroports internationaux au Congo et de la concession sur l’assistance au sol des aéroports au Congo. Pour compléter, nous avons une mission gouvernementale pour la planification, le développement et la supervision de la nouvelle ville aéroportuaire de Brazzaville déjà partiellement achevée et opérationnelle.

TicinoLive : Pouvez-vous décrire en termes généraux les caractéristiques du trafic aérien sur le continent africain?

Marco Villa : Si vous voulez exposer sur le sujet mais à mon avis c’est une question qui attire l’attention du lecteur ailleurs au lieu de la canaliser sur le thème de l’aéroport de Lugano.

TicinoLive : Nous parlons des 3 aéroports internationaux du Congo.

Marco Villa : Lorsque nous parlons des aéroports internationaux au Congo Brazzaville nous nous référons à l’aéroport de la capitale, l’aéroport de la capitale économique de la ville de Pointe-Noire et l’aéroport international dans le nord du pays Ollombo. Trois aéroports où, depuis 2006 , je me sens particulièrement responsable d’avoir tracé leur stratégie de développement, ayant formé un partenariat franco-congolais public-privé pour ces programmes au mieux et d’ être toujours en charge aujourd’hui pour l’Etat de la bonne application du contrat de concession aéroport signé en 2009.

L’aéroport international de la capitale du pays – Brazzaville: 1,5 millions de passagers / an, avec une infrastructure nouvelle et moderne (terminal, piste, stationnement des avions, etc.) avec moyeu de vocation dans la région de l’Afrique centrale par le développement de la ECAir aérienne nationale et l’aéroport-ville de Maya Maya;

L’aéroport international de Pointe-Noire: 1,3 millions de passagers / an, il a aussi une infrastructure nouvelle et moderne (terminal, piste, stationnement des avions, etc.) avec des liens liés à des développements majeurs de l’industrie pétrolière internationale dans la région;

L’aéroport international d’Ollombo est disproportionné au niveau des infrastructures par rapport au trafic d’environ 15 000 passagers par an, avec un point d’accès aux régions du nord avec une prédominance du trafic de l’aviation générale. (Ndlr : Ollombo est en fait l’aéroport personnel international du dictateur mégalomane. De plus, la piste aurait comme caractéristique de s’enfoncer dans le terrain marécageux…)

La stratégie de trois aéroports de développement a été établie en 2007 suite à la vision du gouvernement sur le développement attendu du pays et le rôle stratégique du secteur national de l’aviation afin de relancer le Congo en tant que pays de transit dans la région Afrique centrale. »

Dans cette interview qui date de quelques jours, Marco Villa pratique le mensonge par omission et dépeint une situation idyllique de l’aviation commerciale au Congo et surtout ne dit pas un mot de l’échec total d’ECair après plus d’un demi-milliard de dollars d’investissements et de dépenses qu’il a personnellement supervisés au travers de Lufthansa Consulting ou de COEM.

De plus, il apparait clairement, tant dans ses mandats de contrôle de concession des aéroports que de ses partenariats, toujours avec l’Etat congolais pour la gestion des routes citée supra, que Marco Villa a cultivé une proximité pour le moins suspecte avec le responsable des Grands Travaux, le très corrompu Jean-Jacques Bouya…

Les non-dits de Marco Villa ne vont pas plaire à Lugano, sa ville. Quant aux Congolais, ils devront attendre le départ du dictateur-kleptocrate pour que toute la lumière soit établie sur les complicités dont il a bénéficié, notamment en Suisse… !

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 11 novembre 2017, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter