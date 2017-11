La Chine octroie 6 millions de dollars en faveur des populations du Pool massacrer par Sassou-NGuesso

L’ambassadeur de Chine au Congo, Xia Huang, a annoncé vendredi à Brazzaville que son pays venait de mobiliser une somme de 6 millions de dollars américains, soit 3 milliards de FCFA, destinés à appuyer l’aide humanitaire d’urgence en faveur des populations déplacées dans le département du Pool.

Cette aide de la Chine fait suite à l’appel de fonds à l’aide humanitaire d’urgence, d’une valeur de 24 millions de dollars, lancé conjointement en juillet dernier par le Congo et les Nations Unies, en vue de venir en aide à plus de 138.000 personnes affectées par les violences armées qui endeuillent ce département depuis avril 2016.

« Le Congo vivant un moment difficile, la Chine comme pays ami du Congo, croit qu’il est de son devoir de lui tendre la main par des actions concrètes », a annoncé M. Xia au cours d’une conférence de presse.

« Pour venir en aide aux populations du Pool, l’Etat chinois a décidé de mobiliser 6 millions de dollars américains, dans le cadre du fonds d’aide pour la coopération Sud-Sud, un fonds annoncé en 2015 par le président chinois, Xi Jinping, lors du sommet sur la coopération sino-africaine, et entièrement financé par le gouvernement chinois », a-t-il poursuivi.

Selon le diplomate chinois, cette aide s’inscrit dans la droite ligne de la politique d’amitié et de coopération de son pays vis-à-vis du Congo, un pays ami avec qui la Chine entretient de bons rapports.

Le représentant du Programme alimentaire mondial (PAM) au Congo, Jean Martin Bauer, a souligné un geste de solidarité « remarquable » du gouvernement chinois en faveur des personnes vulnérables du Congo, qui arrive à point nommé au moment où les ressources commençaient à manquer de nouveau.

Cette aide est équitablement répartie entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le PAM, à raison de 3 millions de dollars (1,5 milliard de FCFA) pour chacune de ces organisations.

La contribution de la Chine permettra au PAM d’acheter plus de 2.300 tonnes de vivres pour poursuivre l’assistance alimentaire d’urgence aux populations déplacées à l’intérieur du Pool, ainsi que dans les départements voisins de la Bouenza, de la Lékoumou et du Niari au cours des six prochains mois.

Elle permettra également d’améliorer la situation nutritionnelle de 8.000 enfants de moins de 5 ans et de plus de 12.000 femmes enceintes et allaitantes, à travers la fourniture des aliments nutritionnels spécifiques pour le traitement et la prévention de la nutrition.

Cette aide a en outre pu distribuer plus de 430 tonnes de produits alimentaires et mis à la disposition des populations déplacées pratiquement 1 milliard de FCFA sous forme de transferts monétaires.

Du coté du HCR, les 3 millions de dollars reçus permettront la mise en œuvre d’un projet d’accès à des conditions de vie meilleures aux personnes déplacées ainsi qu’aux familles d’accueil dans le cadre du plan de réponse humanitaire en faveur des déplacés du Pool.

Ainsi, dans le cadre de ce plan, 70.000 personnes déplacées à l’intérieur du Pool bénéficieront à terme d’un projet d’assistance en articles ménagers et abris, soit 50.000 bénéficiaires en articles ménagers non alimentaires de base et 20.000 bénéficiaires en abris.

