afriques, Panafrique des racines à l’arbre 55 discours fondateurs- Parution le 10 décembre 2017

Le dessein de cet ouvrage, véritable passeur d’Histoire de l’Afrique depuis la fin de la

seconde guerre mondiale, est d’offrir, en particulier à la jeunesse, des bases sur lesquelles

fonder, imaginer et construire l’avenir d’un continent pour lequel oralité et transmission

sont intimement liées.

Ce traité réunit 55 discours de leaders, acteurs de l’histoire contemporaine de l’Afrique.

Ces textes sont éclairés et actualisés par les regards de 127 personnalités listées dans les

pages suivantes. Ministres, diplomates, militaires, chercheurs, intellectuels, entrepreneurs, artistes, centenaire pour le plus âgé, trentenaire pour le plus jeune, toutes et tous, interrogent l’Histoire pour mieux nourrir la vision d’avenir.

Se sont imposés, comme les racines à l’arbre, des textes qui tendent à rendre compte de la somme des singularités du Continent. Le particularisme de ces afriques fonde la

richesse motivant la vision des pères du Panafricanisme.

Dans une perspective pédagogique et didactique, l’ouvrage est accompagné d’annexes et de récapitulatifs historiques permettant une vision synthétique des enjeux et de la gouvernance des différents pays africains.

Pour celles et ceux qui souhaitent nourrir leur réflexion et contribuer à construire l’Afrique de demain.

Pour celles et ceux qui ont compris que l’avenir de ce continent passe par l’éducation de la

jeunesse qui doit aujourd’hui s’en emparer.

Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir, approfondir ou parfaire leurs connaissances

de ce continent dans toute sa richesse et sa singularité.

L’Afrique est ici racontée par elle-même, par ses fils et ses amis, parfois tournée en dérision, comme l’art des griots le permet, louée par les hérauts et les zélateurs, sublimée par ses artistes. Ce que vous offre ce livre, ce n’est pas seulement des décennies d’une histoire tumultueuse et radieuse en même temps, ce ne sont pas des images fabriquées, c’est l’âme d’un continent qui se raconte lui-même.

Christophe Bastid & Patrick Bey

