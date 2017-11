Sassou Nguesso, imposteur à Bonn, ne dit rien sur l’esclavage en Libye des migrants africains

Le dictateur congolais était présent à Bonn le 15 novembre pour la réunion des Chefs d’Etat et de gouvernement à la COP 23. Jusqu’au 17 novembre avant de regagner Brazzaville, il y avait pris plusieurs fois la parole, en public et devant ses homologues. A aucun moment, le pourvoyeur de misère dans son pays, et au moins en Afrique Centrale, n’a interpellé l’assistance, et les médias internationaux présents, sur l’ignoble trafic d’un autre âge dont sont victimes les migrants africains sur le territoire libyen.

Idem, pour Jean-Claude Ngakosso, ministre des Affaires étrangères du dictateur, qui a parcouru le monde pour plaider la cause de la Libye et la médiation de son maître, gratifié pour l’occasion par ses complices de l’Union Africaine de président du comité de haut niveau sur la Libye. L’un et l’autre sont restés sourds aux informations de ventes aux enchères d’esclaves africains noires, comme aux pires heures de l’histoire du Peuple Noir, qui se répandaient alors sur tous les médias, au moins européens.

Cette imposture a perduré durant tout le séjour sur le territoire allemand pour la COP 23. La préoccupation du tyran était d’ânonner la tirade que ses mentors lui avaient concoctée sur « le Fond Bleu », piège à cons et à pognon destinée à recevoir aides et subventions pour une prétendue sauvegarde de l’environnement, alors que la famille Nguesso est responsable de la déforestation actuelle du Congo.

L’imposteur en chef s’est fait aussi l’avocat du barrage d’Inga (en RDC) dont la réalisation (de toutes les phases) permettrait d’alimenter quasiment tout le continent africain en électricité. Denis Sassou Nguesso se moque encore une fois de la planète écologie. Depuis la quarantaine d’années qu’il organise le pillage du Congo, différents groupes et projets étrangers lui ont proposé de rejoindre le projet d’Inga en panne de financements en RDC. A chaque fois la marionnette Sassou Nguesso, manipulée par les mentors qui lui soufflent le contraire aujourd’hui, refusait d’y participer au nom de l’indépendance énergétique du Congo. Des centaines de millions de dollars ont été jetés dans des barrages hydroélectriques insuffisants et mal-conçus comme Imboulou , (pompes à fric pour Jean-Jacques Bouya et le clan familial), ou dans les centrales à gaz de Pointe Noire (pour les mêmes raisons avec ENI).

Juste avant son retour à Brazzaville, le ministre saoudien du pétrole l’a comblé en promesses de dons pour son Fonds Bleu ainsi que le ralliement de son Royaume à la médiation du comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye qu’il préside. Pour sa part, le dictateur congolais n’a pas évoqué avec le Saoudien les crimes contre l’humanité que constitue la vente d’êtres humains en Libye ; des Africains dont certains sont peut-être Congolais. Sassou Nguesso au pouvoir au Congo a aussi été reconnu comme tel à la tribune de la COP 23. Son silence a fait de lui un complice, de fait, des Libyens dont il a toujours été l’ardent défenseur.

Ce qui se passe actuellement en Libye est absolument révoltant. Cette situation résulte de responsabilités multiples et collectives dont personne ne pourrait s’exonérer. Cependant, ceux des Chefs d’Etat au sein de l’Union africaine qui se sont impliqués dans la résolution de la crise libyenne auraient dû peser de tout leur poids pour que cette situation cesse immédiatement et que les ressortissants africains présents sur le sol libyen bénéficient de la protection de toutes les parties. Sassou Nguesso, toujours en pôle position pour les honneurs, a montré encore une fois son incompétence en ne contrebalançant pas l’amitié africaine et sa médiation par le respect et par le bon traitement de ses citoyens et de tous les Africains sur le sol libyen.

Pour avoir pareille préoccupation, il aurait fallu que le tyran de l’Alima respecte d’abord les Congolais, ce qui n’est malheureusement pas le cas. Seuls importent les financements qu’il pourrait obtenir pour se maintenir dans son pouvoir usurpé et dictatorial.

Ne pas s’insurger contre l’horreur que subissent les Africains en Libye, alors que l’on compte parmi les décisionnaires du Continent, constitue une indignité absolue et méprisable. Une tâche hideuse supplémentaire, qui vient s’ajouter à toutes les autres, au bilan totalement négatif de notre tyran.

Sassou Nguesso est la tête de proue de l’Afrique, dans la relation avec la Libye et les Libyens. Certes les autres Chefs d’Etat africains et européens portent une responsabilité dans la situation que connait la Libye et également dans la crise migratoire qui est née en Afrique, mais la première voix qui devait être entendue aurait dû être la sienne.

Le tyran de Brazzavole, dont les méfaits sont maintenant connus du monde entier, aura de plus en plus de mal à avoir les concours financiers qu’il mendie. En plus de l’hostilité de son propre peuple, il entrera dans l’histoire du continent pour avoir été le complice et le plus fidèle soutien du pays, la Libye, qui aura renoué avec la traite négrière… !

Un collabo !

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 19 novembre 2017, par www.congo-liberty.com

