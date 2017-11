Par Jean Claude Boukou

Kwanga mokonzi (le manioc est roi). Réflexions autour de la Journée mondiale des toilettes du 19 Novembre: accès aux emplois de la débrouille au Congo-Brazzaville.

La journée mondiale des toilettes, la « World Toilet Day » instituée le 19 novembre 2001 a pour objectif de sensibiliser les populations sur les questions d’hygiène à l’échelle planétaire. Selon l’Oms, 2,4 milliards d’individus vivent encore aujourd’hui sans toilettes soit 20% de la population mondiale à déféquer dans la nature. Si l’Inde est le pays où cette pratique est la plus répandue, en revanche, 610 millions en Afrique subsaharienne dont une bonne partie au Congo-Brazzaville. L’accès aux toilettes décentes constitue encore un véritable parcours du combattant voire un luxe. La part du budget de l’Etat accordée au secteur de l’eau et de l’assainissement ne dépasse pas 1% depuis des années, 12% de la population ont une latrine améliorée et 51% de cette population pratique encore la défécation à l’air libre. Dans ce cas, le Congo-Brazzaville pourra-t-il répondre au rendez-vous des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui envisagent un accès à des « installations d’assainissement améliorées » d’ici 2030 et mettre fin à la défécation en plein air ? Le thème de cette année 2017, « droit à l’eau et à l’assainissement » équivalent à « des toilettes et des emplois » met l’accent sur l’impact que peuvent avoir les toilettes, ou plutôt leur absence, sur nos moyens d’existence. Dans cet article, deux points sont mis en évidence : l’importance des toilettes à l’école, ensuite la débrouillardise des populations à se convertir en « vidangeur des fosses septiques » comme « métier ?» ou extension des pratiques rémunératrices.

L’artiste musicien Congolais Rapha Bounzeki (1961-2008) a chanté un hymne aux excréments humains : « tuvi mpe we na nzo », littéralement les excréments humains ont aussi un domicile, dans un titre kwanga mokonzi (le manioc est roi). Avant de se transformer en excréments, le manioc a subi des étapes de plantation, de cueillette, de rouissage puis sous forme de manioc. La défécation ne se fait pas à l’air libre mais, selon l’artiste, dans « nzo » (domicile = toilettes). C’est dire, dans un élan de personnification, les « excréments humains sont considérés comme un roi » à en croire la chanson, sont plus importants que les autres humains puisqu’ils ont un domicile. Au-delà du sens social, humoristique et culturel, quelles sont les significations inconscientes de kwanga mokonzi ? Le manioc est roi, il est au trône mais son règne ne dure que le temps de vente aux marchés (Total, Makelekele, Moungali, Ouenzé, Talangaï, Tié-tié, NKouikou, Mpaka). Comme tout aliment, il subit l’itinéraire chimique du chyme et du chyle. Cette métaphore alimentaire représente tout ce qui est irréversible pour les humains, tout ce qui est inscrit dans le temps s’altère, s’étiole. L’hymne de Rapha Bounzeki évoque-t-il un système politique éphémère ? De même le manioc règne le temps de sa vente, de même un mandat politique devient caduc. Après tout : le « génie n’a qu’un siècle après quoi il faut qu’il dégénère ». Les Congolais l’expriment à travers ce chiasme très réussi: « kisi pe epolaka, ndoki pe akufaka » (Le fétiche perd de sa puissance, le sorcier meurt). Le règne du manioc rappelle-t-il le Souverain moderne créé par J. Tonda, (2005) ? Notion considérée comme un fétiche, constituée par la puissance de l’État et par l’ensemble des structures de la société. Le Souverain moderne est issu de la violence de l’imaginaire (ou violence du fétichisme). Mon intention n’est pas ici de mener loin l’analyse, mais de rappeler qu’en deçà de ses significations politiques, sociales, culturelles, l’hymne Tuvi est une interpellation faite à la société congolaise, surtout à l’heure de l’effondrement du panier de la ménagère. Il n’est pas socialement inutile de s’interroger sur la dépréciation des valeurs congolaises autour de buzitu, le respect. La réglementation tradi-sociale au Congo-Brazzaville révèle sans ambiguïté que la défécation représente un moment privilégié où l’Homme s’isole dans son intimité, prend ses précautions pour protéger sa nudité des yeux indiscrets. Or, près de 44% des 4 millions d’habitants n’ont pas accès à l’assainissement amélioré.

La construction des installations sanitaires appropriées et suffisantes, peut éviter l’absentéisme et les taux d’abandon scolaire élevés parmi les filles. L’école congolaise compte près de 1,6 millions d’élèves à la rentrée scolaire 2017-2018, l’accès des filles aux toilettes n’est pas assez primordial car déféquer à l’air libre les expose aux risques sanitaires et aux viols. Si le Ministère de l’enseignement primaire et secondaire et d’alphabétisation a besoin d’environ 21 milliards de francs CFA pour résoudre l’épineux problème de manque de tables-bancs (700.000) dans les établissements publics, ce besoin devait concerner aussi les toilettes. En effet, les écoles congolaises manquent d’installations de distribution d’eau et d’assainissement indispensables à la promotion de bonnes pratiques d’hygiène et du bien-être des élèves. Soit les écoles qui possèdent des installations sont mal entretenues soit elles manquent de latrines et d’eau salubre pour la boisson et l’hygiène. Pourtant le Congo-Brazzaville dispose d’un réseau hydrographique parmi les plus denses au monde, lequel réseau organisé autour de deux bassins : le fleuve Congo et le Kouilou-Niari.

