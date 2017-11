Quand l’ignorant et l’inculte Jean Dominique Okemba s’amuse !

Les villageois s’amusent

Le pays est en crise, le pays se meurt et les parents du tyran, depuis vingt années, ne cessent de s’amuser. Le vieux Maurice tape des mains et tend des billets pour que le ouistiti contre-amiral de Jean Dominique Okemba monte sur une tombe dans le cimetière de Kona-Kona à Oyo et danse comme il sait le faire. Il ne sait pas faire grand-chose d’autre d’ailleurs.

C’est cette république des idiots et des imbéciles qui nous a mis à genoux. Comment peuvent-ils croire que notre 3ème génération, sous leur joug, va rester soumise encore longtemps ? Des costumes à dix mille euros pour le patriarche Maurice comme pour JDO, et ils dansent et ils s’amusent pendant que tout un pays pleure misère.

Comme Mugabé qui vient de tomber au Zimbabwe, il est grand temps pour les Nguesso de faire leurs bagages. Plus aucun Nguesso ne devra diriger quoi que ce soit au Congo, pas même un bureau de poste !

Plus jamais dans notre pays !

Par Olivier MOUEBARA

