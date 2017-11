Paulin Makaya : vers un autre procès stalinien

A 13 jours de sa libération, Paulin Makaya a été conduit auprès du juge Ngombé ce 17/11/2017. Suite à l’audition, le pouvoir tyrannique, par la voix de ce juge, le rend coupable de complicité dans la fusillade et de la mort d’un gendarme survenues à la maison d’arrêt de Brazzaville en date du 29/12/2016. Comment peut-on avoir l’outrecuidance d’accuser un prisonnier d’être complice d’aussi graves crimes dont les auteurs n’ont pas été identifiés et jamais arrêtés? Bien évidemment, les assaillants ne sont autres que les éléments de l’armée qui avaient une mission précise et non avouable; et ce, en complicité avec le personnel pénitentiaire. Comment alors comprendre qu’il y ait eu évasion d’un nombre important de détenus parmi lesquels on a déploré des morts? Est-ce c’est Paulin Makaya qui détient les clés de cette prison pour avoir la possibilité d’ouvrir les portes des cellules de ses codétenus? Il n’y a que des esprits bâtés pour croire aux allégations mensongères et sans fondement des mythomanes au pouvoir. Au fond, tout le monde sait pertinemment que ladite fusillade était une machiavélique mise en scène orchestrée par le pouvoir qui visait l’assassinat des prisonniers politiques dont Paulin Makaya.

Une fois de plus, les barbares au pouvoir étalent au grand jour leur médiocrité congénitale, leur bassesse d’esprit, leur manque d’intelligence et surtout leur penchant immodéré pour l’intrigue. Voilà une grossière machination sinon un tissu de mensonge de plus sur le dos d’un opposant, ayant dejà purgé une peine arbitraire, pour simplement continuer à le maintenir injustement en prison. Avec ces nouveaux chefs d’accusation fantaisistes, il est aisé de comprendre que le leader de l’UPC doit s’attendre à subir un autre procès et une condemnation supplémentaire, certainement plus lourde que la première. Une véritable aberration judiciaire que de juger un présumé complice dans une affaire dépourvue d’auteur du crime! On ne peut que déplorer cette légèreté d’esprit avec laquelle on s’évertue de manière ignoble et éhontée de battre en brèche les règles du droit. La raison de tout ceci : Paulin Makaya fait preuve d’une rare capacité de résilience aux moult tentatives de compromission au moyen d’espèces sonnantes et trébuchantes, les fameux nguiri! Il aura ainsi choisi de subir le martyre pour la cause du peuple congolais plutôt que de céder aux sirènes de l’argent facile et de l’enrichissement illicit, sur le dos du même peuple, comme le font nombre de politiques cupides et véreux.

Peuple congolais, cette situation ne peut nous laisser indifférents, car le pouvoir criminogène et liberticide qui s’acharne sur Paulin Makaya cache très mal ses velléités macabres à l’endroit de ce digne fils du Congo dont nous sommes convaincus de l’esprit patriotique, la probité, l’intégrité et l’amour indéfectible pour le peuple. Ceci est d’autant plus vrai qu’ils ont tenté de l’assassiner à maintes reprises. Leur cynisme est tel que non contents de l’avoir embastillé injustement, ils veulent à présent de son élimination physique!

En somme, les tenants de ce pouvoir foncièrement maléfique viennent derechef de fournir la preuve probante qu’ils n’ont aucun respect des lois de la République et que nous avons affaire à une justice aux ordres. Par cette tournure des choses, on ne peut qu’être dépité au point de regretter le fait d’avoir pour concitoyens des barbares, sans foi ni loi, sortis droit de leur tourbe du nord.

Pitoyable et pathétique !

René MAVOUNGOU PAMBOU

Activiste politique et combattant de la liberté