L’entretien des toilettes pose un problème plus général, celui de l’entretien ou de la sécurisation des établissements scolaires. L’attitude qui consistait à punir les élèves perturbateurs en les assignant aux corvées de nettoyage des toilettes ne relevait pas d’une atteinte aux droits de l’enfant, surtout dans un pays où les sévisses corporelles (la chicotte) était encore de mise. Certes une bonne éducation à la citoyenneté s’impose aux riverains autour des établissements scolaires à respecter le patrimoine scolaire surtout dans des quartiers populaires. Cependant, sécuriser les écoles en érigeant des clôtures limiterait le vandalisme. Le directeur de l’école ou le surveillant général, hébergés au sein de l’établissement scolaire pourraient être les premiers « policiers » à veiller sur ce patrimoine. La faute aux enseignant.e.s ? Quelle serait leur attitude si d’aventure en pleine action pédagogique le besoin d’aller aux toilettes devenait pressant ? Traverser la cour de l’école et solliciter l’aide des riverains ? Toujours est-il que l’absence des toilettes à l’école met en position d’infortune les enseignant.e.s, et ceux/celles-ci ne peuvent dans ces conditions servir de modèles non seulement pour les apprenants, mais aussi au sein de la société.

La Journée consiste à sensibiliser les populations sur leur bien être et aux autorités nationales de mettre à disposition des infrastructures sanitaires adéquates. Aujourd’hui, la région du Pool est en proie à la terreur et à la désolation, les élèves sont plus exposé.e.s aux risques sanitaires que le reste des élèves sur l’étendue du territoire. Si des « kits scolaires » y sont acheminés par l’ACSCB (Association citoyenne de solidarité du Congo-Brazzaville) via Caritas-Congo pour redonner des espoirs éducatifs aux élèves considéré.e.s réfugié.e.s dans leur propre pays, cela va sans dire leur condition hygiénique en dépends aussi. Non seulement ces élèves devraient être à l’abri de tous traitements dégradants, mais aussi se protéger et vivre dans un espace salubre. Tourmenté.e.s psychologiquement, ils/elles le seront davantage si leurs besoins sanitaires n’étaient pas admis, établis puis renforcés.

Les Congolais ont en mémoire deux tristes pratiques qui consistent, la première à vider les excréments humains dans un trou creusé à côté de la première puis l’ensevelir ; la seconde consiste à attendre l’arrivée des grandes pluies. Pendant cette période, l’eau des pluies entraine, bon gré mal gré les excréments humains vers des terrains situés en contrebas. Tant pis pour ces populations ! Conséquence : diarrhée et autres épidémies. Ces derniers jours, l’économie informelle ou souterraine s’est imposée comme première source de revenus au Congo-Brazzaville. La rue, les trottoirs et chaussées, les toilettes de fortune représentent une plate-forme sur laquelle l’économie informelle trouve son existence en donnant à la population la possibilité d’exercer une activité commerciale à son propre compte. C’est ainsi que certains Congolais justifient leur choix inouï pour survivre dans une société en proie à un développement économique émaillée des inégalités. Ainsi « les vidangeurs des fosses septiques », nouveau business montre à quel point ces pratiques de la débrouille constituent une vitrine de l’économie souterraine. Sont concernés parfois ceux qui sont en situation d’emploi, de même ceux à la recherche d’emploi. Ceux qui sont en situation d’emploi recherchent dans ce business hors du commun une autre façon d’étendre une pratique rémunératrice qui leur permette de joindre les bouts du mois et de s’éloigner d’une incertitude existentielle. Ceux qui recherchent un emploi trouvent dans cette pratique un emploi assuré, relatif au néologisme que j’utilise EAPT (Emplois assurés pour tous) pour signifier les emplois de dernier recours dont les jeunes essaient de s’approprier quand ils ont essayé ailleurs faute de mieux : chargeurs de bus, vendeurs d’eau en sachet, chauffeurs de taxis et minibus. Ce choix a été motivé par certains Congolais du fait qu’ils changent d’habit et s’y prennent dans un autre quartier pour ne pas se faire identifier. C’est une pratique à haut risque car elle expose en permanence aux bactéries, vecteurs des diarrhées et autres maladies virales. Par conséquent, la pratique est bien rémunérée à cause d’autres risques comme creuser en profondeur la fosse septique et l’élargir. C’est vrai que « l’argent n’a pas d’odeur. Le commerçant de la place ne s’interroge pas de l’origine de l’argent qu’un client dépense. L’argent reste l’argent ». Mais à quel prix !

Leur travail consiste à vider manuellement les fosses septiques dans les quartiers inaccessibles par les services d’assainissement de la ville surtout dans un pays qui a connu tour à tour le « vivre durement aujourd’hui…», « la petite Suisse », la « Nouvelle Espérance », « le Chemin d’avenir », les « municipalisations accélérées », la « Nouvelle République », puis « la rupture » ! La faute à la population ? Les autorités ont l’obligation de mettre à la disposition des populations des infrastructures sanitaires salubres. La population en revanche a le devoir de veiller au maintien de son environnement. Il ne s’agit pas aujourd’hui d’attendre la Journée mondiale des toilettes pour mener des actions relatives au bien être des populations. Toute initiative nationale devrait tenir compte des besoins et surtout de l’implication de ces mêmes populations. Parlons mieux aujourd’hui de ce que je nomme « la révolution copernicienne en matière d’initiatives : que les populations soient au cœur de toute initiative ». L’hymne de Rapha chanté à la gloire du « corps », de « l’intimité », en la fredonnant, rappelle un double préalable : être conscient que tout objet inscrit dans le temps se transforme et croire en la nécessité de vivre dans un environnement salubre. Des toilettes à l’école (pour filles et garçons).

Jean Claude Boukou, Ethnolinguiste-sociologue

Diffusé le 17 novembre 2017, par www.congo-liberty.com

